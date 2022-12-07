https://ria.ru/20221207/ustanovki-1836808350.html

Овчинский: Московская компания начнет выпуск учебных гидропонных установок

Овчинский: Московская компания начнет выпуск учебных гидропонных установок - РИА Новости, 07.12.2022

Овчинский: Московская компания начнет выпуск учебных гидропонных установок

Московский разработчик и производитель образовательного оборудования "Научные развлечения" в начале следующего года начнет выпускать гидропонную установку для... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T07:13

2022-12-07T07:13

2022-12-07T07:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

технологии

владислав овчинский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832158869_331:0:2826:1403_1920x0_80_0_0_68b9fa8e6bbbfbffec53a0faa0a2b542.jpg

МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Московский разработчик и производитель образовательного оборудования "Научные развлечения" в начале следующего года начнет выпускать гидропонную установку для проектной деятельности школьников и студентов, сообщил руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский."Московские предприятия продолжают расширять ассортимент высокотехнологичной продукции. В следующем году один из резидентов столичной особой экономической зоны начнет выпускать умное устройство собственной разработки, позволяющее выращивать растения без почвы в специальной прозрачной климатической камере. Установка будет использоваться в качестве учебного оборудования в школах и вузах. Она поможет освоить основы робототехники, получить навыки биологического культивирования растений, опыт в области программирования, а также взаимодействия с электронными устройствами в рамках концепции интернета вещей", - рассказал Овчинский.В нижней части камеры размещается лоток с растениями. Их корни погружены в питательный раствор, циркуляцию которого обеспечивает насос. Устройство позволяет моделировать суточный цикл освещенности по времени и интенсивности. Установка дает возможность учащимся проводить эксперименты. Например, выращивать биологические культуры не только при оптимальных условиях, но и когда один или несколько внешних параметров — свет или интенсивность циркуляции питательного раствора — умышленно ухудшены.Камерой можно управлять как с помощью подключенного компьютера, так и из внешней сети. Показания датчиков отображаются на дисплее, закрепленном на корпусе, а встроенная веб-камера позволяет наблюдать за процессом роста и развития растений в реальном времени, запускать онлайн-трансляции, рассказали в департаменте.

https://ria.ru/20221206/chip-1836513919.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

технологии, владислав овчинский