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Овчинский: Московская компания начнет выпуск учебных гидропонных установок - РИА Новости, 07.12.2022
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
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Овчинский: Московская компания начнет выпуск учебных гидропонных установок
Овчинский: Московская компания начнет выпуск учебных гидропонных установок - РИА Новости, 07.12.2022
Овчинский: Московская компания начнет выпуск учебных гидропонных установок
Московский разработчик и производитель образовательного оборудования "Научные развлечения" в начале следующего года начнет выпускать гидропонную установку для... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T07:13
2022-12-07T07:13
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
технологии
владислав овчинский
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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Московский разработчик и производитель образовательного оборудования "Научные развлечения" в начале следующего года начнет выпускать гидропонную установку для проектной деятельности школьников и студентов, сообщил руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский."Московские предприятия продолжают расширять ассортимент высокотехнологичной продукции. В следующем году один из резидентов столичной особой экономической зоны начнет выпускать умное устройство собственной разработки, позволяющее выращивать растения без почвы в специальной прозрачной климатической камере. Установка будет использоваться в качестве учебного оборудования в школах и вузах. Она поможет освоить основы робототехники, получить навыки биологического культивирования растений, опыт в области программирования, а также взаимодействия с электронными устройствами в рамках концепции интернета вещей", - рассказал Овчинский.В нижней части камеры размещается лоток с растениями. Их корни погружены в питательный раствор, циркуляцию которого обеспечивает насос. Устройство позволяет моделировать суточный цикл освещенности по времени и интенсивности. Установка дает возможность учащимся проводить эксперименты. Например, выращивать биологические культуры не только при оптимальных условиях, но и когда один или несколько внешних параметров — свет или интенсивность циркуляции питательного раствора — умышленно ухудшены.Камерой можно управлять как с помощью подключенного компьютера, так и из внешней сети. Показания датчиков отображаются на дисплее, закрепленном на корпусе, а встроенная веб-камера позволяет наблюдать за процессом роста и развития растений в реальном времени, запускать онлайн-трансляции, рассказали в департаменте.
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технологии, владислав овчинский
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Технологии, Владислав Овчинский
07:13 07.12.2022
 

Овчинский: Московская компания начнет выпуск учебных гидропонных установок

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкРуководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский на национальном промышленном конгрессе "Приоритеты развития"
Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский на национальном промышленном конгрессе Приоритеты развития - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский на национальном промышленном конгрессе "Приоритеты развития". Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Московский разработчик и производитель образовательного оборудования "Научные развлечения" в начале следующего года начнет выпускать гидропонную установку для проектной деятельности школьников и студентов, сообщил руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.
"Московские предприятия продолжают расширять ассортимент высокотехнологичной продукции. В следующем году один из резидентов столичной особой экономической зоны начнет выпускать умное устройство собственной разработки, позволяющее выращивать растения без почвы в специальной прозрачной климатической камере. Установка будет использоваться в качестве учебного оборудования в школах и вузах. Она поможет освоить основы робототехники, получить навыки биологического культивирования растений, опыт в области программирования, а также взаимодействия с электронными устройствами в рамках концепции интернета вещей", - рассказал Овчинский.
© Пресс-служба ДИПП Московская компания начнет выпуск учебных гидропонных установок
Московская компания начнет выпуск учебных гидропонных установок
1 из 2
Московская компания начнет выпуск учебных гидропонных установок
© Пресс-служба ДИПП
© Пресс-служба ДИПП Московская компания начнет выпуск учебных гидропонных установок
Московская компания начнет выпуск учебных гидропонных установок
2 из 2
Московская компания начнет выпуск учебных гидропонных установок
© Пресс-служба ДИПП
1 из 2
Московская компания начнет выпуск учебных гидропонных установок
© Пресс-служба ДИПП
2 из 2
Московская компания начнет выпуск учебных гидропонных установок
© Пресс-служба ДИПП
В нижней части камеры размещается лоток с растениями. Их корни погружены в питательный раствор, циркуляцию которого обеспечивает насос. Устройство позволяет моделировать суточный цикл освещенности по времени и интенсивности. Установка дает возможность учащимся проводить эксперименты. Например, выращивать биологические культуры не только при оптимальных условиях, но и когда один или несколько внешних параметров — свет или интенсивность циркуляции питательного раствора — умышленно ухудшены.
Камерой можно управлять как с помощью подключенного компьютера, так и из внешней сети. Показания датчиков отображаются на дисплее, закрепленном на корпусе, а встроенная веб-камера позволяет наблюдать за процессом роста и развития растений в реальном времени, запускать онлайн-трансляции, рассказали в департаменте.
Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский
Вчера, 08:13Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыТехнологииВладислав Овчинский
 
 
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