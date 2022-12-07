Овчинский: Московская компания начнет выпуск учебных гидропонных установок

МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Московский разработчик и производитель образовательного оборудования "Научные развлечения" в начале следующего года начнет выпускать гидропонную установку для проектной деятельности школьников и студентов, сообщил руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский."Московские предприятия продолжают расширять ассортимент высокотехнологичной продукции. В следующем году один из резидентов столичной особой экономической зоны начнет выпускать умное устройство собственной разработки, позволяющее выращивать растения без почвы в специальной прозрачной климатической камере. Установка будет использоваться в качестве учебного оборудования в школах и вузах. Она поможет освоить основы робототехники, получить навыки биологического культивирования растений, опыт в области программирования, а также взаимодействия с электронными устройствами в рамках концепции интернета вещей", - рассказал Овчинский.В нижней части камеры размещается лоток с растениями. Их корни погружены в питательный раствор, циркуляцию которого обеспечивает насос. Устройство позволяет моделировать суточный цикл освещенности по времени и интенсивности. Установка дает возможность учащимся проводить эксперименты. Например, выращивать биологические культуры не только при оптимальных условиях, но и когда один или несколько внешних параметров — свет или интенсивность циркуляции питательного раствора — умышленно ухудшены.Камерой можно управлять как с помощью подключенного компьютера, так и из внешней сети. Показания датчиков отображаются на дисплее, закрепленном на корпусе, а встроенная веб-камера позволяет наблюдать за процессом роста и развития растений в реальном времени, запускать онлайн-трансляции, рассказали в департаменте.
Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский на национальном промышленном конгрессе "Приоритеты развития". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Московский разработчик и производитель образовательного оборудования "Научные развлечения" в начале следующего года начнет выпускать гидропонную установку для проектной деятельности школьников и студентов, сообщил руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.
"Московские предприятия продолжают расширять ассортимент высокотехнологичной продукции. В следующем году один из резидентов столичной особой экономической зоны начнет выпускать умное устройство собственной разработки, позволяющее выращивать растения без почвы в специальной прозрачной климатической камере. Установка будет использоваться в качестве учебного оборудования в школах и вузах. Она поможет освоить основы робототехники, получить навыки биологического культивирования растений, опыт в области программирования, а также взаимодействия с электронными устройствами в рамках концепции интернета вещей", - рассказал Овчинский.
В нижней части камеры размещается лоток с растениями. Их корни погружены в питательный раствор, циркуляцию которого обеспечивает насос. Устройство позволяет моделировать суточный цикл освещенности по времени и интенсивности. Установка дает возможность учащимся проводить эксперименты. Например, выращивать биологические культуры не только при оптимальных условиях, но и когда один или несколько внешних параметров — свет или интенсивность циркуляции питательного раствора — умышленно ухудшены.
Камерой можно управлять как с помощью подключенного компьютера, так и из внешней сети. Показания датчиков отображаются на дисплее, закрепленном на корпусе, а встроенная веб-камера позволяет наблюдать за процессом роста и развития растений в реальном времени, запускать онлайн-трансляции, рассказали в департаменте.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.