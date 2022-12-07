https://ria.ru/20221207/ukraina-1837008240.html

США предупредили о расплате за поставки оружия Украине

США предупредили о расплате за поставки оружия Украине - РИА Новости, 07.12.2022

США предупредили о расплате за поставки оружия Украине

США столкнулись с нехваткой боеприпасов и материалов для их производства из-за затянувшегося конфликта на Украине, пишет в статье для Asia Times старший научный РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T16:59

2022-12-07T16:59

2022-12-07T22:59

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министерство обороны сша

специальная военная операция на украине

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. США столкнулись с нехваткой боеприпасов и материалов для их производства из-за затянувшегося конфликта на Украине, пишет в статье для Asia Times старший научный сотрудник Центра политики безопасности Йорктаунского института Стивен Брайен."В случае усиления интенсивности боевых действий на Украине в ближайшие недели и месяцы проблема поставок из Пентагона обострится", — отметил автор.По его словам, у большинства членов НАТО запасы боеприпасов подходят к концу, если уже не закончились. В число таких стран входят и Соединенные Штаты, которые испытывают значительные проблемы с зарубежными поставками."Проблемы с цепочкой поставок повлияли на американское оборонное производство, поскольку поставщики ждут ключевых деталей", — пояснил Брайен.Он обратил внимание, что в отличие от периода Второй мировой войны, когда США удалось нарастить свои производственные мощности до уровня полной военной готовности, сейчас Вашингтон едва набирает обороты в оборонной промышленности.После того как Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации, Запад ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки киевскому режиму вооружений и военной техники на миллиарды долларов. Москва не раз заявляла, что такая военная помощь только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221207/ukraina-1836971780.html

https://ria.ru/20221207/nato-1836996778.html

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в мире, владимир путин, украина, сша, нато, министерство обороны сша, дмитрий песков (спецпредставитель президента), сергей лавров, воздушно-космические силы россии, россия