https://ria.ru/20221207/ukraina-1837008240.html
США предупредили о расплате за поставки оружия Украине
США предупредили о расплате за поставки оружия Украине - РИА Новости, 07.12.2022
США предупредили о расплате за поставки оружия Украине
США столкнулись с нехваткой боеприпасов и материалов для их производства из-за затянувшегося конфликта на Украине, пишет в статье для Asia Times старший научный РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T16:59
2022-12-07T16:59
2022-12-07T22:59
в мире
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нато
министерство обороны сша
специальная военная операция на украине
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. США столкнулись с нехваткой боеприпасов и материалов для их производства из-за затянувшегося конфликта на Украине, пишет в статье для Asia Times старший научный сотрудник Центра политики безопасности Йорктаунского института Стивен Брайен."В случае усиления интенсивности боевых действий на Украине в ближайшие недели и месяцы проблема поставок из Пентагона обострится", — отметил автор.По его словам, у большинства членов НАТО запасы боеприпасов подходят к концу, если уже не закончились. В число таких стран входят и Соединенные Штаты, которые испытывают значительные проблемы с зарубежными поставками."Проблемы с цепочкой поставок повлияли на американское оборонное производство, поскольку поставщики ждут ключевых деталей", — пояснил Брайен.Он обратил внимание, что в отличие от периода Второй мировой войны, когда США удалось нарастить свои производственные мощности до уровня полной военной готовности, сейчас Вашингтон едва набирает обороты в оборонной промышленности.После того как Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации, Запад ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки киевскому режиму вооружений и военной техники на миллиарды долларов. Москва не раз заявляла, что такая военная помощь только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221207/ukraina-1836971780.html
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В мире, Владимир Путин, Украина, США, НАТО, Министерство обороны США, Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Сергей Лавров, Воздушно-космические силы России, Россия
16:59 07.12.2022 (обновлено: 22:59 07.12.2022)
США предупредили о расплате за поставки оружия Украине
Asian Times: поставки оружия Украине привели США к истощению боеприпасов