https://ria.ru/20221207/trevoga-1836939314.html
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 07.12.2022
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины, а также подконтрольной Киеву части Запорожской области,... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T13:48
2022-12-07T13:48
2022-12-07T13:48
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины, а также подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные соответствующей онлайн-карты минцифры.Сигнал тревоги в этих регионах прозвучал одновременно – в 12.33 (13.33 мск).Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
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в мире, киев, украина, вооруженные силы рф, днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Вооруженные силы РФ, Днепропетровская область
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Власти четырех областей Украины сообщили о воздушной тревоге