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Собянин рассказал о ситуации с теплоснабжением в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 07.12.2022
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Собянин рассказал о ситуации с теплоснабжением в ДНР и ЛНР
Собянин рассказал о ситуации с теплоснабжением в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 07.12.2022
Собянин рассказал о ситуации с теплоснабжением в ДНР и ЛНР
В Донецке ситуация с теплоснабжением сложная, в Луганске - получше, но работы тоже хватает, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T22:38
2022-12-07T22:38
общество
жкх
сергей собянин
донецк
луганск
москва
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. В Донецке ситуация с теплоснабжением сложная, в Луганске - получше, но работы тоже хватает, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.По его словам, Донецк и Луганск - города-побратимы Москвы, заключены соответствующие соглашения, и Москва активно работала над восстановлением социальной инфраструктуры, жилья и в первую очередь подготовки к зимнему отопительному сезону, "потому что ситуация с инженерией просто аховская"."Особенно в Донецке, с учётом того, что он больше пострадал от постоянных обстрелов и сегодня находится в зоне, когда каждый день прилёты, системы очень сложные, очень тяжёлые. Пришлось много поработать, и понятно, что за один сезон невозможно кардинально изменить ситуацию, в Донецке сегодня с теплом ситуация сложная, но то, что можно было сделать за этот короткий период времени, мы сделали, это ревизия всех сетей, подготовка объектов, котельных, системы водоснабжения и так далее. И сегодня несколько сотен наших работников находится там, оказывая поддержку аварийным бригадам, которые работают в области энергетики. В Луганске ситуация получше, там поспокойнее, постабильнее, но работы тоже хватает", - сказал Собянин в интервью ТВЦ.
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общество, жкх, сергей собянин, донецк, луганск, москва
Общество, ЖКХ, Сергей Собянин, Донецк, Луганск, Москва
22:38 07.12.2022
 
Собянин рассказал о ситуации с теплоснабжением в ДНР и ЛНР

Собянин отметил, что в Донецке сложная ситуация с теплоснабжением, в Луганске - получше

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкРабота коммунальщиков
Работа коммунальщиков - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Работа коммунальщиков. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. В Донецке ситуация с теплоснабжением сложная, в Луганске - получше, но работы тоже хватает, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, Донецк и Луганск - города-побратимы Москвы, заключены соответствующие соглашения, и Москва активно работала над восстановлением социальной инфраструктуры, жилья и в первую очередь подготовки к зимнему отопительному сезону, "потому что ситуация с инженерией просто аховская".
"Особенно в Донецке, с учётом того, что он больше пострадал от постоянных обстрелов и сегодня находится в зоне, когда каждый день прилёты, системы очень сложные, очень тяжёлые. Пришлось много поработать, и понятно, что за один сезон невозможно кардинально изменить ситуацию, в Донецке сегодня с теплом ситуация сложная, но то, что можно было сделать за этот короткий период времени, мы сделали, это ревизия всех сетей, подготовка объектов, котельных, системы водоснабжения и так далее. И сегодня несколько сотен наших работников находится там, оказывая поддержку аварийным бригадам, которые работают в области энергетики. В Луганске ситуация получше, там поспокойнее, постабильнее, но работы тоже хватает", - сказал Собянин в интервью ТВЦ.
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ОбществоЖКХСергей СобянинДонецкЛуганскМосква
 
 
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