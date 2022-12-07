https://ria.ru/20221207/svyaz-1837086595.html
Собянин рассказал о поддержании связи с частями, где служат москвичи
Собянин рассказал о поддержании связи с частями, где служат москвичи - РИА Новости, 07.12.2022
Собянин рассказал о поддержании связи с частями, где служат москвичи
Москва поддерживает связь с командованием войсковых частей, где служат мобилизованные жители столицы, это необходимо в том числе для модернизации мест их... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T22:42
2022-12-07T22:42
2022-12-07T22:42
общество
сергей собянин
москва
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Москва поддерживает связь с командованием войсковых частей, где служат мобилизованные жители столицы, это необходимо в том числе для модернизации мест их размещения, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин."И сегодня мы на связи с командирами частей, где большая концентрация москвичей, чтобы оказывать им помощь и в размещении, и в вещевом довольстве", - сказал Собянин в эфире телеканала "ТВ Центр".Также он сообщил, что Москва ранее активно взаимодействовала с войсковыми частями, куда москвичи поступали в рамках частичной мобилизации. "Смотрели за бытом, питанием, размещением. За этот период мы помогли модернизировать около 13 тысяч мест для размещения военнослужащих, не только для москвичей, вообще вот в Московском регионе", - сказал Собянин.Помимо этого он рассказал, что пообщался с мобилизованными москвичами и отметил, что в целом моральный дух у них спокойный и уверенный. "Понятно, что никакой бравурности нет, но тем не менее, мне кажется, что ребята достойно несут службу", - сказал мэр.
https://ria.ru/20221207/moskva-1837084308.html
https://ria.ru/20221207/mobilizatsiya-1837078285.html
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общество, сергей собянин, москва
Общество, Сергей Собянин, Москва
Собянин рассказал о поддержании связи с частями, где служат москвичи
Собянин: Москва поддерживает связь с войсковыми частями, где служат жители столицы
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Москва поддерживает связь с командованием войсковых частей, где служат мобилизованные жители столицы, это необходимо в том числе для модернизации мест их размещения, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"И сегодня мы на связи с командирами частей, где большая концентрация москвичей, чтобы оказывать им помощь и в размещении, и в вещевом довольстве", - сказал Собянин в эфире телеканала "ТВ Центр".
Также он сообщил, что Москва ранее активно взаимодействовала с войсковыми частями, куда москвичи поступали в рамках частичной мобилизации. "Смотрели за бытом, питанием, размещением. За этот период мы помогли модернизировать около 13 тысяч мест для размещения военнослужащих, не только для москвичей, вообще вот в Московском регионе", - сказал Собянин.
Помимо этого он рассказал, что пообщался с мобилизованными москвичами и отметил, что в целом моральный дух у них спокойный и уверенный. "Понятно, что никакой бравурности нет, но тем не менее, мне кажется, что ребята достойно несут службу", - сказал мэр.