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ВС России уничтожили две американских РЛС в Харьковской области и ДНР

ВС России уничтожили две американских РЛС в Харьковской области и ДНР - РИА Новости, 07.12.2022

ВС России уничтожили две американских РЛС в Харьковской области и ДНР

Российская авиация, ракетные войска и артиллерия уничтожили две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 в Харьковской области РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T13:16

2022-12-07T13:16

2022-12-07T13:17

специальная военная операция на украине

безопасность

харьковская область

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Российская авиация, ракетные войска и артиллерия уничтожили две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 в Харьковской области и ДНР, сообщили в Минобороны РФ."В районах населенных пунктов Ступочки Донецкой Народной Республики и Зеленый Гай Харьковской области уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - говорится в сводке министерства.

харьковская область

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, харьковская область, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)