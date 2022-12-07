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ВС России уничтожили две американских РЛС в Харьковской области и ДНР
ВС России уничтожили две американских РЛС в Харьковской области и ДНР - РИА Новости, 07.12.2022
ВС России уничтожили две американских РЛС в Харьковской области и ДНР
Российская авиация, ракетные войска и артиллерия уничтожили две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 в Харьковской области РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T13:16
2022-12-07T13:16
2022-12-07T13:17
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Российская авиация, ракетные войска и артиллерия уничтожили две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 в Харьковской области и ДНР, сообщили в Минобороны РФ."В районах населенных пунктов Ступочки Донецкой Народной Республики и Зеленый Гай Харьковской области уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - говорится в сводке министерства.
харьковская область
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, харьковская область, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
13:16 07.12.2022 (обновлено: 13:17 07.12.2022)
ВС России уничтожили две американских РЛС в Харьковской области и ДНР
Российские войска уничтожили две американских РЛС AN/TPQ-50 в Харьковской области и ДНР