Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили две американских РЛС в Харьковской области и ДНР - РИА Новости, 07.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221207/spetsoperatsiya-1836930214.html
ВС России уничтожили две американских РЛС в Харьковской области и ДНР
ВС России уничтожили две американских РЛС в Харьковской области и ДНР - РИА Новости, 07.12.2022
ВС России уничтожили две американских РЛС в Харьковской области и ДНР
Российская авиация, ракетные войска и артиллерия уничтожили две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 в Харьковской области РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T13:16
2022-12-07T13:17
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814795425_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a68cc8a960cbbe0883bd543663143d3c.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Российская авиация, ракетные войска и артиллерия уничтожили две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 в Харьковской области и ДНР, сообщили в Минобороны РФ."В районах населенных пунктов Ступочки Донецкой Народной Республики и Зеленый Гай Харьковской области уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - говорится в сводке министерства.
харьковская область
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814795425_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c09936fe906df006c67dc0ba413a9bf2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, харьковская область, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
13:16 07.12.2022 (обновлено: 13:17 07.12.2022)
 
ВС России уничтожили две американских РЛС в Харьковской области и ДНР

Российские войска уничтожили две американских РЛС AN/TPQ-50 в Харьковской области и ДНР

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкРабота артиллерийского расчета в Донецкой области
Работа артиллерийского расчета в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
Работа артиллерийского расчета в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Российская авиация, ракетные войска и артиллерия уничтожили две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 в Харьковской области и ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
"В районах населенных пунктов Ступочки Донецкой Народной Республики и Зеленый Гай Харьковской области уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - говорится в сводке министерства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:15Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 06.12.2022
Инфографика
Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХарьковская областьДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала