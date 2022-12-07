https://ria.ru/20221207/sledstvie-1836869318.html

В Приморском крае подросток надругался над семилетней девочкой

В Приморском крае подросток надругался над семилетней девочкой - РИА Новости, 07.12.2022

В Приморском крае подросток надругался над семилетней девочкой

В Приморье задержали подростка, подозреваемого в надругательстве над маленькой девочкой, сообщили РИА Новости в региональном управлении Следственного комитета. РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T10:00

2022-12-07T10:00

2022-12-07T16:21

происшествия

приморский край

россия

фокино

следственный комитет россии (ск рф)

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ВЛАДИВОСТОК, 7 дек — РИА Новости. В Приморье задержали подростка, подозреваемого в надругательстве над маленькой девочкой, сообщили РИА Новости в региональном управлении Следственного комитета.Сообщения о том, что в городе Фокино 15-летний подросток напал на семилетнюю девочку, появились в соцсетях. В них говорилось, что он якобы утащил жертву в лесополосу и там изнасиловал. В СК же заявили, что возбудили дело по другой статье — о насильственных действиях сексуального характера."В настоящее время фигурант задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", — рассказали в ведомстве.В СК подтвердили, что участникам инцидента — 15 и семь лет. Следователи назначат психолого-психиатрическую экспертизу.

https://ria.ru/20221205/delo-1836379924.html

https://ria.ru/20221127/prigovor-1834533580.html

приморский край

россия

фокино

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происшествия, приморский край, россия, фокино, следственный комитет россии (ск рф)