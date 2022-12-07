https://ria.ru/20221207/samolet-1836927706.html

ВКС России сбили украинский Су-24

ВКС России сбили украинский Су-24 - РИА Новости, 07.12.2022

ВКС России сбили украинский Су-24

Воздушно-космические силы (ВКС) РФ сбили в воздухе украинский фронтовой бомбардировщик Су-24 в Донецкой народной республике, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T13:04

2022-12-07T13:04

2022-12-07T13:06

специальная военная операция на украине

россия

су-24

украина

донецкая народная республика

воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Воздушно-космические силы (ВКС) РФ сбили в воздухе украинский фронтовой бомбардировщик Су-24 в Донецкой народной республике, сообщило Минобороны РФ.Всего с начала специальной военной операции уничтожены 341 самолет, 180 вертолетов, 2638 беспилотных летательных аппаратов, 392 зенитных ракетных комплекса, 7020 танков и других боевых бронированных машин, 913 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3664 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7498 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20221207/artemovsk-1836922768.html

россия

украина

донецкая народная республика

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россия, су-24, украина, донецкая народная республика, воздушно-космические силы россии