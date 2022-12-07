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ВКС России сбили украинский Су-24 - РИА Новости, 07.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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ВКС России сбили украинский Су-24
ВКС России сбили украинский Су-24 - РИА Новости, 07.12.2022
ВКС России сбили украинский Су-24
Воздушно-космические силы (ВКС) РФ сбили в воздухе украинский фронтовой бомбардировщик Су-24 в Донецкой народной республике, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T13:04
2022-12-07T13:06
специальная военная операция на украине
россия
су-24
украина
донецкая народная республика
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Воздушно-космические силы (ВКС) РФ сбили в воздухе украинский фронтовой бомбардировщик Су-24 в Донецкой народной республике, сообщило Минобороны РФ.Всего с начала специальной военной операции уничтожены 341 самолет, 180 вертолетов, 2638 беспилотных летательных аппаратов, 392 зенитных ракетных комплекса, 7020 танков и других боевых бронированных машин, 913 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3664 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7498 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20221207/artemovsk-1836922768.html
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россия, су-24, украина, донецкая народная республика, воздушно-космические силы россии
Специальная военная операция на Украине, Россия, Су-24, Украина, Донецкая Народная Республика, Воздушно-космические силы России
13:04 07.12.2022 (обновлено: 13:06 07.12.2022)
 
ВКС России сбили украинский Су-24

В ДНР в районе Артемовки ВКС России сбили украинский самолет Су-24

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкБойцы артиллерийского расчета ЧВК "Вагнер" на территории ЛНР
Бойцы артиллерийского расчета ЧВК Вагнер на территории ЛНР - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Бойцы артиллерийского расчета ЧВК "Вагнер" на территории ЛНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Воздушно-космические силы (ВКС) РФ сбили в воздухе украинский фронтовой бомбардировщик Су-24 в Донецкой народной республике, сообщило Минобороны РФ.
"Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Артемовка Донецкой Народной Республики сбит в воздухе самолет Су-24 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Всего с начала специальной военной операции уничтожены 341 самолет, 180 вертолетов, 2638 беспилотных летательных аппаратов, 392 зенитных ракетных комплекса, 7020 танков и других боевых бронированных машин, 913 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3664 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7498 единиц специальной военной автомобильной техники.
Боец Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
12:48Специальная военная операция на Украине
В ЛНР прогнозируют создание "котла" вокруг Артемовска
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСу-24УкраинаДонецкая Народная РеспубликаВоздушно-космические силы России
 
 
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