https://ria.ru/20221207/samolet-1836927706.html
ВКС России сбили украинский Су-24
ВКС России сбили украинский Су-24 - РИА Новости, 07.12.2022
ВКС России сбили украинский Су-24
Воздушно-космические силы (ВКС) РФ сбили в воздухе украинский фронтовой бомбардировщик Су-24 в Донецкой народной республике, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T13:04
2022-12-07T13:04
2022-12-07T13:06
специальная военная операция на украине
россия
су-24
украина
донецкая народная республика
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Воздушно-космические силы (ВКС) РФ сбили в воздухе украинский фронтовой бомбардировщик Су-24 в Донецкой народной республике, сообщило Минобороны РФ.Всего с начала специальной военной операции уничтожены 341 самолет, 180 вертолетов, 2638 беспилотных летательных аппаратов, 392 зенитных ракетных комплекса, 7020 танков и других боевых бронированных машин, 913 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3664 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7498 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20221207/artemovsk-1836922768.html
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россия, су-24, украина, донецкая народная республика, воздушно-космические силы россии
Специальная военная операция на Украине, Россия, Су-24, Украина, Донецкая Народная Республика, Воздушно-космические силы России
13:04 07.12.2022 (обновлено: 13:06 07.12.2022)
ВКС России сбили украинский Су-24
В ДНР в районе Артемовки ВКС России сбили украинский самолет Су-24