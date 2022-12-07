https://ria.ru/20221207/rozhdestvo-1836884746.html

СМИ узнали, во сколько обойдется британцам освещение рождественских елей

СМИ узнали, во сколько обойдется британцам освещение рождественских елей - РИА Новости, 07.12.2022

СМИ узнали, во сколько обойдется британцам освещение рождественских елей

Британские домохозяйства потратят около 189 млн фунтов (порядка 229 миллионов долларов) на освещение рождественских елей, передает телеканал Sky News. РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T11:03

2022-12-07T11:03

2022-12-07T11:03

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Британские домохозяйства потратят около 189 млн фунтов (порядка 229 миллионов долларов) на освещение рождественских елей, передает телеканал Sky News.Отмечается, что в прошлом году британские домохозяйства потратили около 73 млн фунтов на освещение рождественских елей (3 фунта на домохозяйство), однако в текущем году домохозяйству придется отдать за это в среднем около 7 фунтов. При этом, те кто не перешел на светодиодные гирлянды, потребляющие на 80% меньше энергии, будут вынуждены дополнительно заплатить 27 фунтов.Несмотря на запрет пользования гирляндами с галогеновыми лампочками в Великобритании, многие британцы продолжают пользоваться старыми наборами.Помощник комиссара пожарной бригады Лондона также призвал домохозяйства отказаться от таких гирлянд и перейти на светодиодные, которые не нагреваются и не представляют опасности возгорания.После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США.Банк Англии повысил базовую процентную ставку до 3% Регулятор также сообщил, что экономика Годовая инфляция в Великобритании по итогам октября достигла 11,1%.

https://ria.ru/20221129/velikobritaniya-1835143451.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, великобритания, россия, лондон