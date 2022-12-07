https://ria.ru/20221207/putin-1837012276.html
Путин продлил полномочия главы арбитражного суда Москвы Новикова
Путин продлил полномочия главы арбитражного суда Москвы Новикова - РИА Новости, 07.12.2022
Путин продлил полномочия главы арбитражного суда Москвы Новикова
Председателем арбитражного суда Москвы еще на шесть лет назначен Николай Новиков, следует из опубликованного в среду указа президента РФ Владимира Путина. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T17:04
2022-12-07T17:04
2022-12-07T17:04
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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Председателем арбитражного суда Москвы еще на шесть лет назначен Николай Новиков, следует из опубликованного в среду указа президента РФ Владимира Путина."Назначить на 6-летний срок полномочий… председателем арбитражного суда Москвы Новикова Николая Алексеевича", - говорится в документе.Новиков с 2003 года был председателем арбитражного суда Самарской области, с 2013 года руководил арбитражным судом Татарстана, имеет степень кандидата юридических наук, с мая 2016 года является членом ВККС.Впервые главой арбитражного суда Москвы Новикова назначили в мае 2017 года. Тогда он сменил Сергея Чучу, который ушел в отставку, отработав в должности председателя столичного суда один шестилетний срок, с весны 2011 года.
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РИА Новости
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политика, владимир путин, москва, россия, самарская область
Политика, Владимир Путин, Москва, Россия, Самарская область
Путин продлил полномочия главы арбитражного суда Москвы Новикова
Путин продлил полномочия главы арбитражного суда Москвы Новикова на шесть лет