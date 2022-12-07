https://ria.ru/20221207/putin-1837012276.html

Путин продлил полномочия главы арбитражного суда Москвы Новикова

Путин продлил полномочия главы арбитражного суда Москвы Новикова - РИА Новости, 07.12.2022

Путин продлил полномочия главы арбитражного суда Москвы Новикова

Председателем арбитражного суда Москвы еще на шесть лет назначен Николай Новиков, следует из опубликованного в среду указа президента РФ Владимира Путина. РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T17:04

2022-12-07T17:04

2022-12-07T17:04

политика

владимир путин

москва

россия

самарская область

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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Председателем арбитражного суда Москвы еще на шесть лет назначен Николай Новиков, следует из опубликованного в среду указа президента РФ Владимира Путина."Назначить на 6-летний срок полномочий… председателем арбитражного суда Москвы Новикова Николая Алексеевича", - говорится в документе.Новиков с 2003 года был председателем арбитражного суда Самарской области, с 2013 года руководил арбитражным судом Татарстана, имеет степень кандидата юридических наук, с мая 2016 года является членом ВККС.Впервые главой арбитражного суда Москвы Новикова назначили в мае 2017 года. Тогда он сменил Сергея Чучу, который ушел в отставку, отработав в должности председателя столичного суда один шестилетний срок, с весны 2011 года.

https://ria.ru/20221125/galuzin-1834196184.html

https://ria.ru/20221207/bezopasnost-1836969871.html

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россия

самарская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, владимир путин, москва, россия, самарская область