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Путин продлил полномочия главы арбитражного суда Москвы Новикова - РИА Новости, 07.12.2022
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Путин продлил полномочия главы арбитражного суда Москвы Новикова
Путин продлил полномочия главы арбитражного суда Москвы Новикова - РИА Новости, 07.12.2022
Путин продлил полномочия главы арбитражного суда Москвы Новикова
Председателем арбитражного суда Москвы еще на шесть лет назначен Николай Новиков, следует из опубликованного в среду указа президента РФ Владимира Путина. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T17:04
2022-12-07T17:04
политика
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москва
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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Председателем арбитражного суда Москвы еще на шесть лет назначен Николай Новиков, следует из опубликованного в среду указа президента РФ Владимира Путина."Назначить на 6-летний срок полномочий… председателем арбитражного суда Москвы Новикова Николая Алексеевича", - говорится в документе.Новиков с 2003 года был председателем арбитражного суда Самарской области, с 2013 года руководил арбитражным судом Татарстана, имеет степень кандидата юридических наук, с мая 2016 года является членом ВККС.Впервые главой арбитражного суда Москвы Новикова назначили в мае 2017 года. Тогда он сменил Сергея Чучу, который ушел в отставку, отработав в должности председателя столичного суда один шестилетний срок, с весны 2011 года.
https://ria.ru/20221125/galuzin-1834196184.html
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политика, владимир путин, москва, россия, самарская область
Политика, Владимир Путин, Москва, Россия, Самарская область
17:04 07.12.2022
 
Путин продлил полномочия главы арбитражного суда Москвы Новикова

Путин продлил полномочия главы арбитражного суда Москвы Новикова на шесть лет

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Председателем арбитражного суда Москвы еще на шесть лет назначен Николай Новиков, следует из опубликованного в среду указа президента РФ Владимира Путина.
"Назначить на 6-летний срок полномочий… председателем арбитражного суда Москвы Новикова Николая Алексеевича", - говорится в документе.
Михаил Галузин
25 ноября, 13:32
Путин назначил экс-посла в Токио Галузина замглавы МИД
Новиков с 2003 года был председателем арбитражного суда Самарской области, с 2013 года руководил арбитражным судом Татарстана, имеет степень кандидата юридических наук, с мая 2016 года является членом ВККС.
Впервые главой арбитражного суда Москвы Новикова назначили в мае 2017 года. Тогда он сменил Сергея Чучу, который ушел в отставку, отработав в должности председателя столичного суда один шестилетний срок, с весны 2011 года.
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