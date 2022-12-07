05:45 07.12.2022 (обновлено: 05:59 07.12.2022)
Названы самые популярные у россиян горнолыжные курорты на Новый год
OneTwoTrip: в зимние каникулы каждый десятый турист отправится на горнолыжные курорты Сочи
© РИА Новости / Кирилл Ясько / Перейти в медиабанкДевушка в костюме стюардессы, участвующая в Снежном карнавале, спускается на сноуборде по склону "Запад" на территории горнолыжного комплекса "Горный воздух" в Южно-Сахалинске
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Определены самые востребованные горнолыжные курорты, которые выбирают россияне для поездок в новогодние праздники, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований отелей и выяснили, что наибольшим спросом у клиентов пользуются курорты Краснодарского края. На "Роза Хутор", Красную Поляну и горно-туристический центр "Газпром" приходится 10,2 процента всех заказанных гостиничных номеров на период с 30 декабря 2022 года по 8 января 2023 года. Год назад этот показатель был на три процента выше.
Средняя стоимость размещения в трехзвездочных гостиницах курорта составляет 2,4 тысячи рублей, в Адлере ― от 2,6 тысячи рублей, в отелях Красной Поляны ― от 12,4 тысячи рублей, а в Эсто-Садке ― от 13,5 тысячи рублей.
Второе место среди популярных направлений у лыжников и сноубордистов заняла Карачаево-Черкесия. За год спрос увеличился более чем в полтора раза и составил один процент от общего объема бронирований на зимние каникулы. Средняя стоимость ночи в отеле категории три звезды на курорте "Архыз" ― 11,6 тысячи рублей. На Домбае остановиться на сутки в такой же гостинице можно за 14,2 тысячи рублей.
В тройку лидеров вошел сибирский Шерегеш. За ночь в трехзвездочном отеле в среднем приходится платить 11 тысяч рублей.
В пятерку наиболее востребованных мест для катания вошли также сахалинский "Горный воздух", где номер можно снять за 8,4 тысячи рублей за ночь, и башкирский курорт "Абзаково". Там минимальная стоимость проживания ― 8,5 тысячи рублей в сутки.