https://ria.ru/20221207/puteshestviya-1836773723.html

Названы самые популярные у россиян горнолыжные курорты на Новый год

Названы самые популярные у россиян горнолыжные курорты на Новый год - РИА Новости, 07.12.2022

Названы самые популярные у россиян горнолыжные курорты на Новый год

Определены самые востребованные горнолыжные курорты, которые выбирают россияне для поездок в новогодние праздники, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T05:45

2022-12-07T05:45

2022-12-07T05:59

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Определены самые востребованные горнолыжные курорты, которые выбирают россияне для поездок в новогодние праздники, сообщает OneTwoTrip.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований отелей и выяснили, что наибольшим спросом у клиентов пользуются курорты Краснодарского края. На "Роза Хутор", Красную Поляну и горно-туристический центр "Газпром" приходится 10,2 процента всех заказанных гостиничных номеров на период с 30 декабря 2022 года по 8 января 2023 года. Год назад этот показатель был на три процента выше.Средняя стоимость размещения в трехзвездочных гостиницах курорта составляет 2,4 тысячи рублей, в Адлере ― от 2,6 тысячи рублей, в отелях Красной Поляны ― от 12,4 тысячи рублей, а в Эсто-Садке ― от 13,5 тысячи рублей.Второе место среди популярных направлений у лыжников и сноубордистов заняла Карачаево-Черкесия. За год спрос увеличился более чем в полтора раза и составил один процент от общего объема бронирований на зимние каникулы. Средняя стоимость ночи в отеле категории три звезды на курорте "Архыз" ― 11,6 тысячи рублей. На Домбае остановиться на сутки в такой же гостинице можно за 14,2 тысячи рублей.В тройку лидеров вошел сибирский Шерегеш. За ночь в трехзвездочном отеле в среднем приходится платить 11 тысяч рублей.В пятерку наиболее востребованных мест для катания вошли также сахалинский "Горный воздух", где номер можно снять за 8,4 тысячи рублей за ночь, и башкирский курорт "Абзаково". Там минимальная стоимость проживания ― 8,5 тысячи рублей в сутки.

https://ria.ru/20221125/kurorty-1833960956.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, красная поляна, краснодарский край, новый год