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Названы самые популярные у россиян горнолыжные курорты на Новый год - РИА Новости, 07.12.2022
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Туризм
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Названы самые популярные у россиян горнолыжные курорты на Новый год
Названы самые популярные у россиян горнолыжные курорты на Новый год - РИА Новости, 07.12.2022
Названы самые популярные у россиян горнолыжные курорты на Новый год
Определены самые востребованные горнолыжные курорты, которые выбирают россияне для поездок в новогодние праздники, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T05:45
2022-12-07T05:59
туризм
туризм
новости - туризм
красная поляна
краснодарский край
новый год
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Определены самые востребованные горнолыжные курорты, которые выбирают россияне для поездок в новогодние праздники, сообщает OneTwoTrip.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований отелей и выяснили, что наибольшим спросом у клиентов пользуются курорты Краснодарского края. На "Роза Хутор", Красную Поляну и горно-туристический центр "Газпром" приходится 10,2 процента всех заказанных гостиничных номеров на период с 30 декабря 2022 года по 8 января 2023 года. Год назад этот показатель был на три процента выше.Средняя стоимость размещения в трехзвездочных гостиницах курорта составляет 2,4 тысячи рублей, в Адлере ― от 2,6 тысячи рублей, в отелях Красной Поляны ― от 12,4 тысячи рублей, а в Эсто-Садке ― от 13,5 тысячи рублей.Второе место среди популярных направлений у лыжников и сноубордистов заняла Карачаево-Черкесия. За год спрос увеличился более чем в полтора раза и составил один процент от общего объема бронирований на зимние каникулы. Средняя стоимость ночи в отеле категории три звезды на курорте "Архыз" ― 11,6 тысячи рублей. На Домбае остановиться на сутки в такой же гостинице можно за 14,2 тысячи рублей.В тройку лидеров вошел сибирский Шерегеш. За ночь в трехзвездочном отеле в среднем приходится платить 11 тысяч рублей.В пятерку наиболее востребованных мест для катания вошли также сахалинский "Горный воздух", где номер можно снять за 8,4 тысячи рублей за ночь, и башкирский курорт "Абзаково". Там минимальная стоимость проживания ― 8,5 тысячи рублей в сутки.
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туризм, новости - туризм, красная поляна, краснодарский край, новый год
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Красная Поляна, Краснодарский край, Новый год
05:45 07.12.2022 (обновлено: 05:59 07.12.2022)
 
Названы самые популярные у россиян горнолыжные курорты на Новый год

OneTwoTrip: в зимние каникулы каждый десятый турист отправится на горнолыжные курорты Сочи

© РИА Новости / Кирилл Ясько / Перейти в медиабанкДевушка в костюме стюардессы, участвующая в Снежном карнавале, спускается на сноуборде по склону "Запад" на территории горнолыжного комплекса "Горный воздух" в Южно-Сахалинске
Девушка в костюме стюардессы, участвующая в Снежном карнавале, спускается на сноуборде по склону Запад на территории горнолыжного комплекса Горный воздух в Южно-Сахалинске - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Кирилл Ясько
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Определены самые востребованные горнолыжные курорты, которые выбирают россияне для поездок в новогодние праздники, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований отелей и выяснили, что наибольшим спросом у клиентов пользуются курорты Краснодарского края. На "Роза Хутор", Красную Поляну и горно-туристический центр "Газпром" приходится 10,2 процента всех заказанных гостиничных номеров на период с 30 декабря 2022 года по 8 января 2023 года. Год назад этот показатель был на три процента выше.
Средняя стоимость размещения в трехзвездочных гостиницах курорта составляет 2,4 тысячи рублей, в Адлере ― от 2,6 тысячи рублей, в отелях Красной Поляны ― от 12,4 тысячи рублей, а в Эсто-Садке ― от 13,5 тысячи рублей.
Второе место среди популярных направлений у лыжников и сноубордистов заняла Карачаево-Черкесия. За год спрос увеличился более чем в полтора раза и составил один процент от общего объема бронирований на зимние каникулы. Средняя стоимость ночи в отеле категории три звезды на курорте "Архыз" ― 11,6 тысячи рублей. На Домбае остановиться на сутки в такой же гостинице можно за 14,2 тысячи рублей.
В тройку лидеров вошел сибирский Шерегеш. За ночь в трехзвездочном отеле в среднем приходится платить 11 тысяч рублей.
В пятерку наиболее востребованных мест для катания вошли также сахалинский "Горный воздух", где номер можно снять за 8,4 тысячи рублей за ночь, и башкирский курорт "Абзаково". Там минимальная стоимость проживания ― 8,5 тысячи рублей в сутки.
Фестиваль GrelkaFest в Шерегеше - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
25 ноября, 08:00Туризм
Лучшие горнолыжные курорты от Сочи до Сахалина: куда поехать кататься
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмКрасная ПолянаКраснодарский крайНовый год
 
 
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