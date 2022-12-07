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Книгу по психологии "Тонкое искусство пофигизма" экранизировали
Книгу по психологии "Тонкое искусство пофигизма" экранизировали - РИА Новости, 07.12.2022
Книгу по психологии "Тонкое искусство пофигизма" экранизировали
В Сети появился первый трейлер киноадаптации хита среди книг по психологии — "Тонкого искусства пофигизма", сообщает Rolling Stone. Ролик опубликован на... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T16:56
2022-12-07T16:56
2022-12-07T16:56
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. В Сети появился первый трейлер киноадаптации хита среди книг по психологии — "Тонкого искусства пофигизма", сообщает Rolling Stone. Ролик опубликован на YouTube-канале Universal Pictures. Режиссер — Нэйтан Прайс. В съемках участвовал автор бестселлера Марк Мэнсон. Судя по ролику, в фильме будут архивные материалы, которые используют, чтобы подчеркнуть точку зрения Мэнсона, а также его интервью. Одно из них проходит в бассейне: писатель лежит на надувном матрасе, а вокруг него — спортсменки по синхронному плаванию. Появляется в кадре и Панда Разочарования — один из героев книги Мэнсона. Книга "Тонкое искусство пофигизма" вышла в 2016 году. Она посвящена тому, как перестать напрягаться и проще относиться к себе и жизни.Премьера фильма запланирована на 4 января.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, книги, психология, стиль жизни, знаменитости
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Книги, Психология, Стиль жизни, Знаменитости
Книгу по психологии "Тонкое искусство пофигизма" экранизировали
Вышел трейлер киноадаптации книги по психологии "Тонкое искусство пофигизма"
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости.
В Сети появился первый трейлер киноадаптации хита среди книг по психологии — "Тонкого искусства пофигизма", сообщает
Rolling Stone. Ролик опубликован
на YouTube-канале Universal Pictures.
Режиссер — Нэйтан Прайс. В съемках участвовал автор бестселлера Марк Мэнсон.
Судя по ролику, в фильме будут архивные материалы, которые используют, чтобы подчеркнуть точку зрения Мэнсона, а также его интервью. Одно из них проходит в бассейне: писатель лежит на надувном матрасе, а вокруг него — спортсменки по синхронному плаванию.
Появляется в кадре и Панда Разочарования — один из героев книги Мэнсона.
Книга "Тонкое искусство пофигизма" вышла в 2016 году. Она посвящена тому, как перестать напрягаться и проще относиться к себе и жизни.
Премьера фильма запланирована на 4 января.