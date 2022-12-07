https://ria.ru/20221207/psikhologiya-1837003700.html

Книгу по психологии "Тонкое искусство пофигизма" экранизировали

Книгу по психологии "Тонкое искусство пофигизма" экранизировали - РИА Новости, 07.12.2022

Книгу по психологии "Тонкое искусство пофигизма" экранизировали

В Сети появился первый трейлер киноадаптации хита среди книг по психологии — "Тонкого искусства пофигизма", сообщает Rolling Stone. Ролик опубликован на... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T16:56

2022-12-07T16:56

2022-12-07T16:56

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. В Сети появился первый трейлер киноадаптации хита среди книг по психологии — "Тонкого искусства пофигизма", сообщает Rolling Stone. Ролик опубликован на YouTube-канале Universal Pictures. Режиссер — Нэйтан Прайс. В съемках участвовал автор бестселлера Марк Мэнсон. Судя по ролику, в фильме будут архивные материалы, которые используют, чтобы подчеркнуть точку зрения Мэнсона, а также его интервью. Одно из них проходит в бассейне: писатель лежит на надувном матрасе, а вокруг него — спортсменки по синхронному плаванию. Появляется в кадре и Панда Разочарования — один из героев книги Мэнсона. Книга "Тонкое искусство пофигизма" вышла в 2016 году. Она посвящена тому, как перестать напрягаться и проще относиться к себе и жизни.Премьера фильма запланирована на 4 января.

https://ria.ru/20221207/icon-1836921696.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, книги, психология, стиль жизни, знаменитости