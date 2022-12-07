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Специалисты проверили почти 90% газовых плит в московских квартирах - РИА Новости, 08.12.2022
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Специалисты проверили почти 90% газовых плит в московских квартирах
Специалисты проверили почти 90% газовых плит в московских квартирах - РИА Новости, 08.12.2022
Специалисты проверили почти 90% газовых плит в московских квартирах
Специалисты проверили почти 90% газовых плит в столичных квартирах с начала года, это около 1,57 миллиона приборов, сообщили в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-07T11:27
2022-12-08T13:07
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Специалисты проверили почти 90% газовых плит в столичных квартирах с начала года, это около 1,57 миллиона приборов, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Специалисты проверили почти 90% газовых плит в столичных квартирах с начала года, это около 1,57 миллионов приборов. Ежедневно газовые плиты в столице используют почти 1,8 миллионов семей", - говорится в сообщении.Отмечается, что специалисты проводят техобслуживание ежегодно. Во время проверок особое внимание уделяется состоянию внутриквартирного газопровода и газовых приборов. Выявленные незначительные нарушения оперативно устраняются. Жителям выдаются памятки с правилами эксплуатации газовых приборов и проводится инструктаж.Добавляется, что узнать точную дату визита специалисты можно на официальном сайте "Мосгаза".
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москва, мосгаз
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Мосгаз
11:27 07.12.2022 (обновлено: 13:07 08.12.2022)
 

Специалисты проверили почти 90% газовых плит в московских квартирах

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЗажжение газовой конфорки
Зажжение газовой конфорки - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Специалисты проверили почти 90% газовых плит в столичных квартирах с начала года, это около 1,57 миллиона приборов, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Специалисты проверили почти 90% газовых плит в столичных квартирах с начала года, это около 1,57 миллионов приборов. Ежедневно газовые плиты в столице используют почти 1,8 миллионов семей", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что специалисты проводят техобслуживание ежегодно. Во время проверок особое внимание уделяется состоянию внутриквартирного газопровода и газовых приборов. Выявленные незначительные нарушения оперативно устраняются. Жителям выдаются памятки с правилами эксплуатации газовых приборов и проводится инструктаж.
Добавляется, что узнать точную дату визита специалисты можно на официальном сайте "Мосгаза".
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваМосгаз
 
 
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