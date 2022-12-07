https://ria.ru/20221207/proverka-1837186386.html

Специалисты проверили почти 90% газовых плит в московских квартирах

Специалисты проверили почти 90% газовых плит в московских квартирах - РИА Новости, 08.12.2022

Специалисты проверили почти 90% газовых плит в московских квартирах

Специалисты проверили почти 90% газовых плит в столичных квартирах с начала года, это около 1,57 миллиона приборов, сообщили в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-07T11:27

2022-12-07T11:27

2022-12-08T13:07

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москва

мосгаз

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Специалисты проверили почти 90% газовых плит в столичных квартирах с начала года, это около 1,57 миллиона приборов, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Специалисты проверили почти 90% газовых плит в столичных квартирах с начала года, это около 1,57 миллионов приборов. Ежедневно газовые плиты в столице используют почти 1,8 миллионов семей", - говорится в сообщении.Отмечается, что специалисты проводят техобслуживание ежегодно. Во время проверок особое внимание уделяется состоянию внутриквартирного газопровода и газовых приборов. Выявленные незначительные нарушения оперативно устраняются. Жителям выдаются памятки с правилами эксплуатации газовых приборов и проводится инструктаж.Добавляется, что узнать точную дату визита специалисты можно на официальном сайте "Мосгаза".

https://realty.ria.ru/20221208/moszhilinspektsiya-1837121739.html

москва

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, мосгаз