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Специалисты проверили почти 90% газовых плит в московских квартирах
Специалисты проверили почти 90% газовых плит в московских квартирах - РИА Новости, 08.12.2022
Специалисты проверили почти 90% газовых плит в московских квартирах
Специалисты проверили почти 90% газовых плит в столичных квартирах с начала года, это около 1,57 миллиона приборов, сообщили в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-07T11:27
2022-12-07T11:27
2022-12-08T13:07
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Специалисты проверили почти 90% газовых плит в столичных квартирах с начала года, это около 1,57 миллиона приборов, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Специалисты проверили почти 90% газовых плит в столичных квартирах с начала года, это около 1,57 миллионов приборов. Ежедневно газовые плиты в столице используют почти 1,8 миллионов семей", - говорится в сообщении.Отмечается, что специалисты проводят техобслуживание ежегодно. Во время проверок особое внимание уделяется состоянию внутриквартирного газопровода и газовых приборов. Выявленные незначительные нарушения оперативно устраняются. Жителям выдаются памятки с правилами эксплуатации газовых приборов и проводится инструктаж.Добавляется, что узнать точную дату визита специалисты можно на официальном сайте "Мосгаза".
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, мосгаз
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Мосгаз
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Специалисты проверили почти 90% газовых плит в столичных квартирах с начала года, это около 1,57 миллиона приборов, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Специалисты проверили почти 90% газовых плит в столичных квартирах с начала года, это около 1,57 миллионов приборов. Ежедневно газовые плиты в столице используют почти 1,8 миллионов семей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что специалисты проводят техобслуживание ежегодно. Во время проверок особое внимание уделяется состоянию внутриквартирного газопровода и газовых приборов. Выявленные незначительные нарушения оперативно устраняются. Жителям выдаются памятки с правилами эксплуатации газовых приборов и проводится инструктаж.
Добавляется, что узнать точную дату визита специалисты можно на официальном сайте "Мосгаза
".