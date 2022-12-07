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Правительство поддержало проект о блокировке призывов к поддержке ВСУ

Правительство поддержало проект о блокировке призывов к поддержке ВСУ - РИА Новости, 07.12.2022

Правительство поддержало проект о блокировке призывов к поддержке ВСУ

Глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев сообщил, что проект о блокировке призывов о поддержке ВС Украины поддержан кабмином. РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T14:26

2022-12-07T14:26

2022-12-07T14:38

специальная военная операция на украине

украина

вооруженные силы украины

госдума рф

технологии

василий пискарев

россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев сообщил, что проект о блокировке призывов о поддержке ВС Украины поддержан кабмином.Законопроект, разработанный депутатами, которые входят в комиссию ГД по расследованию иностранного вмешательства, внесен в Думу 20 сентября, им предлагается дополнить статью 15-3 федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" нормой об ограничении доступа к информационным ресурсам, содержащим предложение о финансировании противника, сообщили в комиссии."Правительство России поддержало наш законопроект, принятие которого позволит оперативно блокировать призывы к финансированию вооруженных сил Украины и других вооруженных формирований противника в условиях спецоперации. Надеемся на поддержку коллег по Государственной Думе. Закон важно принять как можно быстрее", - приводит Telegram-канал комиссии слова Пискарева.

https://ria.ru/20221110/spetsoperatsiya-1830573009.html

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Кирилл Волков

украина, вооруженные силы украины, госдума рф, технологии, василий пискарев, россия, ситуация в днр и лнр