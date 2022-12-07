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Правительство поддержало проект о блокировке призывов к поддержке ВСУ - РИА Новости, 07.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221207/prizyvy-1836949695.html
Правительство поддержало проект о блокировке призывов к поддержке ВСУ
Правительство поддержало проект о блокировке призывов к поддержке ВСУ - РИА Новости, 07.12.2022
Правительство поддержало проект о блокировке призывов к поддержке ВСУ
Глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев сообщил, что проект о блокировке призывов о поддержке ВС Украины поддержан кабмином. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T14:26
2022-12-07T14:38
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
госдума рф
технологии
василий пискарев
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев сообщил, что проект о блокировке призывов о поддержке ВС Украины поддержан кабмином.Законопроект, разработанный депутатами, которые входят в комиссию ГД по расследованию иностранного вмешательства, внесен в Думу 20 сентября, им предлагается дополнить статью 15-3 федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" нормой об ограничении доступа к информационным ресурсам, содержащим предложение о финансировании противника, сообщили в комиссии."Правительство России поддержало наш законопроект, принятие которого позволит оперативно блокировать призывы к финансированию вооруженных сил Украины и других вооруженных формирований противника в условиях спецоперации. Надеемся на поддержку коллег по Государственной Думе. Закон важно принять как можно быстрее", - приводит Telegram-канал комиссии слова Пискарева.
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украина, вооруженные силы украины, госдума рф, технологии, василий пискарев, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, Госдума РФ, Технологии, Василий Пискарев, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:26 07.12.2022 (обновлено: 14:38 07.12.2022)
 
Правительство поддержало проект о блокировке призывов к поддержке ВСУ

Пискарев: правительство поддержало законопроект о блокировке призывов к поддержке ВСУ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев сообщил, что проект о блокировке призывов о поддержке ВС Украины поддержан кабмином.
Законопроект, разработанный депутатами, которые входят в комиссию ГД по расследованию иностранного вмешательства, внесен в Думу 20 сентября, им предлагается дополнить статью 15-3 федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" нормой об ограничении доступа к информационным ресурсам, содержащим предложение о финансировании противника, сообщили в комиссии.
"Правительство России поддержало наш законопроект, принятие которого позволит оперативно блокировать призывы к финансированию вооруженных сил Украины и других вооруженных формирований противника в условиях спецоперации. Надеемся на поддержку коллег по Государственной Думе. Закон важно принять как можно быстрее", - приводит Telegram-канал комиссии слова Пискарева.
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