Рейтинг@Mail.ru
В пригороде Курска локализовали пожар возле аэродрома - РИА Новости, 07.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221207/pozhar-1836851809.html
В пригороде Курска локализовали пожар возле аэродрома
В пригороде Курска локализовали пожар возле аэродрома - РИА Новости, 07.12.2022
В пригороде Курска локализовали пожар возле аэродрома
Пожарные локализовали возгорание нефтенакопителя возле аэродрома в пригороде Курска, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T08:42
2022-12-07T09:36
специальная военная операция на украине
происшествия
роман старовойт
курск
курская область
льгов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836592406_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_448c09d2d6fe24359fc82081ac1fb2e0.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Пожарные локализовали возгорание нефтенакопителя возле аэродрома в пригороде Курска, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Как ранее сообщал губернатор Курской области Роман Старовойт, огонь на нефтенакопителе вспыхнул в результате атаки беспилотника. В тушении участвовали три пожарных поезда из Курска, Льгова и Орла. Пострадавших нет."Пожар локализовали в 6.39 мск на аэродроме в пригороде Курска, его площадь составила 550 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что борьбу с огнем ведут 224 человека и 50 единиц специальной техники.Курская область, в том числе областной центр, неоднократно подвергалась артиллерийским обстрелам со стороны Украины, а также атакам дронов.
https://ria.ru/20221206/shkola-1836573290.html
https://ria.ru/20221206/pozhar-1836583481.html
курск
курская область
льгов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836592406_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c76c51faadb13e3731e1915d2da6d21c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, роман старовойт, курск, курская область, льгов
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Роман Старовойт, Курск, Курская область, Льгов
08:42 07.12.2022 (обновлено: 09:36 07.12.2022)
 
В пригороде Курска локализовали пожар возле аэродрома

Пожарные локализовали возгорание нефтенакопителя возле аэродрома в пригороде Курска

© РИА Новости / Перейти в медиабанкПожар в районе курского аэродрома
Пожар в районе курского аэродрома
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Пожарные локализовали возгорание нефтенакопителя возле аэродрома в пригороде Курска, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
Как ранее сообщал губернатор Курской области Роман Старовойт, огонь на нефтенакопителе вспыхнул в результате атаки беспилотника. В тушении участвовали три пожарных поезда из Курска, Льгова и Орла. Пострадавших нет.
Пожар в районе курского аэродрома - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
Вчера, 10:13
В Курской области отменили занятия в двух школах из-за пожара на аэродроме
"Пожар локализовали в 6.39 мск на аэродроме в пригороде Курска, его площадь составила 550 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что борьбу с огнем ведут 224 человека и 50 единиц специальной техники.
Курская область, в том числе областной центр, неоднократно подвергалась артиллерийским обстрелам со стороны Украины, а также атакам дронов.
Нефтенакопитель загорелся в районе курского аэродрома в результате атаки беспилотника - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
Вчера, 10:48Специальная военная операция на Украине
Площадь пожара на курском аэродроме составила около 500 "квадратов"
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоман СтаровойтКурскКурская областьЛьгов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала