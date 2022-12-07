https://ria.ru/20221207/pozhar-1836851809.html
В пригороде Курска локализовали пожар возле аэродрома
В пригороде Курска локализовали пожар возле аэродрома - РИА Новости, 07.12.2022
В пригороде Курска локализовали пожар возле аэродрома
Пожарные локализовали возгорание нефтенакопителя возле аэродрома в пригороде Курска, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T08:42
2022-12-07T08:42
2022-12-07T09:36
специальная военная операция на украине
происшествия
роман старовойт
курск
курская область
льгов
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Пожарные локализовали возгорание нефтенакопителя возле аэродрома в пригороде Курска, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Как ранее сообщал губернатор Курской области Роман Старовойт, огонь на нефтенакопителе вспыхнул в результате атаки беспилотника. В тушении участвовали три пожарных поезда из Курска, Льгова и Орла. Пострадавших нет."Пожар локализовали в 6.39 мск на аэродроме в пригороде Курска, его площадь составила 550 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что борьбу с огнем ведут 224 человека и 50 единиц специальной техники.Курская область, в том числе областной центр, неоднократно подвергалась артиллерийским обстрелам со стороны Украины, а также атакам дронов.
https://ria.ru/20221206/shkola-1836573290.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, роман старовойт, курск, курская область, льгов
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Роман Старовойт, Курск, Курская область, Льгов
08:42 07.12.2022 (обновлено: 09:36 07.12.2022)
В пригороде Курска локализовали пожар возле аэродрома
Пожарные локализовали возгорание нефтенакопителя возле аэродрома в пригороде Курска