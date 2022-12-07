https://ria.ru/20221207/pozhar-1836851809.html

В пригороде Курска локализовали пожар возле аэродрома

В пригороде Курска локализовали пожар возле аэродрома - РИА Новости, 07.12.2022

В пригороде Курска локализовали пожар возле аэродрома

Пожарные локализовали возгорание нефтенакопителя возле аэродрома в пригороде Курска, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T08:42

2022-12-07T08:42

2022-12-07T09:36

специальная военная операция на украине

происшествия

роман старовойт

курск

курская область

льгов

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Пожарные локализовали возгорание нефтенакопителя возле аэродрома в пригороде Курска, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Как ранее сообщал губернатор Курской области Роман Старовойт, огонь на нефтенакопителе вспыхнул в результате атаки беспилотника. В тушении участвовали три пожарных поезда из Курска, Льгова и Орла. Пострадавших нет."Пожар локализовали в 6.39 мск на аэродроме в пригороде Курска, его площадь составила 550 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что борьбу с огнем ведут 224 человека и 50 единиц специальной техники.Курская область, в том числе областной центр, неоднократно подвергалась артиллерийским обстрелам со стороны Украины, а также атакам дронов.

https://ria.ru/20221206/shkola-1836573290.html

https://ria.ru/20221206/pozhar-1836583481.html

курск

курская область

льгов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, роман старовойт, курск, курская область, льгов