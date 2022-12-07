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Лидеры Запада призвали к российско-украинским переговорам - РИА Новости, 07.12.2022
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Лидеры Запада призвали к российско-украинским переговорам
Лидеры Запада призвали к российско-украинским переговорам - РИА Новости, 07.12.2022
Лидеры Запада призвали к российско-украинским переговорам
Визит президента Франции Эммануэля Макрона в США показал, что лидеры стран Запада ожидают мирные переговоры между Россией и Украиной. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T03:08
2022-12-07T06:18
в мире
цены на нефть
эммануэль макрон
владимир путин
олаф шольц
сша
украина
россия
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Визит президента Франции Эммануэля Макрона в США показал, что лидеры стран Запада ожидают мирные переговоры между Россией и Украиной.Так, находясь в Штатах, в беседе с CBS News Макрон подчеркнул, что не видит военного варианта выхода из сложившейся ситуации.Тем не менее он выразил мнение, что именно "украинцы должны решать" этот ворпос.Политик также добавил, что не прекращает контакты с Владимиром Путиным."Я всегда поддерживаю регулярные дискуссии и прямой контакт с президентом Путиным, потому что считаю, что лучший способ возобновить взаимодействие — сохранить этот прямой канал", — подчеркнул Макрон.По итогам переговоров с Макроном президент США Джо Байден заявил, что не планирует диалога с Путиным, но потенциально готов к ним, если Россия "предпримет необходимые шаги для урегулирования ситуации на Украине". В свою очередь, координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Джон Кирби говорил, что Вашингтон не видит со стороны Владимира Зеленского готовности к переговорам об урегулировании конфликта.При этом Путин ранее подчеркивал, что Москва всегда открыта к переговорам с Украиной, и если Киев созреет, тогда будут востребованы посреднические усилия тех, кто их предлагает.Цены разныеВ том же интервью Макрон отметил, что Европа и США платят разную цену за участие в конфликте на Украине.Это заявление привлекло внимание премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. В своем посте в Twitter он указал, что вмешательство в эту ситуацию по-разному отразилось на Европейском союзе и Соединенных Штатах, и призвал пересмотреть ограничительные меры в адрес Москвы."Макрон прав: цена конфликта России и Украины не одинакова по разные стороны Атлантики. Если мы хотим, чтобы европейская промышленность выжила, то должны быстро разрешить энергетический кризис. Настало время переосмыслить санкции", — пояснил премьер.В беседе с радио Kossuth в ноябре он также приводил мнение, что для урегулирования украинского кризиса нужно настаивать на мирных переговорах между сторонами, а не прибегать к рестрикциям.
https://ria.ru/20221206/polemika-1836681413.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221205/nato-1836415304.html
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в мире, цены на нефть, эммануэль макрон, владимир путин, олаф шольц, сша, украина, россия, нато, евросоюз
В мире, Цены на нефть, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, Олаф Шольц, США, Украина, Россия, НАТО, Евросоюз
03:08 07.12.2022 (обновлено: 06:18 07.12.2022)
 
Лидеры Запада призвали к российско-украинским переговорам

Лидеры западных государств ждут начала переговоров между Россией и Украиной

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги стран Евросоюза
Флаги стран Евросоюза - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Визит президента Франции Эммануэля Макрона в США показал, что лидеры стран Запада ожидают мирные переговоры между Россией и Украиной.
Так, находясь в Штатах, в беседе с CBS News Макрон подчеркнул, что не видит военного варианта выхода из сложившейся ситуации.
"Единственный способ найти решение — это переговоры", — сказал он.
Тем не менее он выразил мнение, что именно "украинцы должны решать" этот ворпос.
Политик также добавил, что не прекращает контакты с Владимиром Путиным.
"Я всегда поддерживаю регулярные дискуссии и прямой контакт с президентом Путиным, потому что считаю, что лучший способ возобновить взаимодействие — сохранить этот прямой канал", — подчеркнул Макрон.
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По итогам переговоров с Макроном президент США Джо Байден заявил, что не планирует диалога с Путиным, но потенциально готов к ним, если Россия "предпримет необходимые шаги для урегулирования ситуации на Украине". В свою очередь, координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Джон Кирби говорил, что Вашингтон не видит со стороны Владимира Зеленского готовности к переговорам об урегулировании конфликта.
При этом Путин ранее подчеркивал, что Москва всегда открыта к переговорам с Украиной, и если Киев созреет, тогда будут востребованы посреднические усилия тех, кто их предлагает.
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Цены разные

В том же интервью Макрон отметил, что Европа и США платят разную цену за участие в конфликте на Украине.
Это заявление привлекло внимание премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. В своем посте в Twitter он указал, что вмешательство в эту ситуацию по-разному отразилось на Европейском союзе и Соединенных Штатах, и призвал пересмотреть ограничительные меры в адрес Москвы.
"Макрон прав: цена конфликта России и Украины не одинакова по разные стороны Атлантики. Если мы хотим, чтобы европейская промышленность выжила, то должны быстро разрешить энергетический кризис. Настало время переосмыслить санкции", — пояснил премьер.
В беседе с радио Kossuth в ноябре он также приводил мнение, что для урегулирования украинского кризиса нужно настаивать на мирных переговорах между сторонами, а не прибегать к рестрикциям.
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В миреЦены на нефтьЭммануэль МакронВладимир ПутинОлаф ШольцСШАУкраинаРоссияНАТОЕвросоюз
 
 
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