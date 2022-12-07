05:40 07.12.2022 (обновлено: 10:49 07.12.2022)
"Европа заплатит". В КНР ответили Западу на принятое против России решение
Global Times: Москва ответит на введенный Западом потолок цен на российскую нефть
© Pixabay / Pixabay / redhawkgroup Добыча нефти
© Pixabay / Pixabay / redhawkgroup
Добыча нефти. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Решение Запада о введении потолка цен на российскую нефть обернется против него самого, а Москва сможет поставлять сырье в другие страны, написало китайское издание Global Times.
"У России есть такие покупатели, как Китай и Индия, чтобы заполнить пробел, или Москва может нивелировать последствия, экспортируя нефть в страны Ближнего Востока, а затем — в Европу", — сказал аналитик Цуй Хэн.
В конечном счете ЕС сам заплатит за это решение, отметил специалист, поскольку организации придется искать замену российской нефти и покупать сырье из Великобритании и США за более высокую цену.
"Установив потолок цен на российскую нефть, они допустили серьезное нарушение рыночных принципов отрасли, и такое вмешательство подорвет доверие к их правительствам и скажется на проблемной экономике Запада", — добавил эксперт Ван Ивэй.
В статье отмечается, что введенная против России мера не окажет на нее серьезного влияния, но при этом рестрикция уже выявила серьезные разногласия внутри Запада.
Нефтяные санкции стран Запада вступили в силу 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны Большой семерки, Австралия и Евросоюз ввели ограничение цен на ее морские перевозки на уровне 60 долларов за баррель.
Россия покрывала около 20 процентов потребности Европы в нефти. В ответ на спецоперацию на Украине страны Запада начали разрабатывать санкционные меры, целью которых в числе прочего было объявлено ограничение доходов Москвы от экспорта нефти.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива.
Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.