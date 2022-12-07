https://ria.ru/20221207/otvet-1836841048.html

"Европа заплатит". В КНР ответили Западу на принятое против России решение

"Европа заплатит". В КНР ответили Западу на принятое против России решение - РИА Новости, 07.12.2022

"Европа заплатит". В КНР ответили Западу на принятое против России решение

Решение Запада о введении потолка цен на российскую нефть обернется против него самого, а Москва сможет поставлять сырье в другие страны, написало китайское... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T05:40

2022-12-07T05:40

2022-12-07T10:49

цены на нефть

россия

европа

евросоюз

санкции в отношении россии

сша

китай

в мире

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Решение Запада о введении потолка цен на российскую нефть обернется против него самого, а Москва сможет поставлять сырье в другие страны, написало китайское издание Global Times.В конечном счете ЕС сам заплатит за это решение, отметил специалист, поскольку организации придется искать замену российской нефти и покупать сырье из Великобритании и США за более высокую цену."Установив потолок цен на российскую нефть, они допустили серьезное нарушение рыночных принципов отрасли, и такое вмешательство подорвет доверие к их правительствам и скажется на проблемной экономике Запада", — добавил эксперт Ван Ивэй.В статье отмечается, что введенная против России мера не окажет на нее серьезного влияния, но при этом рестрикция уже выявила серьезные разногласия внутри Запада.Нефтяные санкции стран Запада вступили в силу 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны Большой семерки, Австралия и Евросоюз ввели ограничение цен на ее морские перевозки на уровне 60 долларов за баррель.Россия покрывала около 20 процентов потребности Европы в нефти. В ответ на спецоперацию на Украине страны Запада начали разрабатывать санкционные меры, целью которых в числе прочего было объявлено ограничение доходов Москвы от экспорта нефти.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива.На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ. Также США и страны ЕС столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20221207/potolok-1836840155.html

https://ria.ru/20221206/neft-1836772505.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

цены на нефть, россия, европа, евросоюз, санкции в отношении россии, сша, китай, в мире, великобритания