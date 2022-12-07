https://ria.ru/20221207/neftetankery-1836949474.html

МИД выразил обеспокоенность ситуацией со скоплением нефтетанкеров у Босфора

МИД выразил обеспокоенность ситуацией со скоплением нефтетанкеров у Босфора - РИА Новости, 07.12.2022

МИД выразил обеспокоенность ситуацией со скоплением нефтетанкеров у Босфора

Россия обеспокоена ситуацией у берегов Турции, где скопились российские нефтяные танкеры, сейчас эта проблема обсуждается по линии транспортных и страховых... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T14:26

2022-12-07T14:26

2022-12-07T15:32

турция

россия

александр грушко

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

нефть

в мире

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Россия обеспокоена ситуацией у берегов Турции, где скопились российские нефтяные танкеры, сейчас эта проблема обсуждается по линии транспортных и страховых компаний, но может быть вынесена и на политический уровень, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко."Эта ситуация нам известна. Конечно, она вызывает у нас тревогу с точки зрения интересов наших операторов. Эта проблема обсуждается по линии транспортных, страховых компаний. Ведь страхуют страховые компании, а не государство", - сказал Грушко в кулуарах "Примаковских чтений"."Если проблема не будет решена, конечно, будет подключен политический уровень", - добавил он.Турция с 1 декабря ввела дополнительное требование по страхованию к танкерам с сырой нефтью для прохода через турецкие проливы. Согласно указанию, с четверга Турция требует от страховых компаний письмо, подтверждающее предоставление судну P&I-страхования (Protection and Indemnity Insurance).Ранее газета Financial Times со ссылкой на нефтетрейдеров, посредников и отслеживающие суда сервисы сообщала, что пробка из нефтяных танкеров сформировалась у берегов Турции после начала действия ограничений цен на нефть из РФ из-за требований Анкары предоставлять данные о страховании.По данным портала по отслеживанию судов marinetraffic, у турецких берегов вблизи пролива находится около 30 танкеров, преимущественно турецких. Пять танкеров из этого числа являются российскими.

https://ria.ru/20221206/tankery-1836750357.html

https://ria.ru/20221205/embargo-1835993283.html

турция

россия

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Владимир Лаврентьев

турция, россия, александр грушко, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), нефть, в мире