https://ria.ru/20221207/neftetankery-1836949474.html
МИД выразил обеспокоенность ситуацией со скоплением нефтетанкеров у Босфора
МИД выразил обеспокоенность ситуацией со скоплением нефтетанкеров у Босфора - РИА Новости, 07.12.2022
МИД выразил обеспокоенность ситуацией со скоплением нефтетанкеров у Босфора
Россия обеспокоена ситуацией у берегов Турции, где скопились российские нефтяные танкеры, сейчас эта проблема обсуждается по линии транспортных и страховых... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T14:26
2022-12-07T14:26
2022-12-07T15:32
турция
россия
александр грушко
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
нефть
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153382/30/1533823088_0:166:3089:1904_1920x0_80_0_0_f0d4a4161874455153b77113f5efe395.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Россия обеспокоена ситуацией у берегов Турции, где скопились российские нефтяные танкеры, сейчас эта проблема обсуждается по линии транспортных и страховых компаний, но может быть вынесена и на политический уровень, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко."Эта ситуация нам известна. Конечно, она вызывает у нас тревогу с точки зрения интересов наших операторов. Эта проблема обсуждается по линии транспортных, страховых компаний. Ведь страхуют страховые компании, а не государство", - сказал Грушко в кулуарах "Примаковских чтений"."Если проблема не будет решена, конечно, будет подключен политический уровень", - добавил он.Турция с 1 декабря ввела дополнительное требование по страхованию к танкерам с сырой нефтью для прохода через турецкие проливы. Согласно указанию, с четверга Турция требует от страховых компаний письмо, подтверждающее предоставление судну P&I-страхования (Protection and Indemnity Insurance).Ранее газета Financial Times со ссылкой на нефтетрейдеров, посредников и отслеживающие суда сервисы сообщала, что пробка из нефтяных танкеров сформировалась у берегов Турции после начала действия ограничений цен на нефть из РФ из-за требований Анкары предоставлять данные о страховании.По данным портала по отслеживанию судов marinetraffic, у турецких берегов вблизи пролива находится около 30 танкеров, преимущественно турецких. Пять танкеров из этого числа являются российскими.
https://ria.ru/20221206/tankery-1836750357.html
https://ria.ru/20221205/embargo-1835993283.html
турция
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153382/30/1533823088_358:0:3089:2048_1920x0_80_0_0_884e5ad62e005bebb06f821680d69267.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, россия, александр грушко, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), нефть, в мире
Турция, Россия, Александр Грушко, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Нефть, В мире
14:26 07.12.2022 (обновлено: 15:32 07.12.2022)
МИД выразил обеспокоенность ситуацией со скоплением нефтетанкеров у Босфора
Замглавы МИД Грушко: Россия встревожена скоплением нефтяных танкеров у берегов Турции
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Россия обеспокоена ситуацией у берегов Турции, где скопились российские нефтяные танкеры, сейчас эта проблема обсуждается по линии транспортных и страховых компаний, но может быть вынесена и на политический уровень, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Эта ситуация нам известна. Конечно, она вызывает у нас тревогу с точки зрения интересов наших операторов. Эта проблема обсуждается по линии транспортных, страховых компаний. Ведь страхуют страховые компании, а не государство", - сказал Грушко в кулуарах "Примаковских чтений".
"Если проблема не будет решена, конечно, будет подключен политический уровень", - добавил он.
Турция с 1 декабря ввела дополнительное требование по страхованию к танкерам с сырой нефтью для прохода через турецкие проливы. Согласно указанию, с четверга Турция требует от страховых компаний письмо, подтверждающее предоставление судну P&I-страхования (Protection and Indemnity Insurance).
Ранее газета Financial Times со ссылкой на нефтетрейдеров, посредников и отслеживающие суда сервисы сообщала, что пробка из нефтяных танкеров сформировалась у берегов Турции после начала действия ограничений цен на нефть из РФ из-за требований Анкары
предоставлять данные о страховании.
По данным портала по отслеживанию судов marinetraffic, у турецких берегов вблизи пролива находится около 30 танкеров, преимущественно турецких. Пять танкеров из этого числа являются российскими.