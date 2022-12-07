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Запад наносит себе ущерб, отменяя русскую культуру, считает Путин
Запад наносит себе ущерб, отменяя русскую культуру, считает Путин - РИА Новости, 07.12.2022
Запад наносит себе ущерб, отменяя русскую культуру, считает Путин
Президент России Владимир Путин назвал дураками тих, кто "отменяет" русскую культуру - глава государства подчеркнул, что поступающие таким образом сами лишают... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T19:14
2022-12-07T19:14
2022-12-07T19:36
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал дураками тих, кто "отменяет" русскую культуру - глава государства подчеркнул, что поступающие таким образом сами лишают себя части мировой культуры."Конечно, это дурь... Они просто дураки - те, кто вводят такие ограничения. Они сами себя лишают части мировой культуры. Я, честно говоря, даже не знаю, нам нужно ли как-то противодействовать этому. Почему? Потому что те, кто это делают, явно враги нашей страны. Они своими действиями сами наносят себе ущерб. И нужно ли предотвращать этот ущерб, который они сами себе наносят", - сказал Путин на заседании СПЧ, отметив, что такая логика "все-таки имеет право на существование".Он также вспомнил слова президента Турции Тайипа Эрдогана, который обратил внимание на то, что только нацисты в 30-х годах прошлого века сжигали книги на площадях, и сравнил это с тем, что происходит в некоторых странах в отношении русской культуры сегодня. "И это правильное сравнение. Вот когда люди со стороны, тем более политические деятели такого уровня, обращают внимание на то, что происходит, это даже гораздо более эффективно, чем мы как-то будем всегда указывать пальцем на эту дурь, которая процветает в некоторых странах", - сказал президент России."Будем иметь в виду... с кем мы имеем дело", - добавил Путин, отметив, что российская "оценка их моральных качеств" подтверждает правильность того, что делает Российское государство.
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культура, новости культуры, владимир путин, россия, турция
Культура, Культура, Новости культуры, Владимир Путин, Россия, Турция
19:14 07.12.2022 (обновлено: 19:36 07.12.2022)
Запад наносит себе ущерб, отменяя русскую культуру, считает Путин
Путин считает, что Запад, отменяя русскую культуру, наносит ущерб сам себе
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал дураками тих, кто "отменяет" русскую культуру - глава государства подчеркнул, что поступающие таким образом сами лишают себя части мировой культуры.
"Конечно, это дурь... Они просто дураки - те, кто вводят такие ограничения. Они сами себя лишают части мировой культуры. Я, честно говоря, даже не знаю, нам нужно ли как-то противодействовать этому. Почему? Потому что те, кто это делают, явно враги нашей страны. Они своими действиями сами наносят себе ущерб. И нужно ли предотвращать этот ущерб, который они сами себе наносят", - сказал Путин на заседании СПЧ, отметив, что такая логика "все-таки имеет право на существование".
Он также вспомнил слова президента Турции
Тайипа Эрдогана, который обратил внимание на то, что только нацисты в 30-х годах прошлого века сжигали книги на площадях, и сравнил это с тем, что происходит в некоторых странах в отношении русской культуры сегодня. "И это правильное сравнение. Вот когда люди со стороны, тем более политические деятели такого уровня, обращают внимание на то, что происходит, это даже гораздо более эффективно, чем мы как-то будем всегда указывать пальцем на эту дурь, которая процветает в некоторых странах", - сказал президент России.
"Будем иметь в виду... с кем мы имеем дело", - добавил Путин, отметив, что российская "оценка их моральных качеств" подтверждает правильность того, что делает Российское государство.