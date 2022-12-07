https://ria.ru/20221207/kredity-1837080549.html

ЕК рассчитывает выделить Украине новые кредиты в январе

ЕК рассчитывает выделить Украине новые кредиты в январе - РИА Новости, 07.12.2022

ЕК рассчитывает выделить Украине новые кредиты в январе

Еврокомиссия (ЕК) рассчитывает выделить Украине новые кредиты из макрофинансовой помощи в январе, заявил исполнительный вице-президент ЕК Валдис Домбровскис в... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T21:53

2022-12-07T21:53

2022-12-07T21:53

специальная военная операция на украине

цены на нефть

валдис домбровскис

украина

венгрия

еврокомиссия

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 7 дек - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) рассчитывает выделить Украине новые кредиты из макрофинансовой помощи в январе, заявил исполнительный вице-президент ЕК Валдис Домбровскис в интервью Bloomberg TV.Еврокомиссия 9 ноября предложила новый пакет макрофинансовой кредитной поддержки Украине на сумму до 18 миллиардов евро на следующий год. В ЕК тогда отмечали, что хотели бы перечислить первые средства в январе. Однако для выделения денег из этой макрофинансовой помощи требуется ее согласование Советом стран ЕС и Европарламентом.Парламент союза одобрил ее в конце ноября.Министры экономики и финансов стран Евросоюза во вторник обсудили этот пакет поддержки и сопутствующие ему документы, но не смогли согласовать их, заблокировала возможность договоренности Венгрия."Мы предложили программу "макрофинансовая поддержка плюс" на сумму 18 миллиардов евро для Украины на следующий год, и то, что нам не дает двигаться вперед сейчас, это то, что Венгрия не соглашается на предложенную структуру финансирования. Мы обсуждали это вчера на встрече министров. И я бы сказал, ситуация ясна, министры солидарны в том, что Украина получит эту поддержку", - сообщил Домбровскис.По его словам, Еврокомиссия готова представить другие варианты формирования этого пакета поддержки для Украины, которые не обязательно должны получить единогласную поддержку всех стран союза.

https://ria.ru/20221130/vsu-1835264115.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

цены на нефть, валдис домбровскис, украина, венгрия, еврокомиссия, евросоюз, европарламент