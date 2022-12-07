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ЕК рассчитывает выделить Украине новые кредиты в январе - РИА Новости, 07.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
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ЕК рассчитывает выделить Украине новые кредиты в январе
ЕК рассчитывает выделить Украине новые кредиты в январе - РИА Новости, 07.12.2022
ЕК рассчитывает выделить Украине новые кредиты в январе
Еврокомиссия (ЕК) рассчитывает выделить Украине новые кредиты из макрофинансовой помощи в январе, заявил исполнительный вице-президент ЕК Валдис Домбровскис в... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T21:53
2022-12-07T21:53
специальная военная операция на украине
цены на нефть
валдис домбровскис
украина
венгрия
еврокомиссия
евросоюз
европарламент
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БРЮССЕЛЬ, 7 дек - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) рассчитывает выделить Украине новые кредиты из макрофинансовой помощи в январе, заявил исполнительный вице-президент ЕК Валдис Домбровскис в интервью Bloomberg TV.Еврокомиссия 9 ноября предложила новый пакет макрофинансовой кредитной поддержки Украине на сумму до 18 миллиардов евро на следующий год. В ЕК тогда отмечали, что хотели бы перечислить первые средства в январе. Однако для выделения денег из этой макрофинансовой помощи требуется ее согласование Советом стран ЕС и Европарламентом.Парламент союза одобрил ее в конце ноября.Министры экономики и финансов стран Евросоюза во вторник обсудили этот пакет поддержки и сопутствующие ему документы, но не смогли согласовать их, заблокировала возможность договоренности Венгрия."Мы предложили программу "макрофинансовая поддержка плюс" на сумму 18 миллиардов евро для Украины на следующий год, и то, что нам не дает двигаться вперед сейчас, это то, что Венгрия не соглашается на предложенную структуру финансирования. Мы обсуждали это вчера на встрече министров. И я бы сказал, ситуация ясна, министры солидарны в том, что Украина получит эту поддержку", - сообщил Домбровскис.По его словам, Еврокомиссия готова представить другие варианты формирования этого пакета поддержки для Украины, которые не обязательно должны получить единогласную поддержку всех стран союза.
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цены на нефть, валдис домбровскис, украина, венгрия, еврокомиссия, евросоюз, европарламент
Специальная военная операция на Украине, Цены на нефть, Валдис Домбровскис, Украина, Венгрия, Еврокомиссия, Евросоюз, Европарламент
21:53 07.12.2022
 
ЕК рассчитывает выделить Украине новые кредиты в январе

ЕК рассчитывает выделить Украине новые кредиты из макрофинансовой помощи в январе

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 7 дек - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) рассчитывает выделить Украине новые кредиты из макрофинансовой помощи в январе, заявил исполнительный вице-президент ЕК Валдис Домбровскис в интервью Bloomberg TV.
"Мы нацелены на первое перечисление в январе", - сказал он.
Еврокомиссия 9 ноября предложила новый пакет макрофинансовой кредитной поддержки Украине на сумму до 18 миллиардов евро на следующий год. В ЕК тогда отмечали, что хотели бы перечислить первые средства в январе. Однако для выделения денег из этой макрофинансовой помощи требуется ее согласование Советом стран ЕС и Европарламентом.
Парламент союза одобрил ее в конце ноября.
Министры экономики и финансов стран Евросоюза во вторник обсудили этот пакет поддержки и сопутствующие ему документы, но не смогли согласовать их, заблокировала возможность договоренности Венгрия.
"Мы предложили программу "макрофинансовая поддержка плюс" на сумму 18 миллиардов евро для Украины на следующий год, и то, что нам не дает двигаться вперед сейчас, это то, что Венгрия не соглашается на предложенную структуру финансирования. Мы обсуждали это вчера на встрече министров. И я бы сказал, ситуация ясна, министры солидарны в том, что Украина получит эту поддержку", - сообщил Домбровскис.
По его словам, Еврокомиссия готова представить другие варианты формирования этого пакета поддержки для Украины, которые не обязательно должны получить единогласную поддержку всех стран союза.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
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Специальная военная операция на УкраинеЦены на нефтьВалдис ДомбровскисУкраинаВенгрияЕврокомиссияЕвросоюзЕвропарламент
 
 
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