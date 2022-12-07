ЕК рассчитывает выделить Украине новые кредиты в январе
ЕК рассчитывает выделить Украине новые кредиты из макрофинансовой помощи в январе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 7 дек - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) рассчитывает выделить Украине новые кредиты из макрофинансовой помощи в январе, заявил исполнительный вице-президент ЕК Валдис Домбровскис в интервью Bloomberg TV.
"Мы нацелены на первое перечисление в январе", - сказал он.
Еврокомиссия 9 ноября предложила новый пакет макрофинансовой кредитной поддержки Украине на сумму до 18 миллиардов евро на следующий год. В ЕК тогда отмечали, что хотели бы перечислить первые средства в январе. Однако для выделения денег из этой макрофинансовой помощи требуется ее согласование Советом стран ЕС и Европарламентом.
Парламент союза одобрил ее в конце ноября.
Министры экономики и финансов стран Евросоюза во вторник обсудили этот пакет поддержки и сопутствующие ему документы, но не смогли согласовать их, заблокировала возможность договоренности Венгрия.
"Мы предложили программу "макрофинансовая поддержка плюс" на сумму 18 миллиардов евро для Украины на следующий год, и то, что нам не дает двигаться вперед сейчас, это то, что Венгрия не соглашается на предложенную структуру финансирования. Мы обсуждали это вчера на встрече министров. И я бы сказал, ситуация ясна, министры солидарны в том, что Украина получит эту поддержку", - сообщил Домбровскис.
По его словам, Еврокомиссия готова представить другие варианты формирования этого пакета поддержки для Украины, которые не обязательно должны получить единогласную поддержку всех стран союза.