https://ria.ru/20221207/kitay-1836849497.html

Власти Китая хотят сохранить открытость миру

Власти Китая хотят сохранить открытость миру - РИА Новости, 07.12.2022

Власти Китая хотят сохранить открытость миру

Руководство Компартии Китая определило ряд целей в экономической сфере на 2023 год, среди них продвижение открытости внешнему миру, привлечение и использование... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T08:14

2022-12-07T08:14

2022-12-07T11:14

си цзиньпин

китай

в мире

россия-китай: главное

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151744/04/1517440429_0:378:4032:2646_1920x0_80_0_0_9d03730cd946ab2e5c3094471cde84e1.jpg

ПЕКИН, 7 дек – РИА Новости. Руководство Компартии Китая определило ряд целей в экономической сфере на 2023 год, среди них продвижение открытости внешнему миру, привлечение и использование иностранного капитала, оптимизация мер по профилактике и борьбе с пандемией, эффективное предотвращение и устранение крупных финансовых рисков, сообщает в среду Центральное телевидение Китая.Политбюро Центрального комитета Компартии Китая во вторник провело специальное заседание под председательством генсека ЦК КПК Си Цзиньпина, в ходе которого проанализировало и изучило планы по экономической работе на 2023 год, меры по улучшению партийной работы и борьбе с коррупцией.Участники заседания указали, что в 2023 году стране следует придерживаться девиза "достижение прогресса в стабильности", продолжать проводить конструктивную налогово-бюджетную политику и сдержанную монетарную политику, укреплять координацию и сочетание различных политик, оптимизировать меры по профилактике и борьбе с эпидемией.Вместе с тем отмечается необходимость продвигать высокий уровень открытости внешнему миру и прилагать больше усилий для привлечения и использования иностранного капитала."Необходимо эффективно предотвращать и устранять крупные экономические и финансовые риски", - указано в коммюнике.Помимо прочего, указана необходимость всестороннего планирования для поддержания стабильности поставок и цен на важные товары для жизнеобеспечения, а также обеспечения поставок угля, электроэнергии, нефти и газа.

https://ria.ru/20221207/strakh-1836842248.html

https://ria.ru/20221207/otvet-1836841048.html

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

си цзиньпин, китай, в мире