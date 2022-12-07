https://ria.ru/20221207/kitay-1836849497.html
Власти Китая хотят сохранить открытость миру
Власти Китая хотят сохранить открытость миру - РИА Новости, 07.12.2022
Власти Китая хотят сохранить открытость миру
Руководство Компартии Китая определило ряд целей в экономической сфере на 2023 год, среди них продвижение открытости внешнему миру, привлечение и использование... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T08:14
2022-12-07T08:14
2022-12-07T11:14
си цзиньпин
китай
в мире
россия-китай: главное
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ПЕКИН, 7 дек – РИА Новости. Руководство Компартии Китая определило ряд целей в экономической сфере на 2023 год, среди них продвижение открытости внешнему миру, привлечение и использование иностранного капитала, оптимизация мер по профилактике и борьбе с пандемией, эффективное предотвращение и устранение крупных финансовых рисков, сообщает в среду Центральное телевидение Китая.Политбюро Центрального комитета Компартии Китая во вторник провело специальное заседание под председательством генсека ЦК КПК Си Цзиньпина, в ходе которого проанализировало и изучило планы по экономической работе на 2023 год, меры по улучшению партийной работы и борьбе с коррупцией.Участники заседания указали, что в 2023 году стране следует придерживаться девиза "достижение прогресса в стабильности", продолжать проводить конструктивную налогово-бюджетную политику и сдержанную монетарную политику, укреплять координацию и сочетание различных политик, оптимизировать меры по профилактике и борьбе с эпидемией.Вместе с тем отмечается необходимость продвигать высокий уровень открытости внешнему миру и прилагать больше усилий для привлечения и использования иностранного капитала."Необходимо эффективно предотвращать и устранять крупные экономические и финансовые риски", - указано в коммюнике.Помимо прочего, указана необходимость всестороннего планирования для поддержания стабильности поставок и цен на важные товары для жизнеобеспечения, а также обеспечения поставок угля, электроэнергии, нефти и газа.
https://ria.ru/20221207/strakh-1836842248.html
https://ria.ru/20221207/otvet-1836841048.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
си цзиньпин, китай, в мире
Си Цзиньпин, Китай, В мире, Россия-Китай: Главное
08:14 07.12.2022 (обновлено: 11:14 07.12.2022)
Власти Китая хотят сохранить открытость миру
Власти Китая в 2023 году намерены устранять финансовые риски и сохранять открытость миру
ПЕКИН, 7 дек – РИА Новости. Руководство Компартии Китая определило ряд целей в экономической сфере на 2023 год, среди них продвижение открытости внешнему миру, привлечение и использование иностранного капитала, оптимизация мер по профилактике и борьбе с пандемией, эффективное предотвращение и устранение крупных финансовых рисков, сообщает в среду Центральное телевидение Китая.
Политбюро Центрального комитета Компартии Китая во вторник провело специальное заседание под председательством генсека ЦК КПК Си Цзиньпина
, в ходе которого проанализировало и изучило планы по экономической работе на 2023 год, меры по улучшению партийной работы и борьбе с коррупцией.
Участники заседания указали, что в 2023 году стране следует придерживаться девиза "достижение прогресса в стабильности", продолжать проводить конструктивную налогово-бюджетную политику и сдержанную монетарную политику, укреплять координацию и сочетание различных политик, оптимизировать меры по профилактике и борьбе с эпидемией.
"Необходимо направить усилия на наращивание внутреннего спроса, в полной мере задействовать основную роль потребления и ключевую роль инвестиций. Следует ускорить выстраивание современной промышленной системы, повысить устойчивость и безопасность производственных цепочек и цепей поставок", - говорится в коммюнике по итогам заседания.
Вместе с тем отмечается необходимость продвигать высокий уровень открытости внешнему миру и прилагать больше усилий для привлечения и использования иностранного капитала.
"Необходимо эффективно предотвращать и устранять крупные экономические и финансовые риски", - указано в коммюнике.
Помимо прочего, указана необходимость всестороннего планирования для поддержания стабильности поставок и цен на важные товары для жизнеобеспечения, а также обеспечения поставок угля, электроэнергии, нефти и газа.