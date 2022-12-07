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Губернатор Хабаровского края провел личный прием граждан - РИА Новости, 07.12.2022
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Хабаровский край
https://ria.ru/20221207/khabarovsk-1836851490.html
Губернатор Хабаровского края провел личный прием граждан
Губернатор Хабаровского края провел личный прием граждан - РИА Новости, 07.12.2022
Губернатор Хабаровского края провел личный прием граждан
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев провел очередной прием граждан, где поставил задачу профильным ведомствам решить проблему транспортной доступности... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T08:41
2022-12-07T10:27
хабаровский край
михаил дегтярев
хабаровский край
заозерный
хабаровский район
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ХАБАРОВСК, 7 ноя - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев провел очередной прием граждан, где поставил задачу профильным ведомствам решить проблему транспортной доступности в селе Хабаровского района, сообщил глава региона в своем Telegram-канале."Провел личный приём граждан в приемной президента России в Хабаровском крае. С проблемой обратилась жительница села Заозерное. Алена Таскаева рассказала, что перебои в работе общественного транспорта не дают школьникам и студентам вовремя добираться до места учебы: кому в Хабаровск, а кому - в соседнее село (Матвеевку). Сами жители Заозерного посещение амбулатории или выезд в аптеку тоже подстраивают под режим маршрута №108, который не всегда актуальный", - подчеркнул Дегтярев.Заявительница рассказала губернатору, что и раньше автобус №108 редко ходил по расписанию, иногда жители села и вовсе не могли его дождаться. Люди жаловались в минтранс края - перевозчика наказывали, пояснила она. В ноябре выделили новую компанию, но это проблему не решило: расписание осталось прежним, хотя население много раз просило изменить именно график. Таксаева уточнила, что из Заозерного школу в Матвеевке посещают 30 детей, столько же – хабаровскую школу №47 в районе Авиагородка.Глава региона отметил, что проблема одна – транспортная доступность, но к ее решению нужно подключать разные ведомства."Ставлю задачу минобрнауки – после поступления в край школьных автобусов один передать в Хабаровский район. Транспорт будет обслуживать в том числе жителей Заозерного. Срок – начало третьей четверти! До этого момента доставлять учеников резервной техникой", - резюмировал губернатор.По его словам, на следующей неделе планируется перезаключение контракта "с добросовестным перевозчиком". Тогда можно будет обновить график маршрута №108 по потребности.С момента своего назначения глава региона отмечал, что он - "губернатор всего края". По его словам, для него и его команды одинаково важно решать проблемы как жителей крупных городов, так и отдалённых сёл.
https://ria.ru/20221206/proekt-1836569787.html
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михаил дегтярев, хабаровский край, заозерный, хабаровский район
Хабаровский край, Михаил Дегтярев, Хабаровский край, Заозерный, Хабаровский район
08:41 07.12.2022 (обновлено: 10:27 07.12.2022)
 
Губернатор Хабаровского края провел личный прием граждан

Губернатор Дегтярев провел прием граждан, посвященный проблеме транспортной доступности

© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского краяГубернатор Хабаровского края Михаил Дегрярев провел личный прием граждан
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегрярев провел личный прием граждан
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского края
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегрярев провел личный прием граждан
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 7 ноя - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев провел очередной прием граждан, где поставил задачу профильным ведомствам решить проблему транспортной доступности в селе Хабаровского района, сообщил глава региона в своем Telegram-канале.
"Провел личный приём граждан в приемной президента России в Хабаровском крае. С проблемой обратилась жительница села Заозерное. Алена Таскаева рассказала, что перебои в работе общественного транспорта не дают школьникам и студентам вовремя добираться до места учебы: кому в Хабаровск, а кому - в соседнее село (Матвеевку). Сами жители Заозерного посещение амбулатории или выезд в аптеку тоже подстраивают под режим маршрута №108, который не всегда актуальный", - подчеркнул Дегтярев.
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
Вчера, 09:49Хабаровский край
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Заявительница рассказала губернатору, что и раньше автобус №108 редко ходил по расписанию, иногда жители села и вовсе не могли его дождаться. Люди жаловались в минтранс края - перевозчика наказывали, пояснила она. В ноябре выделили новую компанию, но это проблему не решило: расписание осталось прежним, хотя население много раз просило изменить именно график. Таксаева уточнила, что из Заозерного школу в Матвеевке посещают 30 детей, столько же – хабаровскую школу №47 в районе Авиагородка.
Глава региона отметил, что проблема одна – транспортная доступность, но к ее решению нужно подключать разные ведомства.
"Ставлю задачу минобрнауки – после поступления в край школьных автобусов один передать в Хабаровский район. Транспорт будет обслуживать в том числе жителей Заозерного. Срок – начало третьей четверти! До этого момента доставлять учеников резервной техникой", - резюмировал губернатор.
По его словам, на следующей неделе планируется перезаключение контракта "с добросовестным перевозчиком". Тогда можно будет обновить график маршрута №108 по потребности.
С момента своего назначения глава региона отмечал, что он - "губернатор всего края". По его словам, для него и его команды одинаково важно решать проблемы как жителей крупных городов, так и отдалённых сёл.
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Хабаровский крайМихаил ДегтяревХабаровский крайЗаозерныйХабаровский район
 
 
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