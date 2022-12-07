https://ria.ru/20221207/kamchatka-1836946760.html

Власти Камчатки озвучили прогноз по числу туристов на этот год

Власти Камчатки озвучили прогноз по числу туристов на этот год - РИА Новости, 07.12.2022

Власти Камчатки озвучили прогноз по числу туристов на этот год

Власти Камчатки ожидают, что по итогам 2022 года турпоток в регион достигнет 300 тысяч путешественников, сообщил председатель правительства края Евгений Чекин. РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T16:14

2022-12-07T16:14

2022-12-07T16:14

туризм

туризм

новости - туризм

камчатский край

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

туристы

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Власти Камчатки ожидают, что по итогам 2022 года турпоток в регион достигнет 300 тысяч путешественников, сообщил председатель правительства края Евгений Чекин.Туризм остается ключевым драйвером экономики как со стороны российских, так и со стороны зарубежных гостей и инвесторов, сказал он во время презентации экономического, инвестиционного и туристического потенциала Камчатского края. "В доковидный период ежегодно отмечался рост турпотока на 15-20 процентов. Так, в 2019 году он составил порядка 240 тысяч путешественников, по итогам текущего года этот показатель приближается к 300 тысячам", — отметил Чекин.Он уточнил, что, несмотря на сложные экономические условия, в регионе увеличивается число туроператоров, там действует 126 официальных аккредитованных Ростуризмом компаний. Также на Камчатке реализуются ключевые турпроекты, в числе которых строительство гостиниц и создание курортной инфраструктуры.

https://ria.ru/20220705/kamchatka-1800075510.html

камчатский край

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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Мария Селиванова

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