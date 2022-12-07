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Власти Камчатки озвучили прогноз по числу туристов на этот год - РИА Новости, 07.12.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221207/kamchatka-1836946760.html
Власти Камчатки озвучили прогноз по числу туристов на этот год
Власти Камчатки озвучили прогноз по числу туристов на этот год - РИА Новости, 07.12.2022
Власти Камчатки озвучили прогноз по числу туристов на этот год
Власти Камчатки ожидают, что по итогам 2022 года турпоток в регион достигнет 300 тысяч путешественников, сообщил председатель правительства края Евгений Чекин. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T16:14
2022-12-07T16:14
туризм
туризм
новости - туризм
камчатский край
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
туристы
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Власти Камчатки ожидают, что по итогам 2022 года турпоток в регион достигнет 300 тысяч путешественников, сообщил председатель правительства края Евгений Чекин.Туризм остается ключевым драйвером экономики как со стороны российских, так и со стороны зарубежных гостей и инвесторов, сказал он во время презентации экономического, инвестиционного и туристического потенциала Камчатского края. "В доковидный период ежегодно отмечался рост турпотока на 15-20 процентов. Так, в 2019 году он составил порядка 240 тысяч путешественников, по итогам текущего года этот показатель приближается к 300 тысячам", — отметил Чекин.Он уточнил, что, несмотря на сложные экономические условия, в регионе увеличивается число туроператоров, там действует 126 официальных аккредитованных Ростуризмом компаний. Также на Камчатке реализуются ключевые турпроекты, в числе которых строительство гостиниц и создание курортной инфраструктуры.
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туризм, новости - туризм, камчатский край, федеральное агентство по туризму (ростуризм), туристы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Камчатский край, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), туристы
16:14 07.12.2022
 
Власти Камчатки озвучили прогноз по числу туристов на этот год

Власти Камчатки рассчитывают, что в 2022 году число туристов в регионе достигнет 300 тысяч

© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в медиабанкВид на долину Голубых озер на Камчатке
Вид на долину Голубых озер на Камчатке - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Александр Пирагис
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Власти Камчатки ожидают, что по итогам 2022 года турпоток в регион достигнет 300 тысяч путешественников, сообщил председатель правительства края Евгений Чекин.
Туризм остается ключевым драйвером экономики как со стороны российских, так и со стороны зарубежных гостей и инвесторов, сказал он во время презентации экономического, инвестиционного и туристического потенциала Камчатского края.
"В доковидный период ежегодно отмечался рост турпотока на 15-20 процентов. Так, в 2019 году он составил порядка 240 тысяч путешественников, по итогам текущего года этот показатель приближается к 300 тысячам", — отметил Чекин.
Он уточнил, что, несмотря на сложные экономические условия, в регионе увеличивается число туроператоров, там действует 126 официальных аккредитованных Ростуризмом компаний. Также на Камчатке реализуются ключевые турпроекты, в числе которых строительство гостиниц и создание курортной инфраструктуры.
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