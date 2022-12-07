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В Белоруссии предложили казнить должностных лиц за госизмену - РИА Новости, 07.12.2022
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В Белоруссии предложили казнить должностных лиц за госизмену
В Белоруссии предложили казнить должностных лиц за госизмену - РИА Новости, 07.12.2022
В Белоруссии предложили казнить должностных лиц за госизмену
Нижняя палата белорусского парламента приняла в первом чтении законопроект, который вводит возможность смертной казни за измену государству, совершенную... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T12:30
2022-12-07T12:42
белоруссия
в мире
палата представителей белоруссии
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МИНСК, 7 дек – РИА Новости. Нижняя палата белорусского парламента приняла в первом чтении законопроект, который вводит возможность смертной казни за измену государству, совершенную должностным лицом, занимающим государственную должность, или лицом, на которое распространяется статус военнослужащего."В целях оказания сдерживающего воздействия на деструктивные элементы, а также демонстрации решительной борьбы с изменой государству проектом закона предлагается внесение изменений в санкцию части 2 статьи 356 уголовного кодекса, предусматривающих возможность применения исключительной меры наказания в виде смертной казни за измену государству, совершенную должностным лицом, занимающим государственную должность, или лицом, на которое распространяется статус военнослужащего", - говорится в сообщении Telegram-канала нижней палаты парламента. Отмечается, что соответствующая норма предусмотрена проектом закона "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности", который принят депутатами в среду в первом чтении. Для вступления поправок в силу законопроект должен быть принят во втором чтении нижней палатой, одобрен верхней палатой парламента и подписан президентом.
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белоруссия, в мире, палата представителей белоруссии
Белоруссия, В мире, Палата представителей Белоруссии
12:30 07.12.2022 (обновлено: 12:42 07.12.2022)
 
В Белоруссии предложили казнить должностных лиц за госизмену

В Белоруссии рассматривают законопроект о смертной казни для должностных лиц за госизмену

© Sputnik / Виктор ТолочкоСледственный изолятор "Володарка" в Минске
Следственный изолятор Володарка в Минске - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
Следственный изолятор "Володарка" в Минске. Архивное фото
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МИНСК, 7 дек – РИА Новости. Нижняя палата белорусского парламента приняла в первом чтении законопроект, который вводит возможность смертной казни за измену государству, совершенную должностным лицом, занимающим государственную должность, или лицом, на которое распространяется статус военнослужащего.
"В целях оказания сдерживающего воздействия на деструктивные элементы, а также демонстрации решительной борьбы с изменой государству проектом закона предлагается внесение изменений в санкцию части 2 статьи 356 уголовного кодекса, предусматривающих возможность применения исключительной меры наказания в виде смертной казни за измену государству, совершенную должностным лицом, занимающим государственную должность, или лицом, на которое распространяется статус военнослужащего", - говорится в сообщении Telegram-канала нижней палаты парламента.
Отмечается, что соответствующая норма предусмотрена проектом закона "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности", который принят депутатами в среду в первом чтении. Для вступления поправок в силу законопроект должен быть принят во втором чтении нижней палатой, одобрен верхней палатой парламента и подписан президентом.
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