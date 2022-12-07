https://ria.ru/20221207/gosizmena-1836916528.html

В Белоруссии предложили казнить должностных лиц за госизмену

В Белоруссии предложили казнить должностных лиц за госизмену - РИА Новости, 07.12.2022

В Белоруссии предложили казнить должностных лиц за госизмену

Нижняя палата белорусского парламента приняла в первом чтении законопроект, который вводит возможность смертной казни за измену государству, совершенную... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T12:30

2022-12-07T12:30

2022-12-07T12:42

белоруссия

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палата представителей белоруссии

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МИНСК, 7 дек – РИА Новости. Нижняя палата белорусского парламента приняла в первом чтении законопроект, который вводит возможность смертной казни за измену государству, совершенную должностным лицом, занимающим государственную должность, или лицом, на которое распространяется статус военнослужащего."В целях оказания сдерживающего воздействия на деструктивные элементы, а также демонстрации решительной борьбы с изменой государству проектом закона предлагается внесение изменений в санкцию части 2 статьи 356 уголовного кодекса, предусматривающих возможность применения исключительной меры наказания в виде смертной казни за измену государству, совершенную должностным лицом, занимающим государственную должность, или лицом, на которое распространяется статус военнослужащего", - говорится в сообщении Telegram-канала нижней палаты парламента. Отмечается, что соответствующая норма предусмотрена проектом закона "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности", который принят депутатами в среду в первом чтении. Для вступления поправок в силу законопроект должен быть принят во втором чтении нижней палатой, одобрен верхней палатой парламента и подписан президентом.

https://ria.ru/20221020/shpionazh-1825373176.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

белоруссия, в мире, палата представителей белоруссии