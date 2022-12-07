https://ria.ru/20221207/gorlovka-1836836134.html

В Горловке загорелась крыша больницы после украинского обстрела

В Горловке загорелась крыша больницы после украинского обстрела - РИА Новости, 07.12.2022

В Горловке загорелась крыша больницы после украинского обстрела

Крыша городской больницы №3 загорелась в Горловке в результате обстрела украинскими войсками, погибших и пострадавших нет, пожар ликвидирован, сообщает МЧС ДНР. РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T02:26

2022-12-07T02:26

2022-12-07T02:27

специальная военная операция на украине

иван приходько

горловка

донецкая народная республика

украина

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815781506_0:0:2518:1416_1920x0_80_0_0_12a08e938e1032ff08155337bb6e6204.png

ДОНЕЦК, 7 дек - РИА Новости. Крыша городской больницы №3 загорелась в Горловке в результате обстрела украинскими войсками, погибших и пострадавших нет, пожар ликвидирован, сообщает МЧС ДНР."В 22.15 на линию оперативно-диспетчерской службы пожарно-спасательного отряда города Горловка поступило сообщение о том, что в результате попадания взрывоопасного предмета произошло загорание кровли здания пульмонологического отделения городской больницы №3... Погибших и пострадавших не обнаружено. В 22.29 пожар был ликвидирован", - говорится в сообщении.Площадь пожара составила 2,5 квадратных метра, из-за возгорания обрушилось чердачное перекрытие.Во вторник вечером мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что украинские войска обстреляли больницу.По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, украинские войска обстреляли Никитовский район Горловки в 21.15, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра. Также в 21.10 был обстрелян поселок Каштановое. По нему выпустили три снаряда калибром 122 миллиметра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20221206/vsu-1836797699.html

https://ria.ru/20221206/donetsk-1836662251.html

горловка

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

иван приходько, горловка, донецкая народная республика, украина, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)