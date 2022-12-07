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В Горловке загорелась крыша больницы после украинского обстрела - РИА Новости, 07.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221207/gorlovka-1836836134.html
В Горловке загорелась крыша больницы после украинского обстрела
В Горловке загорелась крыша больницы после украинского обстрела - РИА Новости, 07.12.2022
В Горловке загорелась крыша больницы после украинского обстрела
Крыша городской больницы №3 загорелась в Горловке в результате обстрела украинскими войсками, погибших и пострадавших нет, пожар ликвидирован, сообщает МЧС ДНР. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T02:26
2022-12-07T02:27
специальная военная операция на украине
иван приходько
горловка
донецкая народная республика
украина
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ДОНЕЦК, 7 дек - РИА Новости. Крыша городской больницы №3 загорелась в Горловке в результате обстрела украинскими войсками, погибших и пострадавших нет, пожар ликвидирован, сообщает МЧС ДНР."В 22.15 на линию оперативно-диспетчерской службы пожарно-спасательного отряда города Горловка поступило сообщение о том, что в результате попадания взрывоопасного предмета произошло загорание кровли здания пульмонологического отделения городской больницы №3... Погибших и пострадавших не обнаружено. В 22.29 пожар был ликвидирован", - говорится в сообщении.Площадь пожара составила 2,5 квадратных метра, из-за возгорания обрушилось чердачное перекрытие.Во вторник вечером мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что украинские войска обстреляли больницу.По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, украинские войска обстреляли Никитовский район Горловки в 21.15, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра. Также в 21.10 был обстрелян поселок Каштановое. По нему выпустили три снаряда калибром 122 миллиметра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20221206/vsu-1836797699.html
https://ria.ru/20221206/donetsk-1836662251.html
горловка
донецкая народная республика
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иван приходько, горловка, донецкая народная республика, украина, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Иван Приходько, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
02:26 07.12.2022 (обновлено: 02:27 07.12.2022)
 
В Горловке загорелась крыша больницы после украинского обстрела

МЧС ДНР: в Горловке загорелась крыша больницы после украинского обстрела, пострадавших нет

© Алексей КулемZин/TelegramПожар на территории больницы им.Калинина в Донецке, после украинского обстрела
Пожар на территории больницы им.Калинина в Донецке, после украинского обстрела
© Алексей КулемZин/Telegram
Пожар на территории больницы им.Калинина в Донецке, после украинского обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 дек - РИА Новости. Крыша городской больницы №3 загорелась в Горловке в результате обстрела украинскими войсками, погибших и пострадавших нет, пожар ликвидирован, сообщает МЧС ДНР.
"В 22.15 на линию оперативно-диспетчерской службы пожарно-спасательного отряда города Горловка поступило сообщение о том, что в результате попадания взрывоопасного предмета произошло загорание кровли здания пульмонологического отделения городской больницы №3... Погибших и пострадавших не обнаружено. В 22.29 пожар был ликвидирован", - говорится в сообщении.
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Площадь пожара составила 2,5 квадратных метра, из-за возгорания обрушилось чердачное перекрытие.
Во вторник вечером мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что украинские войска обстреляли больницу.
По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, украинские войска обстреляли Никитовский район Горловки в 21.15, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра. Также в 21.10 был обстрелян поселок Каштановое. По нему выпустили три снаряда калибром 122 миллиметра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеИван ПриходькоГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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