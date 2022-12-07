https://ria.ru/20221207/germaniya-1836887886.html

В Берлине не считают, что российские власти поддерживали заговорщиков

В Берлине не считают, что российские власти поддерживали заговорщиков - РИА Новости, 07.12.2022

В Берлине не считают, что российские власти поддерживали заговорщиков

Нет оснований считать, что российские официальные лица поддерживали заговорщиков, предположительно, планировавших переворот в Германии, заявила пресс-служба... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T11:11

2022-12-07T11:11

2022-12-07T11:11

в мире

германия

россия

берлин (город)

бундестаг германии

вторая мировая война (1939-1945)

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БЕРЛИН, 7 дек - РИА Новости. Нет оснований считать, что российские официальные лица поддерживали заговорщиков, предположительно, планировавших переворот в Германии, заявила пресс-служба генпрокуратуры ФРГ.Группу заговорщиков подозревают в подготовке вооруженного нападения на бундестаг. По данным ведомства, задержаны 25 подозреваемых членов и сторонников террористической организации и проведены обыски в 11 федеральных землях в отношении в общей сложности 52 подозреваемых. Среди задержанных есть гражданка России Виталия Б.В сообщении поясняется, что заговорщики собирались вести переговоры "с бывшими союзниками по итогам Второй мировой войны".

https://ria.ru/20221207/germaniya-1836873704.html

германия

россия

берлин (город)

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, германия, россия, берлин (город), бундестаг германии, вторая мировая война (1939-1945)