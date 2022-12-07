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В Берлине не считают, что российские власти поддерживали заговорщиков - РИА Новости, 07.12.2022
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В Берлине не считают, что российские власти поддерживали заговорщиков
В Берлине не считают, что российские власти поддерживали заговорщиков - РИА Новости, 07.12.2022
В Берлине не считают, что российские власти поддерживали заговорщиков
Нет оснований считать, что российские официальные лица поддерживали заговорщиков, предположительно, планировавших переворот в Германии, заявила пресс-служба... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T11:11
2022-12-07T11:11
в мире
германия
россия
берлин (город)
бундестаг германии
вторая мировая война (1939-1945)
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БЕРЛИН, 7 дек - РИА Новости. Нет оснований считать, что российские официальные лица поддерживали заговорщиков, предположительно, планировавших переворот в Германии, заявила пресс-служба генпрокуратуры ФРГ.Группу заговорщиков подозревают в подготовке вооруженного нападения на бундестаг. По данным ведомства, задержаны 25 подозреваемых членов и сторонников террористической организации и проведены обыски в 11 федеральных землях в отношении в общей сложности 52 подозреваемых. Среди задержанных есть гражданка России Виталия Б.В сообщении поясняется, что заговорщики собирались вести переговоры "с бывшими союзниками по итогам Второй мировой войны".
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в мире, германия, россия, берлин (город), бундестаг германии, вторая мировая война (1939-1945)
В мире, Германия, Россия, Берлин (город), Бундестаг Германии, Вторая мировая война (1939-1945)
11:11 07.12.2022
 
В Берлине не считают, что российские власти поддерживали заговорщиков

ГП ФРГ не нашла признаков поддержки российскими властями подготовки переворота в Германии

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 7 дек - РИА Новости. Нет оснований считать, что российские официальные лица поддерживали заговорщиков, предположительно, планировавших переворот в Германии, заявила пресс-служба генпрокуратуры ФРГ.
Группу заговорщиков подозревают в подготовке вооруженного нападения на бундестаг. По данным ведомства, задержаны 25 подозреваемых членов и сторонников террористической организации и проведены обыски в 11 федеральных землях в отношении в общей сложности 52 подозреваемых. Среди задержанных есть гражданка России Виталия Б.
"Обвиняемый (предполагаемый лидер заговорщиков – ред.) Генрих XIII П.Р. уже связался с представителями РФ в Германии. Однако, согласно следствию, пока нет признаков того, что контактные лица положительно отреагировали на его просьбу", - говорится в пресс-релизе генпрокуратуры.
В сообщении поясняется, что заговорщики собирались вести переговоры "с бывшими союзниками по итогам Второй мировой войны".
Сотрудники немецкой полиции в Берлине во время рейдов против членов крайне правой террористической группы, подозреваемых в планировании нападения на парламент Германии. 7 декабря 2022 - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
10:17
Россиянку задержали по подозрению в подготовке госпереворота в Германии
 
В миреГерманияРоссияБерлин (город)Бундестаг ГерманииВторая мировая война (1939-1945)
 
 
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