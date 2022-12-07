В Берлине не считают, что российские власти поддерживали заговорщиков
ГП ФРГ не нашла признаков поддержки российскими властями подготовки переворота в Германии
© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
БЕРЛИН, 7 дек - РИА Новости. Нет оснований считать, что российские официальные лица поддерживали заговорщиков, предположительно, планировавших переворот в Германии, заявила пресс-служба генпрокуратуры ФРГ.
Группу заговорщиков подозревают в подготовке вооруженного нападения на бундестаг. По данным ведомства, задержаны 25 подозреваемых членов и сторонников террористической организации и проведены обыски в 11 федеральных землях в отношении в общей сложности 52 подозреваемых. Среди задержанных есть гражданка России Виталия Б.
"Обвиняемый (предполагаемый лидер заговорщиков – ред.) Генрих XIII П.Р. уже связался с представителями РФ в Германии. Однако, согласно следствию, пока нет признаков того, что контактные лица положительно отреагировали на его просьбу", - говорится в пресс-релизе генпрокуратуры.
В сообщении поясняется, что заговорщики собирались вести переговоры "с бывшими союзниками по итогам Второй мировой войны".