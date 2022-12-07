07:15 07.12.2022 (обновлено: 09:21 07.12.2022)
Оборонный бюджет США включает меры по исключению России из G20
Проект оборонного бюджета США включает меры по исключению России из G20
Здание Капитолия. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 дек — РИА Новости. Вашингтон начнет добиваться исключения России из некоторых международных институтов, включая G20, следует из проекта оборонного бюджета США, согласованного профильными комитетами обеих палат конгресса.
"Проект предусматривает <...> исключение российских правительственных служащих из G20, Базельского комитета по банковскому надзору, Совета по финансовой стабильности, Международной ассоциации страховых надзоров <...> а также требует принятия шагов, необходимых для продвижения данной политики", — говорится в документе.
"Группа двадцати" (G20) — ведущий форум международного сотрудничества по наиболее важным аспектам международной экономической и финансовой повестки дня.
В основные направления работы "Большой двадцатки" входят, в частности, продвижение финансового регулирования в целях снижения рисков и предотвращения будущих финансовых кризисов; развитие рынка инфраструктурных инвестиций; управление процессами цифровизации экономики; противодействие коррупции и финансированию терроризма.
Запад усилил санкционное давление на Россию после начала специальной военной операции на Украине и последовательно ввел в действие уже восемь санкционных пакетов, которые включают как персональные, так и секторальные экономические ограничительные меры. Это привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.