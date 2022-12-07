https://ria.ru/20221207/byudzhet-1836843700.html

Оборонный бюджет США включает меры по исключению России из G20

Оборонный бюджет США включает меры по исключению России из G20 - РИА Новости, 07.12.2022

Оборонный бюджет США включает меры по исключению России из G20

Вашингтон начнет добиваться исключения России из некоторых международных институтов, включая G20, следует из проекта оборонного бюджета США, согласованного... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T07:15

2022-12-07T07:15

2022-12-07T09:21

сша

вашингтон (штат)

россия

большая двадцатка

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ВАШИНГТОН, 7 дек — РИА Новости. Вашингтон начнет добиваться исключения России из некоторых международных институтов, включая G20, следует из проекта оборонного бюджета США, согласованного профильными комитетами обеих палат конгресса."Группа двадцати" (G20) — ведущий форум международного сотрудничества по наиболее важным аспектам международной экономической и финансовой повестки дня.В основные направления работы "Большой двадцатки" входят, в частности, продвижение финансового регулирования в целях снижения рисков и предотвращения будущих финансовых кризисов; развитие рынка инфраструктурных инвестиций; управление процессами цифровизации экономики; противодействие коррупции и финансированию терроризма.Запад усилил санкционное давление на Россию после начала специальной военной операции на Украине и последовательно ввел в действие уже восемь санкционных пакетов, которые включают как персональные, так и секторальные экономические ограничительные меры. Это привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20221207/byudzhet-1836841661.html

сша

вашингтон (штат)

россия

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сша, вашингтон (штат), россия, большая двадцатка