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Оборонный бюджет США включает меры по исключению России из G20 - РИА Новости, 07.12.2022
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Оборонный бюджет США включает меры по исключению России из G20
Оборонный бюджет США включает меры по исключению России из G20 - РИА Новости, 07.12.2022
Оборонный бюджет США включает меры по исключению России из G20
Вашингтон начнет добиваться исключения России из некоторых международных институтов, включая G20, следует из проекта оборонного бюджета США, согласованного... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T07:15
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сша
вашингтон (штат)
россия
большая двадцатка
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ВАШИНГТОН, 7 дек — РИА Новости. Вашингтон начнет добиваться исключения России из некоторых международных институтов, включая G20, следует из проекта оборонного бюджета США, согласованного профильными комитетами обеих палат конгресса."Группа двадцати" (G20) — ведущий форум международного сотрудничества по наиболее важным аспектам международной экономической и финансовой повестки дня.В основные направления работы "Большой двадцатки" входят, в частности, продвижение финансового регулирования в целях снижения рисков и предотвращения будущих финансовых кризисов; развитие рынка инфраструктурных инвестиций; управление процессами цифровизации экономики; противодействие коррупции и финансированию терроризма.Запад усилил санкционное давление на Россию после начала специальной военной операции на Украине и последовательно ввел в действие уже восемь санкционных пакетов, которые включают как персональные, так и секторальные экономические ограничительные меры. Это привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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сша, вашингтон (штат), россия, большая двадцатка
США, Вашингтон (штат), Россия, Большая двадцатка
07:15 07.12.2022 (обновлено: 09:21 07.12.2022)
 
Оборонный бюджет США включает меры по исключению России из G20

Проект оборонного бюджета США включает меры по исключению России из G20

© РИА Новости / Григорий Дубовиций / Перейти в медиабанкЗдание Капитолия
Здание Капитолия - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Григорий Дубовиций
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ВАШИНГТОН, 7 дек — РИА Новости. Вашингтон начнет добиваться исключения России из некоторых международных институтов, включая G20, следует из проекта оборонного бюджета США, согласованного профильными комитетами обеих палат конгресса.

"Проект предусматривает <...> исключение российских правительственных служащих из G20, Базельского комитета по банковскому надзору, Совета по финансовой стабильности, Международной ассоциации страховых надзоров <...> а также требует принятия шагов, необходимых для продвижения данной политики", — говорится в документе.

"Группа двадцати" (G20) — ведущий форум международного сотрудничества по наиболее важным аспектам международной экономической и финансовой повестки дня.
В основные направления работы "Большой двадцатки" входят, в частности, продвижение финансового регулирования в целях снижения рисков и предотвращения будущих финансовых кризисов; развитие рынка инфраструктурных инвестиций; управление процессами цифровизации экономики; противодействие коррупции и финансированию терроризма.
Запад усилил санкционное давление на Россию после начала специальной военной операции на Украине и последовательно ввел в действие уже восемь санкционных пакетов, которые включают как персональные, так и секторальные экономические ограничительные меры. Это привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
05:58
Оборонный бюджет США включает выделение $800 миллионов Украине
 
СШАВашингтон (штат)РоссияБольшая двадцатка
 
 
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