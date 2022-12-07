https://ria.ru/20221207/abkhaziya-1836723553.html

Россияне стали чаще ездить на отдых в Абхазию

Россияне стали чаще ездить на отдых в Абхазию - РИА Новости, 07.12.2022

Россияне стали чаще ездить на отдых в Абхазию

Рост туристического потока из России в Абхазию по итогам года составит порядка 30 процентов, заявил директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко. РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T03:13

2022-12-07T03:13

2022-12-07T03:13

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Рост туристического потока из России в Абхазию по итогам года составит порядка 30 процентов, заявил директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко.При этом он отметил, что показатель мог бы быть больше, однако повышение среднего чека снизило интерес россиян. По данным Осауленко, в 2020 году поездка обходилась в 30 тысяч рублей, в 2021-м — в 41 тысячу, а в 2022-м — уже в 59 тысяч."Рост уже далеко не 10 процентов, и этот показатель тормознул российского туриста", — пояснил глава ассоциации.Осауленко также подчеркнул, что у Абхазии есть потенциал, но его надо активизировать. Российские туроператоры готовы развивать это направление и вкладывать в инфраструктуру, но для этого нужна защищенность инвесторов."Российский турист за последние 30 лет активно путешествовал по миру и, скажем так, разбалован. В частности, классификацией отелей. Человек должен понимать, куда он едет и какой набор услуг получит. К сожалению, пока мы в Абхазии ориентируемся только на названия гостиниц и отзывы, которые есть в интернете", — указал глава ассоциации.По мнению Осауленко, Абхазия имеет возможность стать всесезонным направлением за счет санаторно-курортной составляющей, но о ней нужно активнее рассказывать туристам.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, абхазия, россия, турпоток, туризм, туристы