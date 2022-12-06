https://ria.ru/20221206/zakalivanie-1836680956.html
Закаливание. Памятка для начинающих
Закаливание. Памятка для начинающих - РИА Новости, 06.12.2022
Закаливание. Памятка для начинающих
Зима – время холодов и длинных ночей. Многие в этот период подвержены болезням и хандре. Закаливание организма – лайфхак, который поможет справиться и с тем, и с другим.
2022-12-06T15:01
2022-12-06T15:01
2022-12-06T15:01
видео
общество
москва
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Как правильно заниматься моржеванием и с чего стоит начать, рассказывает морж со стажем, работник столичного Пожарно-спасательного центра Андрей Замыслов.
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Закаливание. Памятка для начинающих
Зима – время холодов и длинных ночей. Многие в этот период подвержены болезням и хандре. Закаливание организма – лайфхак, который поможет справиться и с тем, и с другим. Как правильно заниматься моржеванием и с чего стоит начать, рассказывает морж со стажем, работник столичного Пожарно-спасательного центра Андрей Замыслов.
2022-12-06T15:01
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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видео, общество, москва, видео
Видео, Общество, Москва
Закаливание. Памятка для начинающих
Зима – время холодов и длинных ночей. Многие в этот период подвержены болезням и хандре. Закаливание организма – лайфхак, который поможет справиться и с тем, и с другим.
2022-12-06T15:01
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PT2M39S
Закаливание. Памятка для начинающих
Зима – время холодов и длинных ночей. Многие в этот период подвержены болезням и хандре. Закаливание организма – лайфхак, который поможет справиться и с тем, и с другим.
Как правильно заниматься моржеванием и с чего стоит начать, рассказывает морж со стажем, работник столичного Пожарно-спасательного центра Андрей Замыслов.