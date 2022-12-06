https://ria.ru/20221206/zakalivanie-1836680956.html

Закаливание. Памятка для начинающих

Закаливание. Памятка для начинающих - РИА Новости, 06.12.2022

Закаливание. Памятка для начинающих

Зима – время холодов и длинных ночей. Многие в этот период подвержены болезням и хандре. Закаливание организма – лайфхак, который поможет справиться и с тем, и с другим.

2022-12-06T15:01

2022-12-06T15:01

2022-12-06T15:01

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москва

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Как правильно заниматься моржеванием и с чего стоит начать, рассказывает морж со стажем, работник столичного Пожарно-спасательного центра Андрей Замыслов.

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Закаливание. Памятка для начинающих Зима – время холодов и длинных ночей. Многие в этот период подвержены болезням и хандре. Закаливание организма – лайфхак, который поможет справиться и с тем, и с другим. Как правильно заниматься моржеванием и с чего стоит начать, рассказывает морж со стажем, работник столичного Пожарно-спасательного центра Андрей Замыслов. 2022-12-06T15:01 true PT2M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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