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Закаливание. Памятка для начинающих - РИА Новости, 06.12.2022
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Закаливание. Памятка для начинающих
Закаливание. Памятка для начинающих - РИА Новости, 06.12.2022
Закаливание. Памятка для начинающих
Зима – время холодов и длинных ночей. Многие в этот период подвержены болезням и хандре. Закаливание организма – лайфхак, который поможет справиться и с тем, и с другим.
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Как правильно заниматься моржеванием и с чего стоит начать, рассказывает морж со стажем, работник столичного Пожарно-спасательного центра Андрей Замыслов.
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Закаливание. Памятка для начинающих
Зима – время холодов и длинных ночей. Многие в этот период подвержены болезням и хандре. Закаливание организма – лайфхак, который поможет справиться и с тем, и с другим. Как правильно заниматься моржеванием и с чего стоит начать, рассказывает морж со стажем, работник столичного Пожарно-спасательного центра Андрей Замыслов.
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видео, общество, москва, видео
Видео, Общество, Москва
Закаливание. Памятка для начинающих
Зима – время холодов и длинных ночей. Многие в этот период подвержены болезням и хандре. Закаливание организма – лайфхак, который поможет справиться и с тем, и с другим.
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15:01 06.12.2022
 

Закаливание. Памятка для начинающих

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Зима – время холодов и длинных ночей. Многие в этот период подвержены болезням и хандре. Закаливание организма – лайфхак, который поможет справиться и с тем, и с другим.
Как правильно заниматься моржеванием и с чего стоит начать, рассказывает морж со стажем, работник столичного Пожарно-спасательного центра Андрей Замыслов.
 
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