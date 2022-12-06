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В Иране задержали 12 человек по подозрению в подрывной деятельности - РИА Новости, 06.12.2022
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В Иране задержали 12 человек по подозрению в подрывной деятельности
В Иране задержали 12 человек по подозрению в подрывной деятельности - РИА Новости, 06.12.2022
В Иране задержали 12 человек по подозрению в подрывной деятельности
Двенадцать человек задержаны в Иране по подозрению в подрывной деятельности против национальной безопасности страны и получении поддержки от иностранных... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T06:55
2022-12-06T07:00
в мире
германия
иран
нидерланды
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Двенадцать человек задержаны в Иране по подозрению в подрывной деятельности против национальной безопасности страны и получении поддержки от иностранных государств, передает местное агентство Tasnim со ссылкой на подразделение Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана).Отмечается, что члены сети были задержаны в Центральной провинции Ирана. Их подозревают в осуществлении подрывной деятельности при поддержке со стороны лиц в Германии и Нидерландах."Сеть, состоящая из 12 человек, связанных с иностранными элементами, была выявлена и задержана в одной из областей провинции", - заявили в подразделении КСИР.По заявлениям иранских военных, члены сети занимались подготовкой оружия, намеревались провести диверсии, но были задержаны до того, как осуществили свои планы.
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в мире, германия, иран, нидерланды
В мире, Германия, Иран, Нидерланды
06:55 06.12.2022 (обновлено: 07:00 06.12.2022)
 
В Иране задержали 12 человек по подозрению в подрывной деятельности

В Иране задержали 12 человек из-за подрывной деятельности и иностранной поддержки

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкВид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране
Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Двенадцать человек задержаны в Иране по подозрению в подрывной деятельности против национальной безопасности страны и получении поддержки от иностранных государств, передает местное агентство Tasnim со ссылкой на подразделение Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана).
Отмечается, что члены сети были задержаны в Центральной провинции Ирана. Их подозревают в осуществлении подрывной деятельности при поддержке со стороны лиц в Германии и Нидерландах.
"Сеть, состоящая из 12 человек, связанных с иностранными элементами, была выявлена и задержана в одной из областей провинции", - заявили в подразделении КСИР.
По заявлениям иранских военных, члены сети занимались подготовкой оружия, намеревались провести диверсии, но были задержаны до того, как осуществили свои планы.
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