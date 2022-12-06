https://ria.ru/20221206/zaderzhanie-1836552565.html
В Иране задержали 12 человек по подозрению в подрывной деятельности
В Иране задержали 12 человек по подозрению в подрывной деятельности - РИА Новости, 06.12.2022
В Иране задержали 12 человек по подозрению в подрывной деятельности
Двенадцать человек задержаны в Иране по подозрению в подрывной деятельности против национальной безопасности страны и получении поддержки от иностранных... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T06:55
2022-12-06T06:55
2022-12-06T07:00
в мире
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иран
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Двенадцать человек задержаны в Иране по подозрению в подрывной деятельности против национальной безопасности страны и получении поддержки от иностранных государств, передает местное агентство Tasnim со ссылкой на подразделение Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана).Отмечается, что члены сети были задержаны в Центральной провинции Ирана. Их подозревают в осуществлении подрывной деятельности при поддержке со стороны лиц в Германии и Нидерландах."Сеть, состоящая из 12 человек, связанных с иностранными элементами, была выявлена и задержана в одной из областей провинции", - заявили в подразделении КСИР.По заявлениям иранских военных, члены сети занимались подготовкой оружия, намеревались провести диверсии, но были задержаны до того, как осуществили свои планы.
https://ria.ru/20221202/khidzhab-1835888871.html
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в мире, германия, иран, нидерланды
В мире, Германия, Иран, Нидерланды
06:55 06.12.2022 (обновлено: 07:00 06.12.2022)
В Иране задержали 12 человек по подозрению в подрывной деятельности
В Иране задержали 12 человек из-за подрывной деятельности и иностранной поддержки