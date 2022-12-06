https://ria.ru/20221206/zabastovki-1836747958.html
В Британии пройдут забастовки работников скорой помощи
В Британии пройдут забастовки работников скорой помощи - РИА Новости, 06.12.2022
В Британии пройдут забастовки работников скорой помощи
Забастовки, за которые выступили более 10 тысяч работников скорой помощи, пройдут в Англии и Уэльсе в конце декабря, подтвердил профсоюз GMB. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T17:40
2022-12-06T17:40
2022-12-06T17:40
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Забастовки, за которые выступили более 10 тысяч работников скорой помощи, пройдут в Англии и Уэльсе в конце декабря, подтвердил профсоюз GMB.Ранее GMB сообщал, что более 10 тысяч работников проголосовали за проведение забастовок из-за небольших прибавок к заработной плате.В Великобритании наблюдается волна забастовок на фоне рекордной инфляции в стране. На протесты выходят сотрудники железнодорожных компаний, адвокаты, сотрудники аэропортов, почтальоны и работники других сфер. После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.
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в мире, великобритания, россия, англия
В мире, Великобритания, Россия, Англия
В Британии пройдут забастовки работников скорой помощи
Профсоюз GMB: в Британии в конце декабря пройдут забастовки работников скорой помощи