https://ria.ru/20221206/zabastovki-1836747958.html

В Британии пройдут забастовки работников скорой помощи

В Британии пройдут забастовки работников скорой помощи - РИА Новости, 06.12.2022

В Британии пройдут забастовки работников скорой помощи

Забастовки, за которые выступили более 10 тысяч работников скорой помощи, пройдут в Англии и Уэльсе в конце декабря, подтвердил профсоюз GMB. РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T17:40

2022-12-06T17:40

2022-12-06T17:40

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Забастовки, за которые выступили более 10 тысяч работников скорой помощи, пройдут в Англии и Уэльсе в конце декабря, подтвердил профсоюз GMB.Ранее GMB сообщал, что более 10 тысяч работников проголосовали за проведение забастовок из-за небольших прибавок к заработной плате.В Великобритании наблюдается волна забастовок на фоне рекордной инфляции в стране. На протесты выходят сотрудники железнодорожных компаний, адвокаты, сотрудники аэропортов, почтальоны и работники других сфер. После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.

https://ria.ru/20221128/zabastovka-1834652432.html

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в мире, великобритания, россия, англия