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В Британии пройдут забастовки работников скорой помощи - РИА Новости, 06.12.2022
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В Британии пройдут забастовки работников скорой помощи
В Британии пройдут забастовки работников скорой помощи - РИА Новости, 06.12.2022
В Британии пройдут забастовки работников скорой помощи
Забастовки, за которые выступили более 10 тысяч работников скорой помощи, пройдут в Англии и Уэльсе в конце декабря, подтвердил профсоюз GMB. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T17:40
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Забастовки, за которые выступили более 10 тысяч работников скорой помощи, пройдут в Англии и Уэльсе в конце декабря, подтвердил профсоюз GMB.Ранее GMB сообщал, что более 10 тысяч работников проголосовали за проведение забастовок из-за небольших прибавок к заработной плате.В Великобритании наблюдается волна забастовок на фоне рекордной инфляции в стране. На протесты выходят сотрудники железнодорожных компаний, адвокаты, сотрудники аэропортов, почтальоны и работники других сфер. После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.
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в мире, великобритания, россия, англия
В мире, Великобритания, Россия, Англия
17:40 06.12.2022
 
В Британии пройдут забастовки работников скорой помощи

Профсоюз GMB: в Британии в конце декабря пройдут забастовки работников скорой помощи

© РИА Новости / Александр СмотровДемонстрации и акции протеста в Лондоне в день всеобщей забастовки профсоюзов в Великобритании
Демонстрации и акции протеста в Лондоне в день всеобщей забастовки профсоюзов в Великобритании - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Александр Смотров
Демонстрации и акции протеста в Лондоне в день всеобщей забастовки профсоюзов в Великобритании. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Забастовки, за которые выступили более 10 тысяч работников скорой помощи, пройдут в Англии и Уэльсе в конце декабря, подтвердил профсоюз GMB.
"Работники скорой помощи проведут забастовки 21 и 28 декабря", - говорится в сообщении профсоюза в его аккаунте в Twitter.
Ранее GMB сообщал, что более 10 тысяч работников проголосовали за проведение забастовок из-за небольших прибавок к заработной плате.
В Великобритании наблюдается волна забастовок на фоне рекордной инфляции в стране. На протесты выходят сотрудники железнодорожных компаний, адвокаты, сотрудники аэропортов, почтальоны и работники других сфер. После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.
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