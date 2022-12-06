https://ria.ru/20221206/volontery-1836798662.html

Медведев сравнил волонтеров МГЕР с молодогвардейцами времен войны

Медведев сравнил волонтеров МГЕР с молодогвардейцами времен войны - РИА Новости, 06.12.2022

Медведев сравнил волонтеров МГЕР с молодогвардейцами времен войны

Волонтеры "Молодой гвардии "Единой России" работают в открытых условиях, но их "выстрелы" точно так же смертоносны, как и были у молодогвардейцев в период... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T20:35

2022-12-06T20:35

2022-12-06T20:38

в мире

дмитрий медведев

краснодон

германия

молодая гвардия

единая россия

мгер

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Волонтеры "Молодой гвардии "Единой России" работают в открытых условиях, но их "выстрелы" точно так же смертоносны, как и были у молодогвардейцев в период Великой Отечественной войны, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.Он добавил, что сейчас и "враг отчасти прежний"."Это нацисты, только переупакованные. К сожалению, связанные даже с нашими соседями, с близкими нам людьми", - добавил председатель партии.Во время оккупации Краснодона в 1942-1943 годах "Молодая гвардия" проводила антифашистскую пропаганду, распространяла листовки, саботировала восстановление и пуск шахт оккупационными властями, сожгла немецкую биржу труда, что спасло от угона в Германию 2 тысячи местных жителей. Из-за предательства деятельность "Молодой гвардии" была прервана, большинство подпольщиков захвачены и подвернуты пыткам. В 1943 году, когда город Краснодон был освобожден, молодогвардейцы с воинскими почестями были захоронены в городском парке.

https://ria.ru/20221205/nagrada-1836505302.html

краснодон

германия

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в мире, дмитрий медведев, краснодон, германия, молодая гвардия , единая россия, мгер