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Медведев сравнил волонтеров МГЕР с молодогвардейцами времен войны - РИА Новости, 06.12.2022
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Медведев сравнил волонтеров МГЕР с молодогвардейцами времен войны
Медведев сравнил волонтеров МГЕР с молодогвардейцами времен войны - РИА Новости, 06.12.2022
Медведев сравнил волонтеров МГЕР с молодогвардейцами времен войны
Волонтеры "Молодой гвардии "Единой России" работают в открытых условиях, но их "выстрелы" точно так же смертоносны, как и были у молодогвардейцев в период... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T20:35
2022-12-06T20:38
в мире
дмитрий медведев
краснодон
германия
молодая гвардия
единая россия
мгер
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Волонтеры "Молодой гвардии "Единой России" работают в открытых условиях, но их "выстрелы" точно так же смертоносны, как и были у молодогвардейцев в период Великой Отечественной войны, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.Он добавил, что сейчас и "враг отчасти прежний"."Это нацисты, только переупакованные. К сожалению, связанные даже с нашими соседями, с близкими нам людьми", - добавил председатель партии.Во время оккупации Краснодона в 1942-1943 годах "Молодая гвардия" проводила антифашистскую пропаганду, распространяла листовки, саботировала восстановление и пуск шахт оккупационными властями, сожгла немецкую биржу труда, что спасло от угона в Германию 2 тысячи местных жителей. Из-за предательства деятельность "Молодой гвардии" была прервана, большинство подпольщиков захвачены и подвернуты пыткам. В 1943 году, когда город Краснодон был освобожден, молодогвардейцы с воинскими почестями были захоронены в городском парке.
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в мире, дмитрий медведев, краснодон, германия, молодая гвардия , единая россия, мгер
В мире, Дмитрий Медведев, Краснодон, Германия, Молодая гвардия , Единая Россия, МГЕР
20:35 06.12.2022 (обновлено: 20:38 06.12.2022)
 
Медведев сравнил волонтеров МГЕР с молодогвардейцами времен войны

Медведев: МГЕР работает открыто, но "выстрелы" так же смертоносны, как у молодогвардейцев

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкПредседатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит встречу с волонтерами "Молодой гвардии" и "Волонтерской роты"
Председатель Единой России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит встречу с волонтерами Молодой гвардии и Волонтерской роты - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Председатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит встречу с волонтерами "Молодой гвардии" и "Волонтерской роты"
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Волонтеры "Молодой гвардии "Единой России" работают в открытых условиях, но их "выстрелы" точно так же смертоносны, как и были у молодогвардейцев в период Великой Отечественной войны, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
"Да, они (молодогвардейцы - ред.) были подпольщиками. Вы работаете в открытых условиях. Но выстрелы точно такие же. И они столь же смертоносны, как были в период Великой Отечественной войны", - сказал Медведев на встрече с волонтерами МГЕР и "Волонтерской роты".
Он добавил, что сейчас и "враг отчасти прежний".
"Это нацисты, только переупакованные. К сожалению, связанные даже с нашими соседями, с близкими нам людьми", - добавил председатель партии.
Во время оккупации Краснодона в 1942-1943 годах "Молодая гвардия" проводила антифашистскую пропаганду, распространяла листовки, саботировала восстановление и пуск шахт оккупационными властями, сожгла немецкую биржу труда, что спасло от угона в Германию 2 тысячи местных жителей. Из-за предательства деятельность "Молодой гвардии" была прервана, большинство подпольщиков захвачены и подвернуты пыткам. В 1943 году, когда город Краснодон был освобожден, молодогвардейцы с воинскими почестями были захоронены в городском парке.
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В миреДмитрий МедведевКраснодонГерманияМолодая гвардияЕдиная РоссияМГЕР
 
 
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