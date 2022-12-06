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Роспотребнадзор усилил санитарный контроль в аэропорту Внуково
Роспотребнадзор усилил санитарный контроль в аэропорту Внуково - РИА Новости, 06.12.2022
Роспотребнадзор усилил санитарный контроль в аэропорту Внуково
Во Внуково был усилен санитарно-карантинный контроль, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T18:30
2022-12-06T18:30
2022-12-06T18:30
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Во Внуково был усилен санитарно-карантинный контроль, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.Ведомство выдало предписание генеральному директору международного аэропорта для проведения дополнительных противоэпидемических мероприятий, направленных на профилактику и предотвращение распространения гриппа и ОРВИ.Согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 17.10.2022 № 22, все пассажиры заполняют анкеты прибывающих в Россию, при этом отменен обязательный ПЦР-тест в течение трех календарных дней со дня возвращения. Также не нужно проходить исследование и иностранцам.С января по ноябрь 2022 года в пункте пропуска через государственную границу в аэропорту Внуково столичный Роспотребнадзор провел санитарно-карантинный контроль и досмотр 16 971 самолета из Азии, Африки, Латинской Америки. На бортах находились 2 906 732 пассажира, в том числе 800 173 иностранных гражданина. Выявлено 42 лица с признаками инфекционных заболеваний.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туристы, туризм, новости - туризм, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), азия, африка, латинская америка, внуково (аэропорт)
Туризм, туристы, Туризм, Новости - Туризм, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Азия, Африка, Латинская Америка, Внуково (аэропорт)
Роспотребнадзор усилил санитарный контроль в аэропорту Внуково
Московский Роспотребнадзор рассказал о санитарном контроле в аэропорту Внуково