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Роспотребнадзор усилил санитарный контроль в аэропорту Внуково

Роспотребнадзор усилил санитарный контроль в аэропорту Внуково - РИА Новости, 06.12.2022

Роспотребнадзор усилил санитарный контроль в аэропорту Внуково

Во Внуково был усилен санитарно-карантинный контроль, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T18:30

2022-12-06T18:30

2022-12-06T18:30

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Во Внуково был усилен санитарно-карантинный контроль, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.Ведомство выдало предписание генеральному директору международного аэропорта для проведения дополнительных противоэпидемических мероприятий, направленных на профилактику и предотвращение распространения гриппа и ОРВИ.Согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 17.10.2022 № 22, все пассажиры заполняют анкеты прибывающих в Россию, при этом отменен обязательный ПЦР-тест в течение трех календарных дней со дня возвращения. Также не нужно проходить исследование и иностранцам.С января по ноябрь 2022 года в пункте пропуска через государственную границу в аэропорту Внуково столичный Роспотребнадзор провел санитарно-карантинный контроль и досмотр 16 971 самолета из Азии, Африки, Латинской Америки. На бортах находились 2 906 732 пассажира, в том числе 800 173 иностранных гражданина. Выявлено 42 лица с признаками инфекционных заболеваний.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туристы, туризм, новости - туризм, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), азия, африка, латинская америка, внуково (аэропорт)