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Роспотребнадзор усилил санитарный контроль в аэропорту Внуково - РИА Новости, 06.12.2022
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Туризм
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Роспотребнадзор усилил санитарный контроль в аэропорту Внуково
Роспотребнадзор усилил санитарный контроль в аэропорту Внуково - РИА Новости, 06.12.2022
Роспотребнадзор усилил санитарный контроль в аэропорту Внуково
Во Внуково был усилен санитарно-карантинный контроль, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T18:30
2022-12-06T18:30
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Во Внуково был усилен санитарно-карантинный контроль, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.Ведомство выдало предписание генеральному директору международного аэропорта для проведения дополнительных противоэпидемических мероприятий, направленных на профилактику и предотвращение распространения гриппа и ОРВИ.Согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 17.10.2022 № 22, все пассажиры заполняют анкеты прибывающих в Россию, при этом отменен обязательный ПЦР-тест в течение трех календарных дней со дня возвращения. Также не нужно проходить исследование и иностранцам.С января по ноябрь 2022 года в пункте пропуска через государственную границу в аэропорту Внуково столичный Роспотребнадзор провел санитарно-карантинный контроль и досмотр 16 971 самолета из Азии, Африки, Латинской Америки. На бортах находились 2 906 732 пассажира, в том числе 800 173 иностранных гражданина. Выявлено 42 лица с признаками инфекционных заболеваний.
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туристы, туризм, новости - туризм, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), азия, африка, латинская америка, внуково (аэропорт)
Туризм, туристы, Туризм, Новости - Туризм, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Азия, Африка, Латинская Америка, Внуково (аэропорт)
18:30 06.12.2022
 
Роспотребнадзор усилил санитарный контроль в аэропорту Внуково

Московский Роспотребнадзор рассказал о санитарном контроле в аэропорту Внуково

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкАэропорт Внуково
Аэропорт Внуково - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Во Внуково был усилен санитарно-карантинный контроль, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Ведомство выдало предписание генеральному директору международного аэропорта для проведения дополнительных противоэпидемических мероприятий, направленных на профилактику и предотвращение распространения гриппа и ОРВИ.
Согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 17.10.2022 № 22, все пассажиры заполняют анкеты прибывающих в Россию, при этом отменен обязательный ПЦР-тест в течение трех календарных дней со дня возвращения. Также не нужно проходить исследование и иностранцам.
С января по ноябрь 2022 года в пункте пропуска через государственную границу в аэропорту Внуково столичный Роспотребнадзор провел санитарно-карантинный контроль и досмотр 16 971 самолета из Азии, Африки, Латинской Америки. На бортах находились 2 906 732 пассажира, в том числе 800 173 иностранных гражданина. Выявлено 42 лица с признаками инфекционных заболеваний.
Собянин: Станция Солнцевской линии метро Внуково заработает для пассажиров в 2023 году - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
17 ноября, 07:09Туризм
Метро придет в аэропорт Внуково в 2023 году, сообщил Собянин
 
ТуризмтуристыТуризмНовости - ТуризмФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)АзияАфрикаЛатинская АмерикаВнуково (аэропорт)
 
 
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