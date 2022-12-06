https://ria.ru/20221206/ukrashenie-1836803142.html

Роскошь и минимализм: как правильно украсить новогоднюю ель в 2023 году

Как украсить елку на Новый год 2023: варианты и идеи красивых новогодних украшений

Роскошь и минимализм: как правильно украсить новогоднюю ель в 2023 году

Новому 2023 году будет покровительствовать Черный Водяной Кролик (Кот). Как нарядить елку так, чтобы угодить пушистому тотему, варианты и идеи украшения... РИА Новости, 06.12.2022

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новый год

россия

встреча нового года в россии

дизайн

красота

ель

китайский новый год

чуньцзе (китайский новый год)

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Новому 2023 году будет покровительствовать Черный Водяной Кролик (Кот). Как нарядить елку так, чтобы угодить пушистому тотему, варианты и идеи украшения новогоднего интерьера от дизайнеров и декораторов с фото, красивое оформление белой ели, как сделать игрушки и гирлянды своими руками, какие цвета обязательно должны присутствовать в декоре в этом году и во что нарядить елку, если нет новогодних игрушек, - в материале РИА Новости.Как украсить елку2023 год пройдет под покровительством Кролика (Кота), имеющего аристократический черный окрас и любящего воду. Его приход знаменует начало четвертого из 12 циклов восточного гороскопа, так как по легенде именно это животное откликнулось четвертым на приглашение Будды. Каждый из 12 зверей-тотемов проходит через пять стихий, из которых по восточному гороскопу состоит мир: металл, дерево, воду, огонь и землю. Поэтому, согласно циклу, год Черного Водяного Кролика повторяется один раз в 60 лет. Кролик (Кот) - ласковый, нежный и добрый зверь, любящий домашний уют и уважающий семейные ценности. Он стремится к тому, чтобы вокруг него царили уют и спокойствие. Для того, чтобы угодить пушистому тотему и привлечь удачу, стоит придерживаться некоторых правил в декоре новогодней ели и праздничного стола."В этом году рекомендуется все делать своими руками: экологически-чистое, что сочетается с лесом и природой, в светлой, воздушной цветовой гамме. Хорошо, если будут живые цветы, растения, овощи. В общем, все, что привлечет зверька “заглянуть к вам в гости”. Помните, декор - это ваше творчество и самовыражение. Смело доверьтесь себе и украшайте дом в свое удовольствие. Ведь самое главное в новогоднюю ночь - это то настроение, с которым вы встретите Новый 2023 год", - рассказывает Елена Мирошниченко, художник, дизайнер, декоратор, владелица интерьерной студии "Декор-М".Выбор цветов- При выборе гаммы всегда стоит помнить о константах в совмещении цветов. Так, к примеру, белый подходит ко всем цветам. Именно поэтому сочетание белого с другими яркими оттенками всегда наиболее выигрышное. Если вы решили нарядить елку в год Кролика в синий, то добавьте легких белых перьев, искусственных цветов того же цвета и совсем немного позолоты (для акцента) - такое сочетание придаст новогоднему дереву изящности. Позолоту можно заменить на желтый или коричневый. И не забывайте про правило трех цветов. Оно гласит, что 60% наполнения должен занимать главный цвет, 30% вторичный и всего 10% можно добавить в виде различных акцентов, - советует Яна Нечайкина, руководитель ландшафтно-архитектурного бюро "Андера".Тренды годаЖивотному близки природные оттенки: бежевый, зеленый, золотой, лавандовый, спокойный синий, черный, можно использовать и базовое новогоднее сочетание красного и белого.По словам эксперта, сейчас в тренде у дизайнеров:От каких цветов отказатьсяДля украшения елки не стоит использовать "кислотные", ненатуральные цвета, - они всегда оказываются не к месту на зимней красавице. Особенно это актуально в год Кролика (Кота).Идеи и варианты украшения- Подбирать праздничный наряд для дома надо очень тщательно, но при этом процесс должен быть творческим. Если вы ещё не прочувствовали новогоднего настроения, то начните украшать дом - это доставит настоящее удовольствие. Включите подборку новогодней музыки (мне, например, нравится рождественский джаз), просмотрите вдохновляющие новогодние картинки в соцсетях, а также ассортимент доступных в магазинах игрушек и новогоднего декора. Мы также советуем сделать коллаж из понравившихся вариантов - так называемый "moodboard", - говорит Светлана Шатская, руководитель дизайн-студии "АртМоне".По словам Ольги Полтораниной, соучредителя студии event-декора, дизайна "Wonderland decor", важно, чтобы елка и новогодние аксессуары гармонично вписывались и сочетались с дизайном помещения, а единая концепция преследовалась во всех элементах. Эко-стиль продолжает быть актуальным: использование веток, натуральной хвои, естественных пастельных оттенков, спилов, крафта. Некоторые производители новогодних украшений создают коллекции на определенные тематики (по мотивам сказок, фильмов и т.д.). Таким образом новогодний декор дома или пространства может отражать интересы, увлечения.OгниГирляндами можно украсить не только елку, но и окна, подоконники, изголовья кроватей, камины, зеркала, праздничные столы.- Что важно учесть при выборе гирлянд? Обратите внимание на цветовую температуру свечения огней: это может быть теплый, нейтральный или холодный оттенок. Как правило, мы отдаем предпочтение теплым светодиодам, потому что они замечательно сочетаются с огнями в камине, пламенем свечей и цветами зимы. Но если весь ваш интерьер выполнен в холодных оттенках, всё основное и вечернее освещение имеет температуру от 4000К и выше, а также если у вашей елочки будет холодный оттенок ветвей или декора, то следует обратить внимание на более холодные оттенки огней или на разноцветные (RGB), - советует Светлана Шатская.СвечиВ Новый год для создания атмосферы хорошо использовать как можно больше теплого света. В этом случае на помощь придут не только светильники, гирлянды, но и свечи. Так как свечи - незаменимый атрибут Нового Года, ими хорошо украсить интерьер комнаты или праздничный стол, хорошо, если они будут сделаны своими руками. Использовать свечи на новогодней ели не стоит.Гиpлянды-бyквыТрадиционную гирлянду с надписью "С Новым годом" можно повесить на стену напротив входной двери, чтобы праздничное настроение появлялось у каждого входящего в дом.Гиpлянды-лeнтыЛенты могут быть со светодиодами и без. Главное соблюдать правило: лента должна по длине подходить к размеру новогоднего дерева. Для того, чтобы рассчитать ее размер, можно воспользоваться формулой: высоту ели умножить на 3,14. Не стоит перегружать дерево гирляндами, иначе не будет видно других украшений.CepдeчкиГирлянды в форме сердечек можно сделать своими руками из цветной бумаги, собравшись всей семьей за столом, Кролику (Коту) это понравится.Легкие гирляндыВажно всегда помнить о том, что любой декор должен быть индивидуален.- Испокон веков в этом нам помогали гирлянды: их делали вручную, из подручных материалов, лент, вырезали из бумаги и картона. Со временем эта традиция трансформировалась и сейчас стало "не модно" делать гирлянды из бумаги. Однако, мы нашли решение объединить традиции с новыми веяниями: можно сделать гирлянду из прозрачных шариков, вложив внутрь пожелания от всех членов семьи. Такая гирлянда может стать отличной и стильной альтернативой устаревшим записочкам на ветвях. Прозрачные пластиковые шары можно купить в любом гипермаркете, внутрь вложить написанные на "крафтовой" бумаге пожелания и добавить в них света при помощи микро-гирлянды из светодиодов на медной проволоке. Такая гирлянда станет не только украшением, но и символом объединения всей семьи, - советует Яна Нечайкина.Золотые украшенияПо словам Светланы Шатской, самые популярные сочетания оттенков новогодних украшений: красный и золотой, голубой и серебряный, оттенки розового, красный и белый, белый и золотой.Поэтому золотистые шары, бусы, фигурки будут органично смотреться на елке, можно их использовать в качестве акцента к основному цвету или в качестве главной гаммы.Игрушки своими рукамиОсобенно ценно, когда декор создается своими руками. Так как тотем наступающего года очень ценит домашний уют и семью, Светлана Шатская предлагает вместе с детьми раскрашивать заготовки, лепить игрушки из застывающего пластилина или соленого теста, делать домики-конвертики из крафтовой бумаги или пакетов из-под молока, вместе находить красивые шишки, печь и раскрашивать имбирные печенья, делать игрушки из фетра, распечатывать семейные фотографии и развешивать их на гирлянды-прищепки.Бeлaя eлкaПо словам экспертов, белая елка уходит в прошлое, в тренде опять елки разных цветов, но если хочется именно такую, важно правильно ее нарядить. Белая ель красива сама по себе, поэтому не стоит ее украшать разноцветными игрушками, иначе она потеряет индивидуальность и белых ветвей будет не видно. Лучше всего использовать однотонные матовые шары золотистого или серебристого цвета или глубокие и насыщенные зеленые, сиреневые, бордовые, фиолетовые. При выборе гирлянды стоит обратить внимание на бирюзовый или мятный оттенок.МинимализмЭтот стиль предполагает минимальное количество декора и максимально сдержанную цветовую гамму, например, черную или белую. Можно использовать банты из бархатных лент пастельных тонов.Чем украсить, если нет игрушекВ этом случае прекрасно подойдут гирлянды и различные подручные вещи, например, собранные в поездках и на прогулках шишки, веточки, мох.- Найдите большую и красивую ветку, закрепите на ней шишки, добавьте немного деталей в виде палочек корицы, плодов бадьяна, засушенных долек апельсина и разместите под люстрой в гостиной или на стене. Такой декор легко сделать из подручных материалов, а его внешняя эстетика будет даже куда выше, чем у покупных готовых изделий. Очень интересного эффекта можно добиться, используя в декоре ветви дерена белого, имеющего ярко-красные побеги. Такие яркие ветви в интерьере и на улице отлично поддержат новогодний декор в схожих тонах и станут прекрасным акцентом. В отличие от классической ели, которая быстро осыпается в квартире, дерен будет декоративен долгое время за счет своего яркого окраса коры. Разместив его ветви в высокие вазы, наполненные снизу шарами, можно сразу создать новогоднее настроение без лишних затрат. И, что немаловажно, дерен быстро восстанавливается и даже кардинальные обрезки ему идут только на пользу, в отличии от неумелой обрезки ели, - предлагает Яна Нечайкина.Светлана Шатская советует украсить новогоднее дерево съедобными элементами: грецкие орехи, имбирные прянички, конфеты, сушеные апельсины, мандарины, грейпфрут.Чем украсить место возле елкиОснование елки украшается в зависимости от выбранной концепции и общей стилистики интерьера.Алина Ли предлагает несколько вариантов украшения:Для того, чтобы украсить нижнюю часть новогоднего дерева, Яна Нечайкина предлагает использовать свитые из лозы горшки ли просто круги без дна. Такой декор отлично скроет неприглядные части и сделает новогоднюю ель интереснее, ведь лозу можно окрасить в любой, подходящий к интерьеру и новогоднему декору цвет при помощи краски из баллончика. Интересно будет выглядеть деревянная железная дорога с подсветкой, крупные свечи в массивных деревянных подсвечниках. Если место позволяет, то можно поставить рядом с елью оленя из лозы или сани и разложить несколько ветвей ели (лапника), укутанных в бумагу из шредера.- Конечно, можно просто прикрыть низ ели мешковиной. Однако, лучше не использовать мешковину в замкнутых пространствах, так как она имеет довольно резкий запах, в качестве альтернативы подойдет хлопковая скатерть или простыня нейтрального к елке цвета, - говорит эксперт.Советы дизайнеров- Правильно подбирать концепцию декора, единую для всех праздничных элементов. Это может быть либо общая тематика (старинные шары и игрушки из детства, сказочные герои, имбирные прянички, домики, стеклянные фигурки и т.д.), либо один материал (например, деревянные игрушки, съедобные игрушки, керамические или стеклянные шары), либо общая цветовая гамма. Обратите внимание на деревянный декор: домики (красиво смотрятся конструкции с диодами внутри), бусины, снеговички, валенки, мини-саночки и так далее, а также на керамику ручной работы, выполненную в нарочито наивной стилистике. Если вы любите расписные сложные шары - подберите им в компаньоны нейтральные фоновые, подходящие по цвету. Играйте с размерами. Но не увлекайтесь количеством - иногда красивая елка, украшенная лишь гирляндой, или елка, шары на которой расположены как будто опоясывающая лента (только не посередине, а наискось), выглядят лучше, чем перегруженная по периметру пестрая ель, - советует Светлана Шатская.Яна Нечайкина рассказывает о правилах, которых стоит придерживаться в процессе оформления новогодней ели:- В первую очередь елку следует украсить электрической гирляндой. Гирлянду нужно наматывать не вокруг, как это привычно, а по веткам, тогда она заиграет намного интереснее: наматывайте гирлянду сверху вниз по веткам, доводя от каждой ветви до центра и обратно по ветви до конца. Для этого стоит выбрать максимально длинную гирлянду с максимально маленькими лампочками (если вы хотите получить действительно красивый эффект). После этого начинайте размещать самые крупные, акцентные шары. Мы никогда не вешаем шары на штатные подвесы, всегда их срезаем и крепим шары на тонкую зеленую проволоку. Таким образом шар не болтается в воздухе, а плотно висит на ветви. Следующим этапом проделываем тоже самое с маленькими шариками. Отдельные красивые шарики-подвесы в виде ангелов, оленей, сердечек и прочего лучше всего крепить на ленты. Для этого обзаведитесь тонкой лентой из органзы, подходящей к основному декору. Самое важное правильно – все украшения должны украшать елку, а не висеть на ней. В конце добавьте деталей в виде шишек, палочек корицы, искусственных цветов, перьев – все эти детали завершат общий вид и придадут законченность образу вашего новогоднего дерева.

https://ria.ru/20221202/krasnyy-1835784837.html

https://ria.ru/20221206/prazdnovanie-1836691943.html

https://ria.ru/20221201/igrushki-1835708509.html

https://ria.ru/20221130/kak_vstretit_novyy_god-1835381051.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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