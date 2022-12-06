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Американский конгрессмен назвал поддержку Киева Вашингтоном аморальной
Американский конгрессмен назвал поддержку Киева Вашингтоном аморальной - РИА Новости, 06.12.2022
Американский конгрессмен назвал поддержку Киева Вашингтоном аморальной
Конгрессмен-республиканец Пол Госар в ответ на обстрел украинскими войсками церкви в Донецке назвал поддержку Киева со стороны Вашингтона аморальной, а киевский РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T10:22
2022-12-06T10:22
2022-12-06T10:22
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Конгрессмен-республиканец Пол Госар в ответ на обстрел украинскими войсками церкви в Донецке назвал поддержку Киева со стороны Вашингтона аморальной, а киевский режим - авторитарным.Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что храм Рождества Христова в Донецке попал под обстрел со стороны украинских войск."Наша продолжающаяся поддержка этой войны на Украине аморальна. Смерти не прекращаются, а Украина (в дополнение к тому, что в ней есть нацистские полки) стала авторитарным режимом, не заслуживающим какой-либо поддержки", - написал Госар в Twitter. Он добавил, что поддерживает мирные переговоры, а не "бомбардировки церквей".Ранее Госар пригласил президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского на мирные переговоры в штат Аризона, а также обещал продолжит блокировать каждую инициативу о помощи Киеву.
https://ria.ru/20221203/politika-1835917434.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Американский конгрессмен назвал поддержку Киева Вашингтоном аморальной
Конгрессмен Госар назвал поддержку Киева аморальной, а украинский режим авторитарным