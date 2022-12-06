https://ria.ru/20221206/ukraina-1836575631.html

Американский конгрессмен назвал поддержку Киева Вашингтоном аморальной

Американский конгрессмен назвал поддержку Киева Вашингтоном аморальной - РИА Новости, 06.12.2022

Американский конгрессмен назвал поддержку Киева Вашингтоном аморальной

Конгрессмен-республиканец Пол Госар в ответ на обстрел украинскими войсками церкви в Донецке назвал поддержку Киева со стороны Вашингтона аморальной, а киевский РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T10:22

2022-12-06T10:22

2022-12-06T10:22

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Конгрессмен-республиканец Пол Госар в ответ на обстрел украинскими войсками церкви в Донецке назвал поддержку Киева со стороны Вашингтона аморальной, а киевский режим - авторитарным.Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что храм Рождества Христова в Донецке попал под обстрел со стороны украинских войск."Наша продолжающаяся поддержка этой войны на Украине аморальна. Смерти не прекращаются, а Украина (в дополнение к тому, что в ней есть нацистские полки) стала авторитарным режимом, не заслуживающим какой-либо поддержки", - написал Госар в Twitter. Он добавил, что поддерживает мирные переговоры, а не "бомбардировки церквей".Ранее Госар пригласил президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского на мирные переговоры в штат Аризона, а также обещал продолжит блокировать каждую инициативу о помощи Киеву.

https://ria.ru/20221203/politika-1835917434.html

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Кирилл Волков

в мире, сша, украина, конгресс сша, ситуация в днр и лнр