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Американский конгрессмен назвал поддержку Киева Вашингтоном аморальной - РИА Новости, 06.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221206/ukraina-1836575631.html
Американский конгрессмен назвал поддержку Киева Вашингтоном аморальной
Американский конгрессмен назвал поддержку Киева Вашингтоном аморальной - РИА Новости, 06.12.2022
Американский конгрессмен назвал поддержку Киева Вашингтоном аморальной
Конгрессмен-республиканец Пол Госар в ответ на обстрел украинскими войсками церкви в Донецке назвал поддержку Киева со стороны Вашингтона аморальной, а киевский РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T10:22
2022-12-06T10:22
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
конгресс сша
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Конгрессмен-республиканец Пол Госар в ответ на обстрел украинскими войсками церкви в Донецке назвал поддержку Киева со стороны Вашингтона аморальной, а киевский режим - авторитарным.Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что храм Рождества Христова в Донецке попал под обстрел со стороны украинских войск."Наша продолжающаяся поддержка этой войны на Украине аморальна. Смерти не прекращаются, а Украина (в дополнение к тому, что в ней есть нацистские полки) стала авторитарным режимом, не заслуживающим какой-либо поддержки", - написал Госар в Twitter. Он добавил, что поддерживает мирные переговоры, а не "бомбардировки церквей".Ранее Госар пригласил президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского на мирные переговоры в штат Аризона, а также обещал продолжит блокировать каждую инициативу о помощи Киеву.
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в мире, сша, украина, конгресс сша, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Конгресс США, Ситуация в ДНР и ЛНР
10:22 06.12.2022
 
Американский конгрессмен назвал поддержку Киева Вашингтоном аморальной

Конгрессмен Госар назвал поддержку Киева аморальной, а украинский режим авторитарным

© AP Photo / J. David AkeЗдание Капитолия США в Вашингтоне
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© AP Photo / J. David Ake
Здание Капитолия США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Конгрессмен-республиканец Пол Госар в ответ на обстрел украинскими войсками церкви в Донецке назвал поддержку Киева со стороны Вашингтона аморальной, а киевский режим - авторитарным.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что храм Рождества Христова в Донецке попал под обстрел со стороны украинских войск.
"Наша продолжающаяся поддержка этой войны на Украине аморальна. Смерти не прекращаются, а Украина (в дополнение к тому, что в ней есть нацистские полки) стала авторитарным режимом, не заслуживающим какой-либо поддержки", - написал Госар в Twitter. Он добавил, что поддерживает мирные переговоры, а не "бомбардировки церквей".
Ранее Госар пригласил президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского на мирные переговоры в штат Аризона, а также обещал продолжит блокировать каждую инициативу о помощи Киеву.
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