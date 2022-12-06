https://ria.ru/20221206/ugol-1836553222.html
Добыча угля в Ростовской области достигнет 5,8 миллиона тонн в 2022 году
Добыча угля в Ростовской области достигнет 5,8 миллиона тонн в 2022 году - РИА Новости, 06.12.2022
Добыча угля в Ростовской области достигнет 5,8 миллиона тонн в 2022 году
Объем добычи угля в Ростовской области по итогам 2022 года достигнет запланированных 5,8 миллиона тонн, несмотря на введенные в текущем году в отношении РФ... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T07:06
2022-12-06T07:06
2022-12-06T07:13
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цены на нефть
ростовская область
россия
евросоюз
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 дек - РИА Новости, Юлия Насулина. Объем добычи угля в Ростовской области по итогам 2022 года достигнет запланированных 5,8 миллиона тонн, несмотря на введенные в текущем году в отношении РФ санкции, сообщил РИА Новости заместитель губернатора региона Игорь Сорокин.Полный запрет на поставки российского угля в ЕС заработал с августа 2022 года. Кроме того, с 10 августа Евросоюз запретил европейским компаниям предоставлять страховые и прочие финансовые услуги при поставках российского угля не только в страны ЕС, но и по всему миру.По данным Сорокина, за 10 месяцев текущего года на шахтах Ростовской области было добыто более 5 миллионов тонн угля, что составило 80% к объему добычи за аналогичный период прошлого года. "По итогам 2022 года угольными компаниями планируется достигнуть запланированного объема добычи - 5,8 миллиона тонн", - сказал он.Причиной снижения добычи угля относительно прошлого года, по данным Сорокина, стали сложные горно-геологические условия на шахте "Дальняя" и проблемы с реализацией угля, возникшие в связи с введением недружественными государствами экономических санкций в части запрета на импорт угля из России.Замгубернатора области отметил, что в соответствии с "Программой развития угольной промышленности России до 2035 года" запланировано поэтапное увеличение объема добычи угля в Ростовской области к 2035 году до 7 миллионов тонн."Мы не сомневаемся, что данный показатель будет достигнут", - сказал он.Ростовская область располагает значительными запасами твердых полезных ископаемых Восточного Донбасса и является основным угледобывающим регионом европейской части России. Всего на территории региона сосредоточено 24,3 миллиарда тонн угольных ресурсов, из них разведано 6,5 миллиарда тонн. Запасы ископаемых углей в области более чем на 80% представлены антрацитами. В настоящее время на территории региона действуют шесть шахт.
https://ria.ru/20221123/ugol-1833598203.html
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экономика, цены на нефть, ростовская область, россия, евросоюз
Экономика, Цены на нефть, Ростовская область, Россия, Евросоюз
07:06 06.12.2022 (обновлено: 07:13 06.12.2022)
Добыча угля в Ростовской области достигнет 5,8 миллиона тонн в 2022 году
Добыча угля в Ростовской области достигнет 5,8 миллиона тонн, несмотря на санкции Запада
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 дек - РИА Новости, Юлия Насулина. Объем добычи угля в Ростовской области по итогам 2022 года достигнет запланированных 5,8 миллиона тонн, несмотря на введенные в текущем году в отношении РФ санкции, сообщил РИА Новости заместитель губернатора региона Игорь Сорокин.
Полный запрет на поставки российского угля в ЕС
заработал с августа 2022 года. Кроме того, с 10 августа Евросоюз запретил европейским компаниям предоставлять страховые и прочие финансовые услуги при поставках российского угля не только в страны ЕС, но и по всему миру.
По данным Сорокина, за 10 месяцев текущего года на шахтах Ростовской области было добыто более 5 миллионов тонн угля, что составило 80% к объему добычи за аналогичный период прошлого года. "По итогам 2022 года угольными компаниями планируется достигнуть запланированного объема добычи - 5,8 миллиона тонн", - сказал он.
Причиной снижения добычи угля относительно прошлого года, по данным Сорокина, стали сложные горно-геологические условия на шахте "Дальняя" и проблемы с реализацией угля, возникшие в связи с введением недружественными государствами экономических санкций в части запрета на импорт угля из России.
Замгубернатора области отметил, что в соответствии с "Программой развития угольной промышленности России до 2035 года" запланировано поэтапное увеличение объема добычи угля в Ростовской области к 2035 году до 7 миллионов тонн.
"Мы не сомневаемся, что данный показатель будет достигнут", - сказал он.
Ростовская область располагает значительными запасами твердых полезных ископаемых Восточного Донбасса и является основным угледобывающим регионом европейской части России. Всего на территории региона сосредоточено 24,3 миллиарда тонн угольных ресурсов, из них разведано 6,5 миллиарда тонн. Запасы ископаемых углей в области более чем на 80% представлены антрацитами. В настоящее время на территории региона действуют шесть шахт.