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Медведев поддержал идею создания центра молодежных инициатив в Мариуполе - РИА Новости, 06.12.2022
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Медведев поддержал идею создания центра молодежных инициатив в Мариуполе
Медведев поддержал идею создания центра молодежных инициатив в Мариуполе - РИА Новости, 06.12.2022
Медведев поддержал идею создания центра молодежных инициатив в Мариуполе
Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поддержал идею создания центра молодежных инициатив в Мариуполе, поедает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T20:45
2022-12-06T20:45
дмитрий медведев
андрей турчак
мариуполь
россия
молодая гвардия единой россии
единая россия
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поддержал идею создания центра молодежных инициатив в Мариуполе, поедает корреспондент РИА Новости.В ходе встречи руководства партии с активистами "Молодой Гвардии "Единой России" и "Волонтерской роты" предложили создать в Мариуполе центра молодежных инициатив, который "станет точкой притяжения молодых ребят".Он добавил, что задача партии - сделать все, чтобы людям в новых регионах жилось комфортно. Однако это "очень тонкая история", так как даже жители России, которые приезжают в родные края, понимают, что это "что-то другое". "А для них, для новых жителей, для новых граждан нашей страны - ещё более сложная задача. Причём эта задача происходит и реализуется в очень сложных условиях. Вот у всех нас перед глазами пример Крыма, но в Крыму это всё происходило гораздо более спокойно", - добавил Медведев.Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак отметил, что созданием центра молодежных инициатив займётся секретарь донецкого регионального отделения.
https://ria.ru/20221206/volontery-1836798662.html
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дмитрий медведев, андрей турчак, мариуполь, россия, молодая гвардия единой россии, единая россия
Дмитрий Медведев, Андрей Турчак, Мариуполь, Россия, Молодая гвардия Единой России, Единая Россия
20:45 06.12.2022
 
Медведев поддержал идею создания центра молодежных инициатив в Мариуполе

Председатель ЕР Медведев поддержал идею создания центра молодежных инициатив в Мариуполе

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев . Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поддержал идею создания центра молодежных инициатив в Мариуполе, поедает корреспондент РИА Новости.
В ходе встречи руководства партии с активистами "Молодой Гвардии "Единой России" и "Волонтерской роты" предложили создать в Мариуполе центра молодежных инициатив, который "станет точкой притяжения молодых ребят".
"Это правильно, хорошая идея. Давайте создадим такой центр. Пусть он накапливает информацию, вовлекает всех, кто готов работать", - сказал Медведев.
Он добавил, что задача партии - сделать все, чтобы людям в новых регионах жилось комфортно. Однако это "очень тонкая история", так как даже жители России, которые приезжают в родные края, понимают, что это "что-то другое". "А для них, для новых жителей, для новых граждан нашей страны - ещё более сложная задача. Причём эта задача происходит и реализуется в очень сложных условиях. Вот у всех нас перед глазами пример Крыма, но в Крыму это всё происходило гораздо более спокойно", - добавил Медведев.
Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак отметил, что созданием центра молодежных инициатив займётся секретарь донецкого регионального отделения.
Председатель Единой России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит встречу с волонтерами Молодой гвардии и Волонтерской роты - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
20:35
Медведев сравнил волонтеров МГЕР с молодогвардейцами времен войны
 
Дмитрий МедведевАндрей ТурчакМариупольРоссияМолодая гвардия Единой РоссииЕдиная Россия
 
 
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