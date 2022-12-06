https://ria.ru/20221206/tsentr-1836800443.html
Медведев поддержал идею создания центра молодежных инициатив в Мариуполе
Медведев поддержал идею создания центра молодежных инициатив в Мариуполе - РИА Новости, 06.12.2022
Медведев поддержал идею создания центра молодежных инициатив в Мариуполе
Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поддержал идею создания центра молодежных инициатив в Мариуполе, поедает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T20:45
2022-12-06T20:45
2022-12-06T20:45
дмитрий медведев
андрей турчак
мариуполь
россия
молодая гвардия единой россии
единая россия
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поддержал идею создания центра молодежных инициатив в Мариуполе, поедает корреспондент РИА Новости.В ходе встречи руководства партии с активистами "Молодой Гвардии "Единой России" и "Волонтерской роты" предложили создать в Мариуполе центра молодежных инициатив, который "станет точкой притяжения молодых ребят".Он добавил, что задача партии - сделать все, чтобы людям в новых регионах жилось комфортно. Однако это "очень тонкая история", так как даже жители России, которые приезжают в родные края, понимают, что это "что-то другое". "А для них, для новых жителей, для новых граждан нашей страны - ещё более сложная задача. Причём эта задача происходит и реализуется в очень сложных условиях. Вот у всех нас перед глазами пример Крыма, но в Крыму это всё происходило гораздо более спокойно", - добавил Медведев.Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак отметил, что созданием центра молодежных инициатив займётся секретарь донецкого регионального отделения.
https://ria.ru/20221206/volontery-1836798662.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Дмитрий Медведев, Андрей Турчак, Мариуполь, Россия, Молодая гвардия Единой России, Единая Россия
Медведев поддержал идею создания центра молодежных инициатив в Мариуполе
Председатель ЕР Медведев поддержал идею создания центра молодежных инициатив в Мариуполе