https://ria.ru/20221206/torgovlya-1836741423.html

США нарастили импорт из России более чем в два раза

США нарастили импорт из России более чем в два раза - РИА Новости, 06.12.2022

США нарастили импорт из России более чем в два раза

США в октябре более чем в два раза нарастили импорт из России по сравнению с сентябрем, следует из данных американского бюро статистики. РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T17:27

2022-12-06T17:27

2022-12-06T18:51

экономика

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торговля

импорт

экспорт

владимир путин

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ВАШИНГТОН, 6 дек — РИА Новости. США в октябре более чем в два раза нарастили импорт из России по сравнению с сентябрем, следует из данных американского бюро статистики.Согласно опубликованной информации, он вырос до 732 миллионов долларов, что стало самым высоким показателем за последние пять месяцев. В сентябре объем российского импорта в Соединенные Штаты составил 332,1 миллиона долларов, а в мае — 1,126 миллиарда.При этом экспорт американских товаров в Россию в октябре сократился по сравнению с сентябрем с 90,4 до 80,1 миллиона долларов.В сравнении с январем этого года объем экспорта сократился на 316 миллионов долларов, а импорта — на 1,2 миллиарда долларов.После начала российской спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Евросоюз принял уже восемь пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть. Но все это обернулось проблемами для самих США и Европы, спровоцировав рост цен на топливо и рекордную инфляцию.Владимир Путин назвал политику сдерживания и ослабления России долгосрочной стратегией Запада. По его словам, она нанесла серьезный удар по всей мировой экономике. Президент подчеркнул, что подорвать финансовую стабильность страны не удалось, а западные государства сами зашли в санкционный тупик.

https://ria.ru/20221206/gaz-1836678853.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, сша, россия, в мире, торговля, импорт, экспорт, владимир путин, украина