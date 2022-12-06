https://ria.ru/20221206/tankery-1836780068.html

Российские нефтяные танкеры продолжают находиться перед входом в Босфор

Российские нефтяные танкеры продолжают находиться перед входом в Босфор - РИА Новости, 06.12.2022

Российские нефтяные танкеры продолжают находиться перед входом в Босфор

Пять российских нефтяных танкеров продолжают оставаться у берега Турции перед входом в Босфор, утром их было шесть - шестой проследовал через пролив в Черное... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T18:11

2022-12-06T18:11

2022-12-06T19:03

в мире

босфор

турция

черное море

бкс мир инвестиций

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости/Прайм. Пять российских нефтяных танкеров продолжают оставаться у берега Турции перед входом в Босфор, утром их было шесть - шестой проследовал через пролив в Черное море, следует из данных портала по отслеживанию судов marinetraffic.Российские танкеры "Генерал Скобелев", "Леди Мария", "Леди Ария", Caminero, Roschem 2 находятся на якоре возле пролива. "Капитан Бармин" прошел через Босфор и находится у берегов в Черном море. Еще два танкера "Механик Ерохин" и "Река Волга" движутся к Босфору по маршрутам в Ростов-на-Дону и Краснодарский край соответственно.Согласно онлайн-картам, в настоящий момент у турецких берегов вблизи от пролива всего находится около 30 танкеров, преимущественно - турецких. Накануне газета Financial Times со ссылкой на нефтетрейдеров, посредников и отслеживающие суда сервисы сообщала, что пробка из нефтяных танкеров сформировалась у берегов Турции после начала действия ограничений цен на нефть из РФ и в связи с требованиями Анкары предоставлять данные о страховании.Тем не менее управляющий партнер ООО "Инфра Проекты" Алексей Безбородов ранее во вторник в комментарии РИА Новости сказал, что такая причина-следственная связь между "затором" и санкциями неочевидна, так как некоторое скопление судов около Босфора - привычное дело. По его словам, крупным танкерам запрещено ходить через пролив в ночное время суток. Кроме того, по его словам, большая часть танкеров в очередях направляется в порты Турции по своим нуждам - турецким закупкам. По мнению Безбородова, российские танкеры "вряд ли кто-то будет запрещать".Также ранее во вторник старший аналитик "БКС Мир инвестиций" Рональд Смит высказывал агентству мнение, что пробка у берегов Турции может задерживать порядка 1 миллиона баррелей в сутки российских нефти и нефтепродуктов.В то же время Блумберг утром вторника сообщал несколько другие данные - согласно сообщению агентства, перевозчиков в этой пробке "по меньшей мере 20", а их груз в большинстве своем из Казахстана.

https://ria.ru/20221206/tankery-1836750357.html

https://ria.ru/20221204/erdogan-1836274962.html

босфор

турция

черное море

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в мире, босфор, турция, черное море, бкс мир инвестиций, санкции в отношении россии