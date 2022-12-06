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Российские нефтяные танкеры продолжают находиться перед входом в Босфор - РИА Новости, 06.12.2022
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Российские нефтяные танкеры продолжают находиться перед входом в Босфор
Российские нефтяные танкеры продолжают находиться перед входом в Босфор - РИА Новости, 06.12.2022
Российские нефтяные танкеры продолжают находиться перед входом в Босфор
Пять российских нефтяных танкеров продолжают оставаться у берега Турции перед входом в Босфор, утром их было шесть - шестой проследовал через пролив в Черное... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T18:11
2022-12-06T19:03
в мире
босфор
турция
черное море
бкс мир инвестиций
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости/Прайм. Пять российских нефтяных танкеров продолжают оставаться у берега Турции перед входом в Босфор, утром их было шесть - шестой проследовал через пролив в Черное море, следует из данных портала по отслеживанию судов marinetraffic.Российские танкеры "Генерал Скобелев", "Леди Мария", "Леди Ария", Caminero, Roschem 2 находятся на якоре возле пролива. "Капитан Бармин" прошел через Босфор и находится у берегов в Черном море. Еще два танкера "Механик Ерохин" и "Река Волга" движутся к Босфору по маршрутам в Ростов-на-Дону и Краснодарский край соответственно.Согласно онлайн-картам, в настоящий момент у турецких берегов вблизи от пролива всего находится около 30 танкеров, преимущественно - турецких. Накануне газета Financial Times со ссылкой на нефтетрейдеров, посредников и отслеживающие суда сервисы сообщала, что пробка из нефтяных танкеров сформировалась у берегов Турции после начала действия ограничений цен на нефть из РФ и в связи с требованиями Анкары предоставлять данные о страховании.Тем не менее управляющий партнер ООО "Инфра Проекты" Алексей Безбородов ранее во вторник в комментарии РИА Новости сказал, что такая причина-следственная связь между "затором" и санкциями неочевидна, так как некоторое скопление судов около Босфора - привычное дело. По его словам, крупным танкерам запрещено ходить через пролив в ночное время суток. Кроме того, по его словам, большая часть танкеров в очередях направляется в порты Турции по своим нуждам - турецким закупкам. По мнению Безбородова, российские танкеры "вряд ли кто-то будет запрещать".Также ранее во вторник старший аналитик "БКС Мир инвестиций" Рональд Смит высказывал агентству мнение, что пробка у берегов Турции может задерживать порядка 1 миллиона баррелей в сутки российских нефти и нефтепродуктов.В то же время Блумберг утром вторника сообщал несколько другие данные - согласно сообщению агентства, перевозчиков в этой пробке "по меньшей мере 20", а их груз в большинстве своем из Казахстана.
https://ria.ru/20221206/tankery-1836750357.html
https://ria.ru/20221204/erdogan-1836274962.html
босфор
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в мире, босфор, турция, черное море, бкс мир инвестиций, санкции в отношении россии
В мире, Босфор, Турция, Черное море, БКС Мир инвестиций, Санкции в отношении России
18:11 06.12.2022 (обновлено: 19:03 06.12.2022)
 
Российские нефтяные танкеры продолжают находиться перед входом в Босфор

Marinetraffic: российские нефтяные танкеры продолжают находиться перед входом в Босфор

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкНефтяные танкеры на рейде в Цемесской бухте
Нефтяные танкеры на рейде в Цемесской бухте - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости/Прайм. Пять российских нефтяных танкеров продолжают оставаться у берега Турции перед входом в Босфор, утром их было шесть - шестой проследовал через пролив в Черное море, следует из данных портала по отслеживанию судов marinetraffic.
Российские танкеры "Генерал Скобелев", "Леди Мария", "Леди Ария", Caminero, Roschem 2 находятся на якоре возле пролива. "Капитан Бармин" прошел через Босфор и находится у берегов в Черном море. Еще два танкера "Механик Ерохин" и "Река Волга" движутся к Босфору по маршрутам в Ростов-на-Дону и Краснодарский край соответственно.
Пролив Босфор - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
17:49
СМИ: на танкерах у берегов Турции находится 18 миллионов баррелей нефти
Согласно онлайн-картам, в настоящий момент у турецких берегов вблизи от пролива всего находится около 30 танкеров, преимущественно - турецких. Накануне газета Financial Times со ссылкой на нефтетрейдеров, посредников и отслеживающие суда сервисы сообщала, что пробка из нефтяных танкеров сформировалась у берегов Турции после начала действия ограничений цен на нефть из РФ и в связи с требованиями Анкары предоставлять данные о страховании.
Тем не менее управляющий партнер ООО "Инфра Проекты" Алексей Безбородов ранее во вторник в комментарии РИА Новости сказал, что такая причина-следственная связь между "затором" и санкциями неочевидна, так как некоторое скопление судов около Босфора - привычное дело. По его словам, крупным танкерам запрещено ходить через пролив в ночное время суток. Кроме того, по его словам, большая часть танкеров в очередях направляется в порты Турции по своим нуждам - турецким закупкам. По мнению Безбородова, российские танкеры "вряд ли кто-то будет запрещать".
Также ранее во вторник старший аналитик "БКС Мир инвестиций" Рональд Смит высказывал агентству мнение, что пробка у берегов Турции может задерживать порядка 1 миллиона баррелей в сутки российских нефти и нефтепродуктов.
В то же время Блумберг утром вторника сообщал несколько другие данные - согласно сообщению агентства, перевозчиков в этой пробке "по меньшей мере 20", а их груз в большинстве своем из Казахстана.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
4 декабря, 20:39
Эрдоган: Турция ведет подготовительные работы по проекту газового хаба
 
В миреБосфорТурцияЧерное мореБКС Мир инвестицийСанкции в отношении России
 
 
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