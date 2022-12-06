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СМИ: на танкерах у берегов Турции находится 18 миллионов баррелей нефти - РИА Новости, 06.12.2022
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СМИ: на танкерах у берегов Турции находится 18 миллионов баррелей нефти
СМИ: на танкерах у берегов Турции находится 18 миллионов баррелей нефти - РИА Новости, 06.12.2022
СМИ: на танкерах у берегов Турции находится 18 миллионов баррелей нефти
Пробка из танкеров, образовавшаяся у берегов Турции, удерживает 18 миллионов баррелей нефти, в большинстве своем из Казахстана, сообщает агентство Bloomberg. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T17:49
2022-12-06T17:49
экономика
турция
санкции в отношении россии
казахстан
россия
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Пробка из танкеров, образовавшаяся у берегов Турции, удерживает 18 миллионов баррелей нефти, в большинстве своем из Казахстана, сообщает агентство Bloomberg."По меньшей мере 20 перевозчиков с 18 миллионами баррелей нефти ждут уже несколько дней, чтобы пройти через судоходные проливы Босфор и Дарданеллы. Все, кроме одного, имеют на борту груз из Казахстана", - пишет агентство.Накануне газета Financial Times со ссылкой на нефтетрейдеров, посредников и отслеживающие суда сервисы сообщала, что пробка из нефтяных танкеров сформировалась у берегов Турции после начала действия ограничений цен на нефть из РФ из-за требований Анкары предоставлять данные о страховании.Турция с 1 декабря ввела дополнительное требование по страхованию к танкерам с сырой нефтью для прохода через турецкие проливы. Согласно указанию, с четверга Турция требует от страховых компаний письмо, подтверждающее предоставление судну P&amp;I-страхования (Protection and Indemnity Insurance).Нефтяные санкции стран Запада вступили в силу 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, кроме того, страны Большой семерки, Австралия и ЕС ввели ограничение цен на такую нефть на уровне 60 долларов за баррель.Президент РФ Владимир Путин, ранее комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.
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экономика, турция, санкции в отношении россии, казахстан, россия
Экономика, Турция, Санкции в отношении России, Казахстан, Россия
17:49 06.12.2022
 
СМИ: на танкерах у берегов Турции находится 18 миллионов баррелей нефти

Bloomberg: на 20 танкерах в пробке у берегов Турции находится 18 миллионов баррелей нефти

© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в медиабанкПролив Босфор
Пролив Босфор - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Андрей Стенин
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Пробка из танкеров, образовавшаяся у берегов Турции, удерживает 18 миллионов баррелей нефти, в большинстве своем из Казахстана, сообщает агентство Bloomberg.
"По меньшей мере 20 перевозчиков с 18 миллионами баррелей нефти ждут уже несколько дней, чтобы пройти через судоходные проливы Босфор и Дарданеллы. Все, кроме одного, имеют на борту груз из Казахстана", - пишет агентство.
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Накануне газета Financial Times со ссылкой на нефтетрейдеров, посредников и отслеживающие суда сервисы сообщала, что пробка из нефтяных танкеров сформировалась у берегов Турции после начала действия ограничений цен на нефть из РФ из-за требований Анкары предоставлять данные о страховании.
Турция с 1 декабря ввела дополнительное требование по страхованию к танкерам с сырой нефтью для прохода через турецкие проливы. Согласно указанию, с четверга Турция требует от страховых компаний письмо, подтверждающее предоставление судну P&I-страхования (Protection and Indemnity Insurance).
Нефтяные санкции стран Запада вступили в силу 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, кроме того, страны Большой семерки, Австралия и ЕС ввели ограничение цен на такую нефть на уровне 60 долларов за баррель.
Президент РФ Владимир Путин, ранее комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.
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Потолок цен на российскую нефть
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ЭкономикаТурцияСанкции в отношении РоссииКазахстанРоссия
 
 
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