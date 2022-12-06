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Песков: западные спецслужбы никогда не оставляли Россию в покое
Песков: западные спецслужбы никогда не оставляли Россию в покое - РИА Новости, 06.12.2022
Песков: западные спецслужбы никогда не оставляли Россию в покое
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что у российской контрразведки всегда было много работы, Россию никогда не оставляли в покое,... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T22:21
2022-12-06T22:21
2022-12-06T22:21
в мире
россия
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что у российской контрразведки всегда было много работы, Россию никогда не оставляли в покое, западные спецслужбы продолжают агрессивно работать."У них всегда было много работы… нас никогда в покое не оставляли, всегда достаточно агрессивно работали и продолжают работать западные спецслужбы против нас", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, появилось ли с началом спецоперации у разведчиков больше работы.
https://ria.ru/20221104/armiya-1829274367.html
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в мире, россия, дмитрий песков (спецпредставитель президента)
В мире, Россия, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента)
Песков: западные спецслужбы никогда не оставляли Россию в покое
Песков: западные спецслужбы всегда работали агрессивно против России