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Песков: западные спецслужбы никогда не оставляли Россию в покое - РИА Новости, 06.12.2022
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Песков: западные спецслужбы никогда не оставляли Россию в покое
Песков: западные спецслужбы никогда не оставляли Россию в покое - РИА Новости, 06.12.2022
Песков: западные спецслужбы никогда не оставляли Россию в покое
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что у российской контрразведки всегда было много работы, Россию никогда не оставляли в покое,... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T22:21
2022-12-06T22:21
в мире
россия
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что у российской контрразведки всегда было много работы, Россию никогда не оставляли в покое, западные спецслужбы продолжают агрессивно работать."У них всегда было много работы… нас никогда в покое не оставляли, всегда достаточно агрессивно работали и продолжают работать западные спецслужбы против нас", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, появилось ли с началом спецоперации у разведчиков больше работы.
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в мире, россия, дмитрий песков (спецпредставитель президента)
В мире, Россия, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента)
22:21 06.12.2022
 
Песков: западные спецслужбы никогда не оставляли Россию в покое

Песков: западные спецслужбы всегда работали агрессивно против России

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПресс-секретарь Дмитрий Песков
Пресс-секретарь Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что у российской контрразведки всегда было много работы, Россию никогда не оставляли в покое, западные спецслужбы продолжают агрессивно работать.
"У них всегда было много работы… нас никогда в покое не оставляли, всегда достаточно агрессивно работали и продолжают работать западные спецслужбы против нас", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, появилось ли с началом спецоперации у разведчиков больше работы.
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