https://ria.ru/20221206/spetssluzhby-1836816240.html

Песков: западные спецслужбы никогда не оставляли Россию в покое

Песков: западные спецслужбы никогда не оставляли Россию в покое - РИА Новости, 06.12.2022

Песков: западные спецслужбы никогда не оставляли Россию в покое

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что у российской контрразведки всегда было много работы, Россию никогда не оставляли в покое,... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T22:21

2022-12-06T22:21

2022-12-06T22:21

в мире

россия

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что у российской контрразведки всегда было много работы, Россию никогда не оставляли в покое, западные спецслужбы продолжают агрессивно работать."У них всегда было много работы… нас никогда в покое не оставляли, всегда достаточно агрессивно работали и продолжают работать западные спецслужбы против нас", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, появилось ли с началом спецоперации у разведчиков больше работы.

https://ria.ru/20221104/armiya-1829274367.html

россия

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в мире, россия, дмитрий песков (спецпредставитель президента)