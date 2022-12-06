https://ria.ru/20221206/spetsoperatsiya-1836542195.html

Спецоперация, 5 декабря: говорить о согласии по ЗАЭС рано, считает Россия

Спецоперация, 5 декабря: говорить о согласии по ЗАЭС рано, считает Россия - РИА Новости, 06.12.2022

Спецоперация, 5 декабря: говорить о согласии по ЗАЭС рано, считает Россия

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что сейчас преждевременно говорить о согласии сторон по зоне безопасности вокруг ЗАЭС. В то же время... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T00:04

2022-12-06T00:04

2022-12-06T00:04

специальная военная операция на украине

в мире

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

мария захарова

рафаэль гросси

украина

финляндия

польша

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что сейчас преждевременно говорить о согласии сторон по зоне безопасности вокруг ЗАЭС. В то же время Минобороны России сообщило о трех погибших военных и четырех раненных обломками при атаке украинских беспилотников на аэродромы в России, а от обстрелов ВСУ в центре Донецка погибли четыре человека, ранены еще три.О зоне безопасности вокруг ЗАЭСОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ни о каком выводе Запорожской АЭС из-под контроля России или передаче контроля какой-то третьей стороне не может быть речи. По ее словам, станция находится на российской территории и полностью управляется Россией.Комментируя высказывание главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси о том, что эксперты близки к приемлемому соглашению между Украиной и Россией по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, Захарова заявила, что "в первую очередь следует отметить, что нет никаких прямых переговоров между Россией и Украиной по вопросу зоны безопасности вокруг ЗАЭС".Представитель внешнеполитического ведомства РФ также сообщила, что Москве известно о желании Гросси вновь посетить Россию, в МИД РФ настроены его принять, но конкретных договоренностей по срокам визита сейчас нет.О ходе спецоперацииУтром в понедельник киевский режим в целях выведения из строя российских самолетов дальней авиации совершил попытки нанесения ударов реактивными беспилотными летательными аппаратами советского производства по военным аэродромам "Дягилево" в Рязанской области и "Энгельс" Саратовской области, средства ПВО ВКС России перехватили летевшие на малой высоте украинские реактивные беспилотники, которыми Киев хотел ударить по двум российским военным аэродромам, в результате падения и взрыва обломков беспилотников незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолётов, сообщили в Минобороны РФ.Позже там заявили, что трое российских военнослужащих погибли, еще четверо были ранены.В Минобороны РФ также сообщили, что массированный удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования нарушил переброску железнодорожным транспортом украинских войск и иностранного вооружения в районы боевых действий. Вместе с тем, Россия нанесла массированный удар высокоточным оружием по системе военного управления и связанным с ней объектам оборонного комплекса Украины, все назначенные 17 объектов поражены.Вооруженные силы РФ отразили украинскую контратаку на Никольское в ДНР, уничтожено до 30 боевиков и 5 единиц техники. Истребители ВКС РФ сбили за сутки в воздухе два украинских самолета Су-25 и МиГ-29, средства ПВО уничтожили два вертолета Ми-8. Как добавили в МО РФ, российская противовоздушная оборона уничтожила также два украинских вертолета Ми-8, 10 беспилотников и два снаряда РСЗО HIMARS.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 339 самолетов, 180 вертолетов, 2 628 беспилотных летательных аппаратов, 391 зенитный ракетный комплекс, 6996 танков и других боевых бронированных машин, 910 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3 657 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7 477 единиц специальной военной автомобильной техники.Об обстрелах со стороны ВСУНочью в понедельник украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО "Град" по центральному Ворошиловскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). В ведомстве также сообщили, что украинские войска обстреляли Ворошиловский, Киевский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив в общей сложности 14 ракет из РСЗО БМ-21 "Град". Мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что ВСУ обстреляли центр Донецка, нанесен урон районам политехнического университета и бизнес-центра "Столичный".Позже в штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что число погибших при обстреле центра Донецка со стороны украинских войск достигло четырех, еще три мирных жителя пострадали. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что необходимо перевести на дистанционную форму работы из-за усилившихся обстрелов максимально возможное число сотрудников бюджетных учреждений в республике.Тем временем, в ЛНР число жертв обстрела общежития Алчевска достигло девяти человек, еще 24 ранены, сообщил офицер Народной милиции Андрей Марочко. Как сообщало представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, украинские войска выпустили по Алчевску шесть ракет из РСЗО HIMARS.О заявлениях КремляПрезидент России Владимир Путин в первой половине дня в понедельник посетил Крымский мост, на фоне продолжающихся угроз Киева он акцентировал важность сухопутной дороги, соединяющей Крым с остальной частью РФ, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Глава государства, которого сопровождал вице-премьер Марат Хуснуллин, за рулём автомобиля проехал по мосту, в том числе по полосе, отремонтированный после теракта, организованного Украиной.На церемонии вручения международной премии "Мы вместе" Путин сказал, что помощь волонтеров семьям, родителям военнослужащих-участников спецоперации абсолютно востребована, власти будут делать все, чтобы поддерживать волонтерское движение.Кремль не ведет дискуссий и обсуждений про инициативы об ограничениях для покинувших Россию и стимулах для их возвращения, заявил Песков. Он отметил, что антироссийские санкции наносят вред европейцам, в том числе экономике Германии. А также добавил, что со словами канцлера ФРГ Олафа Шольца об эффективности антироссийских санкций можно поспорить, так как специалисты видят процесс адаптации страны к этим условиям.Говоря о ситуации вокруг Запорожской АЭС, Песков заявил, что продолжаются контакты с МАГАТЭ, главное - прекратить чреватые огромными рисками украинские обстрелы. Пресс-секретарь президента РФ также подчеркнул, что Кремль не считает слова президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости учесть озабоченности РФ по безопасности изменением подходов Парижа к урегулированию ситуации на Украине.О введении Западом "потолка" цен на нефть РФРоссия готовит ответ на введение Западом "потолка" цены на ее нефть, очевидно одно – признавать это решение не будет, заявил Песков. Стоимость российской нефти после введения Западом "потолка" цены изменится, это был шаг в сторону дестабилизации мировых энергетических рынков, отметил он. Песков добавил, что введение Западом потолка цен на нефть не скажется на финансировании специальной военной операции, экономика России обладает потенциалом для обеспечения всех ее потребностей.Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в свою очередь заявил, что после установления потолка на российскую нефть с ценами на нее будет происходить невообразимое, что именно - точно никто не знает, но хорошего для потребителя точно не будет.Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США после введения предельной цены на закупку российской нефти сделают все в координации со своими европейскими партнерами, чтобы сохранить стабильность на мировом рынке энергоносителей. Таким образом он ответил на вопрос о том, намерены ли в Вашингтоне помочь странам Европы, если Россия после введения ценового потолка Запада откажется поставлять свою нефть прибегнувшим к такой политике странам.Нефтяные санкции стран Запада в понедельник, 5 декабря, вступают в силу: Евросоюз перестает принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и Евросоюз вводят ограничение цен на ее морские перевозки на уровне 60 долларов за баррель. Вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя решение и предстоящее эмбарго, ранее сказал, что Россия не примет потолок цен на нефть, даже если придется сократить добычу. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать лишь с теми потребителями, которые будут работать на рыночных условиях.О диалоге РФ с СШАОтсутствие переговоров с США в рамках стратегического диалога чревато лавинообразным повышением рисков, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он добавил, что линия США и НАТО на фактическую военную конфронтацию с Россией чревата катастрофическими последствиями, Москва вынуждена посылать Вашингтону и Брюсселю предупредительные сигналы о недопустимости прямого столкновения между ядерными державами.О падении ракеты в МолдавииМВД Молдавии сообщило, что пограничная служба обнаружила в понедельник недалеко от города Бричаны (на севере республики) упавшую ракету, ее принадлежность не уточняется. Российский военный эксперт Алексей Леонков заявил РИА Новости, что упавшие в Молдавии части ракеты, по предварительным данным, относятся к комплексу ПВО С-300, стоящего на вооружении Украины - случай аналогичен инциденту в Польше 15 ноября. По его оценке, в этот раз боевая часть ракеты сработала не на земле, так как отсутствуют визуальные признаки детонации в месте падения.Вечером 15 ноября на территории Польши недалеко от границы с Украиной упала ракета - погибли два человека. Изначально были предположения о российских ракетах. Однако позднее президент Польши Анджей Дуда заявил, что у него нет никаких доказательств, что упавшая ракета была российской, "высока вероятность", что она принадлежала ПВО Украины. В НАТО озвучили похожие данные. Минобороны РФ заявило, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось.О внесении законопроекта о вступлении Финляндии в НАТОПравительство Финляндии внесло в парламент законопроект о вступлении в Североатлантический альянс, по проекту презентации было получено около 1,6 тысячи мнений, сообщило финское внешнеполитическое ведомство. Так, на основании этих мнений были дополнения в части, касающейся сотрудничества между правительством и президентом республики, роли парламента в рассмотрении и принятии решений по вопросам НАТО и международно-правовой статус Аландских островов, уточняется в сообщении.Законопроект, подготовленный под руководством министерства иностранных дел, был обнародован для консультаций 3 ноября. Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - это Венгрия и Турция.

https://ria.ru/20221203/grossi-1836110586.html

https://ria.ru/20221205/uscherb-1836524005.html

https://ria.ru/20221205/obstrel-1836524762.html

https://ria.ru/20221205/nagrada-1836505302.html

https://ria.ru/20221205/probka-1836537972.html

https://ria.ru/20221205/raketa-1836521580.html

https://ria.ru/20221205/nato-1836500139.html

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финляндия

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в мире, дмитрий песков (спецпредставитель президента), мария захарова, рафаэль гросси, украина, финляндия, польша, нато