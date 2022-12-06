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Юрист раскрыл, как мошенники “разводят” самых искушенных россиян
Юрист раскрыл, как мошенники “разводят” самых искушенных россиян - РИА Новости, 06.12.2022
Юрист раскрыл, как мошенники “разводят” самых искушенных россиян
Телефонные мошенники придумали новую схему обмана россиян со "службой безопасности банка", рассказал в беседе с агентством "Прайм" заслуженный юрист России Иван РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T01:15
2022-12-06T01:15
2022-12-06T01:15
общество
россия
мошенничество
иван соловьев (юрист)
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Телефонные мошенники придумали новую схему обмана россиян со "службой безопасности банка", рассказал в беседе с агентством "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.По словам эксперта, злоумышленники, представившись "сотрудниками банков", сообщают об оформлении кредита на имя жертвы и присылают изображение заполненного заявления с персональными данными и поддельной подписью.Соловьев отметил, что в такой момент "критическое мышление отключается".Юрист подчеркнул, что работники банков и правоохранительных органов никогда не присылают документы. Соловьев также добавил, что злоумышленники практикуют такую схему в центральных регионах России, Поволжье, в ДФО и Сибири.
https://ria.ru/20221128/obman-1834646898.html
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общество, россия, мошенничество, иван соловьев (юрист)
Общество, Россия, Мошенничество, Иван Соловьев (юрист)
Юрист раскрыл, как мошенники “разводят” самых искушенных россиян
Юрист Соловьев: мошенники стали присылать людям заявления на кредит с поддельной подписью