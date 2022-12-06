https://ria.ru/20221206/razvod-1836540941.html

Юрист раскрыл, как мошенники “разводят” самых искушенных россиян

Юрист раскрыл, как мошенники “разводят” самых искушенных россиян - РИА Новости, 06.12.2022

Юрист раскрыл, как мошенники “разводят” самых искушенных россиян

Телефонные мошенники придумали новую схему обмана россиян со "службой безопасности банка", рассказал в беседе с агентством "Прайм" заслуженный юрист России Иван РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T01:15

2022-12-06T01:15

2022-12-06T01:15

общество

россия

мошенничество

иван соловьев (юрист)

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Телефонные мошенники придумали новую схему обмана россиян со "службой безопасности банка", рассказал в беседе с агентством "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.По словам эксперта, злоумышленники, представившись "сотрудниками банков", сообщают об оформлении кредита на имя жертвы и присылают изображение заполненного заявления с персональными данными и поддельной подписью.Соловьев отметил, что в такой момент "критическое мышление отключается".Юрист подчеркнул, что работники банков и правоохранительных органов никогда не присылают документы. Соловьев также добавил, что злоумышленники практикуют такую схему в центральных регионах России, Поволжье, в ДФО и Сибири.

https://ria.ru/20221128/obman-1834646898.html

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2022

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общество, россия, мошенничество, иван соловьев (юрист)