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Юрист раскрыл, как мошенники “разводят” самых искушенных россиян - РИА Новости, 06.12.2022
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Юрист раскрыл, как мошенники “разводят” самых искушенных россиян
Юрист раскрыл, как мошенники “разводят” самых искушенных россиян - РИА Новости, 06.12.2022
Юрист раскрыл, как мошенники “разводят” самых искушенных россиян
Телефонные мошенники придумали новую схему обмана россиян со "службой безопасности банка", рассказал в беседе с агентством "Прайм" заслуженный юрист России Иван РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T01:15
2022-12-06T01:15
общество
россия
мошенничество
иван соловьев (юрист)
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Телефонные мошенники придумали новую схему обмана россиян со "службой безопасности банка", рассказал в беседе с агентством "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.По словам эксперта, злоумышленники, представившись "сотрудниками банков", сообщают об оформлении кредита на имя жертвы и присылают изображение заполненного заявления с персональными данными и поддельной подписью.Соловьев отметил, что в такой момент "критическое мышление отключается".Юрист подчеркнул, что работники банков и правоохранительных органов никогда не присылают документы. Соловьев также добавил, что злоумышленники практикуют такую схему в центральных регионах России, Поволжье, в ДФО и Сибири.
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общество, россия, мошенничество, иван соловьев (юрист)
Общество, Россия, Мошенничество, Иван Соловьев (юрист)
01:15 06.12.2022
 
Юрист раскрыл, как мошенники “разводят” самых искушенных россиян

Юрист Соловьев: мошенники стали присылать людям заявления на кредит с поддельной подписью

© Depositphotos.com / leungchopanПокупка в интернете с помощью банковской карты
Покупка в интернете с помощью банковской карты - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© Depositphotos.com / leungchopan
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Телефонные мошенники придумали новую схему обмана россиян со "службой безопасности банка", рассказал в беседе с агентством "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.
По словам эксперта, злоумышленники, представившись "сотрудниками банков", сообщают об оформлении кредита на имя жертвы и присылают изображение заполненного заявления с персональными данными и поддельной подписью.
Соловьев отметил, что в такой момент "критическое мышление отключается".

"Такие "доказательства" в большинстве случаев убеждают будущих потерпевших — и они спешно соглашаются помочь установить истину. И, следуя инструкциям аферистов, переводят накопленные за годы денежные средства на "безопасный" счет", — добавил он.

Юрист подчеркнул, что работники банков и правоохранительных органов никогда не присылают документы. Соловьев также добавил, что злоумышленники практикуют такую схему в центральных регионах России, Поволжье, в ДФО и Сибири.
Девушка с картой и мобильным телефоном - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
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ОбществоРоссияМошенничествоИван Соловьев (юрист)
 
 
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