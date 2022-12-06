https://ria.ru/20221206/rasshirenie-1836781971.html

Россия ответит на дальнейшее расширение НАТО, заявил Рябков

Россия ответит на дальнейшее расширение НАТО, заявил Рябков - РИА Новости, 06.12.2022

Россия ответит на дальнейшее расширение НАТО, заявил Рябков

Дальнейшее расширение НАТО получит "компенсирующий ответ" со стороны Москвы, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T19:06

2022-12-06T19:06

2022-12-06T19:29

россия

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Дальнейшее расширение НАТО получит "компенсирующий ответ" со стороны Москвы, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."На любое действие следует противодействие. Соответственно, резкое ухудшение ситуации в сфере безопасности, произошедшее в последние годы, не могло дальше восприниматься без конкретных мер с нашей стороны. И дальше расширение (НАТО - ред.) будет получать соответствующий компенсирующий ответ со стороны России", - сказал Рябков журналистам."Нужно ли это странам, которые стремятся вступить в НАТО, зачем им это, это их в конечном счете вопрос. Но мы будем для себя делать выводы, как делали до сих пор", - отметил замминистра.

https://ria.ru/20221205/nato-1836500139.html

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россия, нато, в мире, сергей рябков, москва