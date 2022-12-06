Рейтинг@Mail.ru
Россия ответит на дальнейшее расширение НАТО, заявил Рябков - РИА Новости, 06.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221206/rasshirenie-1836781971.html
Россия ответит на дальнейшее расширение НАТО, заявил Рябков
Россия ответит на дальнейшее расширение НАТО, заявил Рябков - РИА Новости, 06.12.2022
Россия ответит на дальнейшее расширение НАТО, заявил Рябков
Дальнейшее расширение НАТО получит "компенсирующий ответ" со стороны Москвы, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T19:06
2022-12-06T19:29
россия
нато
в мире
сергей рябков
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792101743_0:300:3072:2028_1920x0_80_0_0_f61d9c510940e98b995c046f23baa5c2.jpg
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Дальнейшее расширение НАТО получит "компенсирующий ответ" со стороны Москвы, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."На любое действие следует противодействие. Соответственно, резкое ухудшение ситуации в сфере безопасности, произошедшее в последние годы, не могло дальше восприниматься без конкретных мер с нашей стороны. И дальше расширение (НАТО - ред.) будет получать соответствующий компенсирующий ответ со стороны России", - сказал Рябков журналистам."Нужно ли это странам, которые стремятся вступить в НАТО, зачем им это, это их в конечном счете вопрос. Но мы будем для себя делать выводы, как делали до сих пор", - отметил замминистра.
https://ria.ru/20221205/nato-1836500139.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792101743_140:182:2628:2048_1920x0_80_0_0_ca72e5474e7d8337d600b228154043ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, нато, в мире, сергей рябков, москва
Россия, НАТО, В мире, Сергей Рябков, Москва
19:06 06.12.2022 (обновлено: 19:29 06.12.2022)
 
Россия ответит на дальнейшее расширение НАТО, заявил Рябков

Рябков: дальнейшее расширение НАТО получит компенсирующий ответ со стороны России

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран-участниц НАТО
Флаги стран-участниц НАТО - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран-участниц НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Дальнейшее расширение НАТО получит "компенсирующий ответ" со стороны Москвы, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"На любое действие следует противодействие. Соответственно, резкое ухудшение ситуации в сфере безопасности, произошедшее в последние годы, не могло дальше восприниматься без конкретных мер с нашей стороны. И дальше расширение (НАТО - ред.) будет получать соответствующий компенсирующий ответ со стороны России", - сказал Рябков журналистам.
"Нужно ли это странам, которые стремятся вступить в НАТО, зачем им это, это их в конечном счете вопрос. Но мы будем для себя делать выводы, как делали до сих пор", - отметил замминистра.
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
Вчера, 18:49
Ульянов прокомментировал процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО
 
РоссияНАТОВ миреСергей РябковМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала