https://ria.ru/20221206/pozhar-1836787947.html

На северо-западе Москвы загорелся бизнес-центр

На северо-западе Москвы загорелся бизнес-центр - РИА Новости, 06.12.2022

На северо-западе Москвы загорелся бизнес-центр

Бизнес-центр на северо-западе Москвы загорелся во вторник, предварительно очаг возгорания на пятом этаже, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T19:33

2022-12-06T19:33

2022-12-06T20:00

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Бизнес-центр на северо-западе Москвы загорелся во вторник, предварительно очаг возгорания на пятом этаже, сообщили РИА Новости в экстренных службах."В 18.35 6 декабря в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Маршала Прошлякова, дом 19. По прибытии ПСП, про предварительной информации, происходит загорание на 5 этаже, что горит и площадь загорания уточняется", - сказал собеседник агентства.Уточняется, что в 19.08 пожар был локализован.В Telegram-канале столичного дептранса сообщили, что перекрыт съезд с проспекта Маршала Жукова на Проектируемый проезд № 6321."Благодаря оперативному прибытию и слаженной работе, пожарным удалось не допустить распространения огня и в 19.08 пожар локализован, а 19.33 пожар был полностью ликвидирован. В ходе ликвидации пожара спасено шесть человек. Информации о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.В столичном главке МЧС РФ напомнили о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.

https://ria.ru/20221206/donetsk-1836615876.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва