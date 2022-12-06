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На северо-западе Москвы загорелся бизнес-центр - РИА Новости, 06.12.2022
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На северо-западе Москвы загорелся бизнес-центр
На северо-западе Москвы загорелся бизнес-центр - РИА Новости, 06.12.2022
На северо-западе Москвы загорелся бизнес-центр
Бизнес-центр на северо-западе Москвы загорелся во вторник, предварительно очаг возгорания на пятом этаже, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T19:33
2022-12-06T20:00
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Бизнес-центр на северо-западе Москвы загорелся во вторник, предварительно очаг возгорания на пятом этаже, сообщили РИА Новости в экстренных службах."В 18.35 6 декабря в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Маршала Прошлякова, дом 19. По прибытии ПСП, про предварительной информации, происходит загорание на 5 этаже, что горит и площадь загорания уточняется", - сказал собеседник агентства.Уточняется, что в 19.08 пожар был локализован.В Telegram-канале столичного дептранса сообщили, что перекрыт съезд с проспекта Маршала Жукова на Проектируемый проезд № 6321."Благодаря оперативному прибытию и слаженной работе, пожарным удалось не допустить распространения огня и в 19.08 пожар локализован, а 19.33 пожар был полностью ликвидирован. В ходе ликвидации пожара спасено шесть человек. Информации о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.В столичном главке МЧС РФ напомнили о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.
https://ria.ru/20221206/donetsk-1836615876.html
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Москва
19:33 06.12.2022 (обновлено: 20:00 06.12.2022)
 
На северо-западе Москвы загорелся бизнес-центр

На северо-западе Москвы ликвидировали пожар в бизнес-центре на пятом этаже

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы
Сотрудник пожарной службы - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Сотрудник пожарной службы . Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Бизнес-центр на северо-западе Москвы загорелся во вторник, предварительно очаг возгорания на пятом этаже, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"В 18.35 6 декабря в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Маршала Прошлякова, дом 19. По прибытии ПСП, про предварительной информации, происходит загорание на 5 этаже, что горит и площадь загорания уточняется", - сказал собеседник агентства.
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Уточняется, что в 19.08 пожар был локализован.
В Telegram-канале столичного дептранса сообщили, что перекрыт съезд с проспекта Маршала Жукова на Проектируемый проезд № 6321.
"Благодаря оперативному прибытию и слаженной работе, пожарным удалось не допустить распространения огня и в 19.08 пожар локализован, а 19.33 пожар был полностью ликвидирован. В ходе ликвидации пожара спасено шесть человек. Информации о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.
В столичном главке МЧС РФ напомнили о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.
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