https://ria.ru/20221206/pozhar-1836787947.html
На северо-западе Москвы загорелся бизнес-центр
На северо-западе Москвы загорелся бизнес-центр - РИА Новости, 06.12.2022
На северо-западе Москвы загорелся бизнес-центр
Бизнес-центр на северо-западе Москвы загорелся во вторник, предварительно очаг возгорания на пятом этаже, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T19:33
2022-12-06T19:33
2022-12-06T20:00
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1e/1595295307_0:294:3072:2022_1920x0_80_0_0_576c4192120d43d6190b3f678916ad69.jpg
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Бизнес-центр на северо-западе Москвы загорелся во вторник, предварительно очаг возгорания на пятом этаже, сообщили РИА Новости в экстренных службах."В 18.35 6 декабря в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Маршала Прошлякова, дом 19. По прибытии ПСП, про предварительной информации, происходит загорание на 5 этаже, что горит и площадь загорания уточняется", - сказал собеседник агентства.Уточняется, что в 19.08 пожар был локализован.В Telegram-канале столичного дептранса сообщили, что перекрыт съезд с проспекта Маршала Жукова на Проектируемый проезд № 6321."Благодаря оперативному прибытию и слаженной работе, пожарным удалось не допустить распространения огня и в 19.08 пожар локализован, а 19.33 пожар был полностью ликвидирован. В ходе ликвидации пожара спасено шесть человек. Информации о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.В столичном главке МЧС РФ напомнили о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.
https://ria.ru/20221206/donetsk-1836615876.html
https://ria.ru/20221206/pozhar-1836582952.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1e/1595295307_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_0cc60fb46d9fdda49bd502f93db3e57e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Москва
19:33 06.12.2022 (обновлено: 20:00 06.12.2022)
На северо-западе Москвы загорелся бизнес-центр
На северо-западе Москвы ликвидировали пожар в бизнес-центре на пятом этаже
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Бизнес-центр на северо-западе Москвы загорелся во вторник, предварительно очаг возгорания на пятом этаже, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"В 18.35 6 декабря в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС
России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Маршала Прошлякова, дом 19. По прибытии ПСП, про предварительной информации, происходит загорание на 5 этаже, что горит и площадь загорания уточняется", - сказал собеседник агентства.
Уточняется, что в 19.08 пожар был локализован.
В Telegram-канале столичного дептранса сообщили, что перекрыт съезд с проспекта Маршала Жукова на Проектируемый проезд № 6321.
"Благодаря оперативному прибытию и слаженной работе, пожарным удалось не допустить распространения огня и в 19.08 пожар локализован, а 19.33 пожар был полностью ликвидирован. В ходе ликвидации пожара спасено шесть человек. Информации о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.
В столичном главке МЧС РФ напомнили о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.