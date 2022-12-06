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Специалисты билайна выяснили как изменилась потребительская корзина - РИА Новости, 06.12.2022
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Специалисты билайна выяснили как изменилась потребительская корзина
Специалисты билайна выяснили как изменилась потребительская корзина - РИА Новости, 06.12.2022
Специалисты билайна выяснили как изменилась потребительская корзина
По сравнению с началом 2022 года абоненты билайна стали чаще позволять себе приобретать товары и услуги, в тоже время люди реже выбирают более дешевые продукты... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T10:00
2022-12-06T10:00
билайн
технологии
гаджеты
мобильная связь
опросы
потребители
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. По сравнению с началом 2022 года абоненты билайна стали чаще позволять себе приобретать товары и услуги, в тоже время люди реже выбирают более дешевые продукты и бытовую химию, сообщает пресс-служба мобильного оператора.Билайн бизнес с помощью собственного сервиса маркетинговых исследований "Мобильные опросы" провел онлайн-опрос среди абонентов в возрасте от 18 до 65 лет, чтобы выяснить какие изменения потерпела потребительская корзина этой осенью. Опрос проводился среди 2 700 абонентов билайн, проживающих в городах с населением свыше 100 тысяч человек.В частности, на 14% снизилась доля респондентов, которые еще весной отказывались от покупки бытовой техники, на 8% ремонтно-строительных материалов, на 7% одежды и обуви, на 6% автомобилей и недвижимости, мебели и 5% в индустрии развлечений. При этом респонденты отдают предпочтения более бюджетным вариантам техники, строительных материалов и развлечений.Обратная тенденция наблюдается в отношении к продуктам питания и средствам личной гигиены: осенью люди реже выбирали более дешевые продукты и бытовую химию, по сравнению с весной.Растет доля респондентов, отмечающих отсутствие изменений в их отношении к приобретению техники (39% весной, 48% осенью), продуктов питания (50% весной, 56% осенью) и средств личной гигиены (47% весной и 51% осенью). Но необходимо также отметить растущий тренд покупок впрок по некоторым категориям. Все больше россиян относятся к покупкам более вдумчиво - продолжают покупать одежду и обувь на будущее, в апреле о таких покупках сообщили 5% респондентов, а в октябре - 8%.Сервис маркетинговых исследований "Мобильные опросы" позволяет решать различные бизнес–задачи: тестирование гипотез, анализ потребительского поведения, оценка качества креатива и эффективности рекламных кампаний. В апреле 2023 года будет проведена следующая волна исследования потребительского поведения.
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билайн, технологии, гаджеты, мобильная связь, опросы, потребители
Билайн, Технологии, Гаджеты, мобильная связь, Опросы, потребители
10:00 06.12.2022
 

Специалисты билайна выяснили как изменилась потребительская корзина

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкМолодые люди в магазине бытовой техники и электроники в Москве
Молодые люди в магазине бытовой техники и электроники в Москве - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Молодые люди в магазине бытовой техники и электроники в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. По сравнению с началом 2022 года абоненты билайна стали чаще позволять себе приобретать товары и услуги, в тоже время люди реже выбирают более дешевые продукты и бытовую химию, сообщает пресс-служба мобильного оператора.
Билайн бизнес с помощью собственного сервиса маркетинговых исследований "Мобильные опросы" провел онлайн-опрос среди абонентов в возрасте от 18 до 65 лет, чтобы выяснить какие изменения потерпела потребительская корзина этой осенью. Опрос проводился среди 2 700 абонентов билайн, проживающих в городах с населением свыше 100 тысяч человек.
В частности, на 14% снизилась доля респондентов, которые еще весной отказывались от покупки бытовой техники, на 8% ремонтно-строительных материалов, на 7% одежды и обуви, на 6% автомобилей и недвижимости, мебели и 5% в индустрии развлечений. При этом респонденты отдают предпочтения более бюджетным вариантам техники, строительных материалов и развлечений.
Обратная тенденция наблюдается в отношении к продуктам питания и средствам личной гигиены: осенью люди реже выбирали более дешевые продукты и бытовую химию, по сравнению с весной.
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Растет доля респондентов, отмечающих отсутствие изменений в их отношении к приобретению техники (39% весной, 48% осенью), продуктов питания (50% весной, 56% осенью) и средств личной гигиены (47% весной и 51% осенью). Но необходимо также отметить растущий тренд покупок впрок по некоторым категориям. Все больше россиян относятся к покупкам более вдумчиво - продолжают покупать одежду и обувь на будущее, в апреле о таких покупках сообщили 5% респондентов, а в октябре - 8%.
Сервис маркетинговых исследований "Мобильные опросы" позволяет решать различные бизнес–задачи: тестирование гипотез, анализ потребительского поведения, оценка качества креатива и эффективности рекламных кампаний. В апреле 2023 года будет проведена следующая волна исследования потребительского поведения.
 
БилайнТехнологииГаджетымобильная связьОпросыпотребители
 
 
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