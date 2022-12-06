https://ria.ru/20221206/politseyskiy-1836690101.html
Губернатор рассказал о состоянии полицейского, раненного в Новошахтинске
Губернатор рассказал о состоянии полицейского, раненного в Новошахтинске - РИА Новости, 06.12.2022
Губернатор рассказал о состоянии полицейского, раненного в Новошахтинске
Состояние полицейского, раненного во время стрельбы в пригороде Новошахтинска Ростовской области, средней тяжести, в больницу направлена бригада сосудистых... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T15:19
2022-12-06T15:19
2022-12-06T15:19
ростовская область
новошахтинск
василий голубев
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 дек – РИА Новости. Состояние полицейского, раненного во время стрельбы в пригороде Новошахтинска Ростовской области, средней тяжести, в больницу направлена бригада сосудистых хирургов, сообщил губернатор региона Василий Голубев.Во вторник днем мужчина в камуфлированной форме открыл огонь по полицейским в пригороде Новошахтинска, один сотрудник полиции был ранен. В больнице агентству сообщали, что его оперируют."Состояние полицейского специалисты характеризуют как средней тяжести", - написал губернатор в Telegram. Он добавил, что для оказания помощи в Новошахтинск из Ростовской областной клинической больницы была направлена бригада сосудистых хирургов.Голубев также поручил оказать раненому сотруднику ГУВД всю необходимую помощь.
https://ria.ru/20221206/novoshakhtinsk-1836676798.html
ростовская область
новошахтинск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская область, новошахтинск, василий голубев, происшествия
Ростовская область, Новошахтинск, Василий Голубев, Происшествия
Губернатор рассказал о состоянии полицейского, раненного в Новошахтинске
Губернатор Голубев: состояние полицейского, раненного в Новошахтинске, средней тяжести