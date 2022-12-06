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Губернатор рассказал о состоянии полицейского, раненного в Новошахтинске - РИА Новости, 06.12.2022
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Губернатор рассказал о состоянии полицейского, раненного в Новошахтинске
Губернатор рассказал о состоянии полицейского, раненного в Новошахтинске - РИА Новости, 06.12.2022
Губернатор рассказал о состоянии полицейского, раненного в Новошахтинске
Состояние полицейского, раненного во время стрельбы в пригороде Новошахтинска Ростовской области, средней тяжести, в больницу направлена бригада сосудистых... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T15:19
2022-12-06T15:19
ростовская область
новошахтинск
василий голубев
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 дек – РИА Новости. Состояние полицейского, раненного во время стрельбы в пригороде Новошахтинска Ростовской области, средней тяжести, в больницу направлена бригада сосудистых хирургов, сообщил губернатор региона Василий Голубев.Во вторник днем мужчина в камуфлированной форме открыл огонь по полицейским в пригороде Новошахтинска, один сотрудник полиции был ранен. В больнице агентству сообщали, что его оперируют."Состояние полицейского специалисты характеризуют как средней тяжести", - написал губернатор в Telegram. Он добавил, что для оказания помощи в Новошахтинск из Ростовской областной клинической больницы была направлена бригада сосудистых хирургов.Голубев также поручил оказать раненому сотруднику ГУВД всю необходимую помощь.
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ростовская область
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ростовская область, новошахтинск, василий голубев, происшествия
Ростовская область, Новошахтинск, Василий Голубев, Происшествия
15:19 06.12.2022
 
Губернатор рассказал о состоянии полицейского, раненного в Новошахтинске

Губернатор Голубев: состояние полицейского, раненного в Новошахтинске, средней тяжести

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 дек – РИА Новости. Состояние полицейского, раненного во время стрельбы в пригороде Новошахтинска Ростовской области, средней тяжести, в больницу направлена бригада сосудистых хирургов, сообщил губернатор региона Василий Голубев.
Во вторник днем мужчина в камуфлированной форме открыл огонь по полицейским в пригороде Новошахтинска, один сотрудник полиции был ранен. В больнице агентству сообщали, что его оперируют.
"Состояние полицейского специалисты характеризуют как средней тяжести", - написал губернатор в Telegram. Он добавил, что для оказания помощи в Новошахтинск из Ростовской областной клинической больницы была направлена бригада сосудистых хирургов.
Голубев также поручил оказать раненому сотруднику ГУВД всю необходимую помощь.
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
14:53
Источник: все полицейские Новошахтинска ищут стрелявшего по сотрудникам МВД
 
Ростовская областьНовошахтинскВасилий ГолубевПроисшествия
 
 
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