https://ria.ru/20221206/politseyskiy-1836690101.html

Губернатор рассказал о состоянии полицейского, раненного в Новошахтинске

Губернатор рассказал о состоянии полицейского, раненного в Новошахтинске - РИА Новости, 06.12.2022

Губернатор рассказал о состоянии полицейского, раненного в Новошахтинске

Состояние полицейского, раненного во время стрельбы в пригороде Новошахтинска Ростовской области, средней тяжести, в больницу направлена бригада сосудистых... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T15:19

2022-12-06T15:19

2022-12-06T15:19

ростовская область

новошахтинск

василий голубев

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 дек – РИА Новости. Состояние полицейского, раненного во время стрельбы в пригороде Новошахтинска Ростовской области, средней тяжести, в больницу направлена бригада сосудистых хирургов, сообщил губернатор региона Василий Голубев.Во вторник днем мужчина в камуфлированной форме открыл огонь по полицейским в пригороде Новошахтинска, один сотрудник полиции был ранен. В больнице агентству сообщали, что его оперируют."Состояние полицейского специалисты характеризуют как средней тяжести", - написал губернатор в Telegram. Он добавил, что для оказания помощи в Новошахтинск из Ростовской областной клинической больницы была направлена бригада сосудистых хирургов.Голубев также поручил оказать раненому сотруднику ГУВД всю необходимую помощь.

https://ria.ru/20221206/novoshakhtinsk-1836676798.html

ростовская область

новошахтинск

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Екатерина Зайцева

ростовская область, новошахтинск, василий голубев, происшествия