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Двоих военнослужащих ЛНР освободили из украинского плена - РИА Новости, 06.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221206/plennye-1836807877.html
Двоих военнослужащих ЛНР освободили из украинского плена
Двоих военнослужащих ЛНР освободили из украинского плена - РИА Новости, 06.12.2022
Двоих военнослужащих ЛНР освободили из украинского плена
Двоих военнослужащих Луганской Народной Республики освободили в ходе обмена из украинского плена, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в ЛНР... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T21:33
2022-12-06T21:33
специальная военная операция на украине
в мире
виктория сердюкова
луганская народная республика
россия
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ЛУГАНСК, 6 дек - РИА Новости. Двоих военнослужащих Луганской Народной Республики освободили в ходе обмена из украинского плена, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова.Ранее во вторник Минобороны РФ сообщило, что в результате переговоров в Россию возвращены 60 российских военнослужащих, которым в украинском плену угрожала смертельная опасность."Двое военнослужащих ЛНР освобождены из украинского плена в ходе состоявшегося обмена. Сейчас они отправлены на лечение", - рассказала Сердюкова.
https://ria.ru/20221206/plennye-1836700587.html
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в мире, виктория сердюкова, луганская народная республика, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Виктория Сердюкова, Луганская Народная Республика, Россия
21:33 06.12.2022
 
Двоих военнослужащих ЛНР освободили из украинского плена

Омбудсмен Сердюкова: двоих военнослужащих ЛНР освободили из украинского плена

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкНашивка на форме бойца МВД ЛНР
Нашивка на форме бойца МВД ЛНР - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Нашивка на форме бойца МВД ЛНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 6 дек - РИА Новости. Двоих военнослужащих Луганской Народной Республики освободили в ходе обмена из украинского плена, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова.
Ранее во вторник Минобороны РФ сообщило, что в результате переговоров в Россию возвращены 60 российских военнослужащих, которым в украинском плену угрожала смертельная опасность.
"Двое военнослужащих ЛНР освобождены из украинского плена в ходе состоявшегося обмена. Сейчас они отправлены на лечение", - рассказала Сердюкова.
Все нормально, нас забрали!: 60 российских военных вернулись из плена домой - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
15:41Специальная военная операция на Украине
Минобороны опубликовало видео с вернувшимися из плена российскими военными
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВиктория СердюковаЛуганская Народная РеспубликаРоссия
 
 
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