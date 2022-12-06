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На трассе М-5 в Башкирии надземный пешеходный переход упал на грузовик
На трассе М-5 в Башкирии надземный пешеходный переход упал на грузовик - РИА Новости, 06.12.2022
На трассе М-5 в Башкирии надземный пешеходный переход упал на грузовик
Грузовик зацепил открывшимся кузовом надземный пешеходный переход на трассе М-5 под Уфой и конструкция обвалилась на машину, водитель погиб, сообщает ГИБДД по... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T22:03
2022-12-06T22:03
2022-12-06T22:03
происшествия
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УФА, 6 дек - РИА Новости. Грузовик зацепил открывшимся кузовом надземный пешеходный переход на трассе М-5 под Уфой и конструкция обвалилась на машину, водитель погиб, сообщает ГИБДД по Башкирии.По данным ведомства, авария произошла около 21.00 (18.00 мск) на 1480-м километре автодороги Самара-Уфа-Челябинск."По предварительном данным, у грузовика Skania при движении открылся кузов, в результате чего он зацепил строящийся надземный пешеходный переход. В результате обвала металлоконструкции надземного перехода погиб водитель Skania", - говорится в сообщении.Отмечается, что на данном участке федеральной трассы движение полностью закрыто, работают два крана для ликвидации последствия обрушения. Организован объезд через дорогу Карпово-Базилевка.
https://ria.ru/20221206/dtp-1836769361.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, авто, уфа, гибдд мвд рф
Происшествия, Авто, Уфа, ГИБДД МВД РФ
На трассе М-5 в Башкирии надземный пешеходный переход упал на грузовик
ГИБДД Башкирии: на трассе М-5 надземный пешеходный переход упал на машину, водитель погиб
УФА, 6 дек - РИА Новости.
Грузовик зацепил открывшимся кузовом надземный пешеходный переход на трассе М-5 под Уфой и конструкция обвалилась на машину, водитель погиб, сообщает ГИБДД
по Башкирии.
По данным ведомства, авария произошла около 21.00 (18.00 мск) на 1480-м километре автодороги Самара-Уфа-Челябинск.
"По предварительном данным, у грузовика Skania при движении открылся кузов, в результате чего он зацепил строящийся надземный пешеходный переход. В результате обвала металлоконструкции надземного перехода погиб водитель Skania", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на данном участке федеральной трассы движение полностью закрыто, работают два крана для ликвидации последствия обрушения. Организован объезд через дорогу Карпово-Базилевка.