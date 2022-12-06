https://ria.ru/20221206/perekhod-1836813970.html

На трассе М-5 в Башкирии надземный пешеходный переход упал на грузовик

На трассе М-5 в Башкирии надземный пешеходный переход упал на грузовик - РИА Новости, 06.12.2022

На трассе М-5 в Башкирии надземный пешеходный переход упал на грузовик

Грузовик зацепил открывшимся кузовом надземный пешеходный переход на трассе М-5 под Уфой и конструкция обвалилась на машину, водитель погиб, сообщает ГИБДД по... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T22:03

2022-12-06T22:03

2022-12-06T22:03

происшествия

авто

уфа

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УФА, 6 дек - РИА Новости. Грузовик зацепил открывшимся кузовом надземный пешеходный переход на трассе М-5 под Уфой и конструкция обвалилась на машину, водитель погиб, сообщает ГИБДД по Башкирии.По данным ведомства, авария произошла около 21.00 (18.00 мск) на 1480-м километре автодороги Самара-Уфа-Челябинск."По предварительном данным, у грузовика Skania при движении открылся кузов, в результате чего он зацепил строящийся надземный пешеходный переход. В результате обвала металлоконструкции надземного перехода погиб водитель Skania", - говорится в сообщении.Отмечается, что на данном участке федеральной трассы движение полностью закрыто, работают два крана для ликвидации последствия обрушения. Организован объезд через дорогу Карпово-Базилевка.

https://ria.ru/20221206/dtp-1836769361.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, авто, уфа, гибдд мвд рф