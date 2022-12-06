https://ria.ru/20221206/osvobozhdenie-1836818229.html

Задержанный в Херсоне гражданин США сообщил о своем освобождении

Задержанный в Херсоне гражданин США сообщил о своем освобождении - РИА Новости, 07.12.2022

Задержанный в Херсоне гражданин США сообщил о своем освобождении

Гражданин США Суеди Мурекези, ранее задержанный в Херсоне, предположительно, за участие в проукраинских протестах, сообщил газете Guardian, что 28 октября его... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-06T22:44

2022-12-06T22:44

2022-12-07T09:30

в мире

херсон

донецк

украина

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Гражданин США Суеди Мурекези, ранее задержанный в Херсоне, предположительно, за участие в проукраинских протестах, сообщил газете Guardian, что 28 октября его освободили, однако у него нет документов, и сейчас он находится в Донецке.В июле газета писала, что 35-летний Мурекези был задержан в июне в Херсоне. Его брат Селе заявлял газете, что Мурекези переехал на Украину около четырех лет назад, а в Херсоне поселился в 2020 году. Издание утверждало, что на Украине он занимался криптовалютой. Друзья и семья Мурекези также сообщали, что он не участвовал в боевых действиях."Я очень счастлив быть свободным. Но я не знаю, что делать дальше", - сообщил газете Мурекези, добавив, что не может покинуть Донецк, потому что у него нет документов, удостоверяющих личность.

https://ria.ru/20221205/naemnik-1836428116.html

херсон

донецк

украина

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в мире, херсон, донецк, украина